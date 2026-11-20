El magma bajo Tenerife se acumula en el oeste de la isla y los enjambres del Teide se forman sobre él. El IGN ha medido a qué profundidad aparecen y cuánto han subido en diez años.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL El IGN sitúa la mayoría de los enjambres de 2026 entre 10 y 15 kilómetros bajo Las Cañadas La profundidad media ha pasado de unos 10 a unos 9 kilómetros desde 2016 Involcan localiza una posible acumulación de magma entre 10 y 30 kilómetros en el oeste de la isla El IGN no registra deformación significativa ni terremotos de magnitud que apunten a una erupción

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El magma bajo Tenerife ya no es una hipótesis de manual. Está ahí, en el subsuelo del oeste de la isla, y los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) llevan meses dibujando con bastante precisión el tramo en el que se mueve lo que sale de él. Las cifras de sus boletines de 2026 se repiten casi como un estribillo: entre 10 y 15 kilómetros bajo el nivel del mar, siempre al oeste de Las Cañadas del Teide, siempre en el entorno de Pico Viejo.

El dato que más inquieta es otro. En los primeros años de esta etapa, que el IGN hace arrancar el 2 de octubre de 2016, los enjambres se situaban de media a unos 10 kilómetros. En 2026 esa media ronda los 9 kilómetros, según explicó Itahiza Domínguez, director del IGN en Canarias. Un kilómetro menos en diez años. Y algunos de los enjambres de este año han liberado entre cinco y siete veces más energía que los de años anteriores, aunque sigan siendo microterremotos que nadie nota.

A qué profundidad está el magma bajo Tenerife

La foto más completa la publicó a finales de agosto el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en la revista Scientific Reports, en un estudio liderado por el investigador Víctor Ortega Ramos. Bajo una corteza oceánica de unos 10 kilómetros de espesor aparecen cuatro grandes anomalías de baja velocidad sísmica que llegan hasta los 30 kilómetros de profundidad. Involcan las interpreta como zonas de alta temperatura relacionadas con la presencia y acumulación de magma procedente del manto superior, y sitúa la principal zona de posible acumulación entre los 10 y los 30 kilómetros, en el oeste de la isla.

En ese sector, la modelización termodinámica del estudio apunta a que la zona podría contener una proporción significativa de material fundido. Y hay un detalle que conecta el estudio con lo que registra el IGN cada mes: una parte importante de los terremotos de Tenerife se concentra justo por encima o en los bordes de esa gran zona de baja velocidad. El magma bajo Tenerife estaría, por tanto, por debajo del techo de la actividad sísmica que vigilan los sismógrafos.

Domínguez valoró el trabajo como «importante», aunque con un matiz que conviene no perder de vista. Para el director del IGN en Canarias, el estudio es «una fotografía de los últimos 10 años condensada en una sola imagen», no del presente, y no permite saber si esa acumulación está creciendo o se mantiene estable. Lo que sí deja claro es que la sismicidad de este año no aparece porque sí, sino que responde al magma bajo Tenerife, que se acumula durante décadas: «puede no pasar nada, o puede producir una erupción».

Los boletines del IGN muestran hasta qué punto 2026 ha sido distinto. En junio, el instituto registró 365 terremotos en Las Cañadas, y entre el 21 y el 22 de ese mes llegó a contar 221 eventos en 24 horas, la mayoría entre los 10 y los 15 kilómetros, bajo Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide.

Esa madrugada, a las 02:07, el IGN avisó a Protección Civil del Gobierno de Canarias porque se habían superado los diez eventos en una hora. En julio la cifra se disparó: 611 terremotos en la parte central de Tenerife, con más de 380 localizados solo el 23 y el 24 de julio. Ninguno fue sentido por la población.

Lo que sube desde el magma y por qué el IGN no habla de erupción

Aquí está la clave del titular. Lo que el IGN mide no es el magma bajo Tenerife subiendo hacia el cráter como una masa, sino el rastro de lo que se desprende de él. Las señales de largo periodo y los llamados eventos híbridos que dominan los enjambres son, según el propio instituto, compatibles con la circulación de fluidos en profundidad. Luca D’Auria, director del área de Vigilancia de Involcan, lo explica con el proceso completo: el magma se genera a varias decenas de kilómetros, asciende muy despacio y, al bajar la presión, libera los gases que lleva disueltos. Esos gases migran por las fracturas y alimentan el sistema hidrotermal del volcán.

Ese ascenso de gases desde el magma bajo Tenerife también se deja ver en superficie. Según Involcan, la emisión difusa de dióxido de carbono en el cráter del Teide pasó de una media de unas 20 toneladas diarias a cientos de toneladas, con un pico de más de 1.000 toneladas al día en 2023. Es la otra pieza del puzle que los científicos vigilan junto a la sismicidad y a la deformación del terreno.

¿Qué tendría que pasar para que el escenario cambiara? Domínguez lo ha resumido varias veces. Una intrusión de magma generaría terremotos más grandes, de magnitudes 2, 2,5 o 3, de forma continuada. También habría deformación rápida del suelo o indicios de que el magma se acerca a niveles más superficiales. Hoy no se registra ninguna de esas señales. Los boletines mensuales del IGN de mayo a octubre repiten que no hay deformaciones significativas asociadas a actividad volcánica, y que la deformación de la zona central de Tenerife detectada desde 2023 mantiene su tendencia sin cambios relevantes.

Ya en mayo, tras una serie de pulsos de baja frecuencia al oeste de Las Cañadas, el instituto dejó escrito que esa actividad «no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo». Y sobre el estudio de Involcan, Domínguez fue tajante: no tiene que producir ningún tipo de aviso a la población. Octubre ha sido además uno de los meses más tranquilos del año, con 10 terremotos en Tenerife y solo 4 en Las Cañadas.

La pregunta que queda abierta es la que nadie puede responder todavía: si ese kilómetro que han ganado en una década los enjambres que se forman sobre el magma bajo Tenerife es el principio de algo o solo el ritmo normal de un volcán activo que respira. Involcan ya trabaja en definir la geometría, la extensión y la conectividad de esas zonas profundas, la misma red de bolsas que dejó al descubierto el estudio sobre dónde se acumula el magma bajo Tenerife. Mientras tanto, cada enjambre añade un punto más a un mapa que los científicos leen con lupa, como ese sonido bajo el Teide que el IGN no consigue clasificar.