Un estudio dibuja una zona de roca parcialmente fundida entre 10 y 20 kilómetros bajo Tenerife. La deformación que el IGN detectó en 2023 sigue con la misma tendencia.

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LO ESENCIAL Un estudio en Scientific Reports sitúa una zona de roca parcialmente fundida entre 10 y 20 kilómetros bajo el oeste de Tenerife El IGN detectó a mediados de 2023 una deformación lenta en el centro de la isla, de unos pocos milímetros al año Sus informes mensuales repiten desde entonces que no hay cambios relevantes, y el de octubre habla de comportamiento estable El comité científico del PEVOLCA no ve más probabilidad de erupción a corto ni a medio plazo, pero la actividad anómala sigue en aumento

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A unos quince kilómetros bajo Tenerife hay una masa de roca parcialmente fundida que ya tiene mapa en tres dimensiones. Encima, en la superficie, el centro de la isla se estira unos milímetros al año con un dibujo que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó en 2023 y que desde entonces mantiene la misma tendencia. El último boletín mensual, el de octubre, lo vuelve a decir casi con las palabras de siempre: esas deformaciones «mantienen un comportamiento estable».

Son dos piezas del mismo puzle y conviene mirarlas juntas. La primera explica de dónde salen los enjambres de microterremotos que este año se han contado por centenares en Las Cañadas del Teide. La segunda es la aguja que los científicos vigilan para saber si lo que hay bajo Tenerife empieza a abrirse paso. Y esa aguja, de momento, lleva más de tres años clavada.

Qué hay a quince kilómetros bajo Tenerife

La imagen la publicó el 23 de agosto la revista Scientific Reports. La firma un equipo encabezado por Víctor Ortega-Ramos, del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), con investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, el ITER, la Universidad de Ginebra y el instituto de vulcanología de las Azores. Usaron más de 785 terremotos lejanos registrados entre 2017 y 2024 para radiografiar el subsuelo bajo Tenerife hasta los 50 kilómetros de profundidad. Es el primer modelo tridimensional de la corteza y el manto superior de la isla hecho con esta técnica.

Lo que sale es una corteza oceánica de unos 10 kilómetros y, debajo, una capa irregular con cuatro grandes zonas donde las ondas sísmicas se frenan. La principal aparece bajo el oeste de la isla, entre los 10 y los 20 kilómetros, con los quince justo en el centro de esa franja. En sus puntos más lentos las ondas viajan a apenas 1,6 kilómetros por segundo, y ahí el estudio calcula que entre el 50 y el 79 % de la masa de la roca estaría fundida. En uno de los perfiles, los autores estiman unos 864 kilómetros cúbicos de anomalía, de los que 218 tendrían al menos la mitad de su masa fundida.

El detalle que conecta ese trabajo con el día a día es otro. Los terremotos bajo Tenerife se sitúan justo entre el techo de esa zona y la corteza. Los autores lo interpretan así: el magma se acumula, pierde gases y esos gases suben y disparan la microsismicidad. Es la misma franja que el IGN repite en sus partes, entre 10 y 15 kilómetros bajo el nivel del mar, al oeste de Las Cañadas y en los términos de Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide. En junio localizó allí 365 terremotos. En julio fueron 611, con más de 380 solo entre el 23 y el 24. Ninguno se sintió.

La señal que lleva desde 2023 sin moverse

Nadie puede ver si esa masa bajo Tenerife se desplaza. La radiografía está hecha con datos de 2017 a 2024 y es una foto fija, no un vídeo. Lo que sí se mide desde arriba, cada día, es la forma del suelo. El IGN tiene en la isla 16 estaciones GNSS permanentes, la primera instalada en 2007, y las cruza con imágenes de radar por satélite. Con esa red detectó a mediados de 2023 algo que no había visto en los años anteriores: una deformación lenta y de muy poca magnitud en el sector central de Tenerife.

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El propio instituto la describió en mayo en la asamblea de la Unión Europea de Geociencias, en Viena, en un resumen que firman quince autores. Es una extensión. Si se traza un eje de noroeste a sureste, las estaciones que quedan al norte se mueven hacia el noroeste y las del sur hacia el sureste, a razón de unos pocos milímetros al año. En vertical no hay nada significativo. Y coincide en el tiempo con las anomalías sísmicas y de gases, lo que para el IGN apunta a un origen magmático común bajo Tenerife.

Desde entonces, la frase se repite mes a mes en los informes de vigilancia volcánica del IGN. De febrero a junio: no hay cambios relevantes en las deformaciones «que se mantienen desde 2023». En julio, agosto y septiembre: continuidad en la tendencia general, con modificaciones menores. En octubre: comportamiento estable, sin variaciones apreciables. Eso es lo que lleva sin moverse. No el suelo, que sigue estirándose muy despacio, sino la tendencia. No se ha acelerado y en vertical sigue sin aparecer nada significativo. En su resumen de Viena, el IGN no da una profundidad para la fuente de esa deformación.

Lo que sí ha cambiado bajo Tenerife desde entonces

Que la aguja no se mueva no quiere decir que debajo no pase nada. 2023 fue también el año en que la actividad bajo Tenerife apareció más hondo que nunca. Según el comité científico del PEVOLCA, en junio y julio de ese año se registró por primera vez un enjambre a más de 30 kilómetros de profundidad bajo Santiago del Teide, y a finales de año otro entre los 17 y los 23 kilómetros bajo Las Cañadas. Ese comité calificó la actividad de «anómala» en enero de 2025 y dejó escrito que no son señales precursoras de una erupción a corto plazo, pero sí aumentan la probabilidad a medio y largo plazo.

Este año ha añadido más capítulos. Entre el 7 y el 27 de febrero el IGN contó siete enjambres de eventos híbridos al suroeste de Pico Viejo, entre 6,5 y 8 kilómetros, «a una profundidad ligeramente menor que las de los años anteriores». El día 10 se registró una señal continua de baja frecuencia, con su máximo entre las 8:45 y las 10:15, que no se había visto antes. Los enjambres de junio y julio volvieron a la franja de siempre. El comité científico, reunido el 19 de febrero, concluyó que nada de eso eleva la probabilidad de erupción en semanas o meses, y añadió que la actividad anómala que arrancó en 2016 continúa en aumento.

El IGN fue un paso más allá en Viena. En otro resumen, el dedicado a las señales sísmicas, sus autores cuentan al menos seis enjambres profundos entre 2016 y 2025, hablan de una aceleración del proceso y lo consideran compatible con intrusiones de magma que se van emplazando a distintas profundidades de la corteza bajo Tenerife. No es un episodio suelto. Es un sistema que evoluciona.

Por qué importa que siga quieto

Lo que hay a quince kilómetros bajo Tenerife no es una sorpresa para la ciencia: el estudio lo enmarca en un proceso conocido, la acumulación de magma en la base de la corteza. Lo que cambia la lectura es la suma. Gases que delatan más presión desde 2016, enjambres cada vez más frecuentes y una deformación que apareció en 2023 y no se ha ido. Con ese cuadro, los partes del IGN mantienen la misma conclusión: este tipo de actividad no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo. Octubre, además, ha sido de los meses más tranquilos del año, con 10 terremotos en la isla y solo 4 en Las Cañadas.

El instituto vigila la isla con más de un centenar de estaciones y puntos de muestreo, y los sismos de cada día se pueden seguir en el mapa de terremotos de Canarias. En Canarias en Red ya contamos a qué profundidad se forman los enjambres sobre el magma bajo Tenerife y qué es ese sonido bajo el Teide que el IGN no consigue clasificar. La pregunta de fondo sigue abierta y no tiene fecha: cuánto tiempo puede pasar una isla con el suelo estirándose al mismo ritmo antes de que algo bajo Tenerife cambie de verdad.