No es otra especie: es una cucaracha que acaba de mudar el caparazón y se oscurece en pocas horas. Verla suele indicar que hay una población que se reproduce dentro de la vivienda.

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LO ESENCIAL La cucaracha blanca es una cucaracha recién mudada, no una especie distinta En la cucaracha alemana se oscurece en dos a cuatro horas La Universidad de Florida la asocia a viviendas con infestaciones fuertes Su saliva y sus excrementos pueden desencadenar ataques de asma

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Encontrar una cucaracha blanca en casa desconcierta. Parece otra especie, un ejemplar raro o incluso un bicho distinto. No lo es: es una cucaracha corriente que acaba de mudar su caparazón. Lo preocupante no es el animal en sí, sino lo que suele indicar, según los servicios de extensión agraria de universidades de Estados Unidos que estudian estas plagas: muchas veces, que hay bastantes más escondidas.

Qué es una cucaracha blanca

Las cucarachas crecen por mudas. Cada vez que cambian de tamaño se desprenden del exoesqueleto, la capa dura que las recubre, y durante un tiempo el nuevo es blando y claro. La Universidad Estatal de Colorado lo explica así en su ficha sobre cucarachas: justo después de la muda, el exoesqueleto es blando y blanco.

Ese color dura poco. En la cucaracha alemana (Blattella germanica), la más típica de cocinas y baños, el oscurecimiento suele tardar entre dos y cuatro horas, según la ficha de la Universidad de Florida (UF/IFAS). En la cucaracha americana (Periplaneta americana), la grande, cada nuevo estadio de ninfa sale blanco y después se vuelve marrón rojizo. Por eso es tan raro ver una cucaracha blanca: hay que pillarla justo en esas horas.

Una cucaracha americana muda entre seis y 14 veces a lo largo de su vida, según la Universidad de Florida. La alemana tarda unos tres meses en pasar de huevo a adulta.

El peligro de encontrar una cucaracha blanca en casa

La pista la da la propia Universidad de Florida en su ficha sobre la cucaracha alemana: las ninfas o adultos completamente blancos se ven a menudo en viviendas con infestaciones fuertes. Si una cucaracha está mudando a la vista, es probable que haya una población que se reproduce dentro de la casa y no un ejemplar que entró por casualidad.

La Universidad Estatal de Colorado añade otra señal: las cucarachas son nocturnas y verlas de día suele indicar una infestación grave. Una cucaracha blanca a plena luz junta las dos alarmas.

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Las cifras de reproducción ayudan a entenderlo:

Cucaracha alemana : cada cápsula de huevos (ooteca) lleva entre 30 y 40 huevos, y una hembra puede producir entre cinco y ocho a lo largo de su vida. Los adultos miden unos 1,6 centímetros y viven alrededor de medio año.

: cada cápsula de huevos (ooteca) lleva entre 30 y 40 huevos, y una hembra puede producir entre cinco y ocho a lo largo de su vida. Los adultos miden unos 1,6 centímetros y viven alrededor de medio año. Cucaracha americana: la hembra pone de media 16 huevos por ooteca, una al mes durante diez meses, y puede tener unas 150 crías. Mide unos cuatro centímetros y su ciclo de huevo a adulto ronda los 600 días.

Por qué una cucaracha blanca es un riesgo para la salud

La cucaracha blanca no pica ni muerde, igual que el resto: la Universidad Estatal de Colorado lo deja claro. El problema sanitario está en lo que dejan.

Asma y alergias : la saliva y los excrementos de las cucarachas pueden desencadenar ataques de asma, según la Universidad Estatal de Colorado. El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos (NIEHS) recuerda que las cucarachas son una fuente de alérgenos en interiores y que se ha encontrado relación entre su presencia y síntomas de asma más graves.

: la saliva y los excrementos de las cucarachas pueden desencadenar ataques de asma, según la Universidad Estatal de Colorado. El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos (NIEHS) recuerda que las cucarachas son una fuente de alérgenos en interiores y que se ha encontrado relación entre su presencia y síntomas de asma más graves. Microorganismos: en cucarachas americanas recogidas en el exterior se han aislado al menos 22 especies de bacterias, virus, hongos y protozoos patógenos para el ser humano, además de cinco especies de gusanos parásitos, según la ficha de la Universidad de Florida.

La cucaracha americana, además, vive habitualmente en alcantarillas y sótanos, según la Universidad Estatal de Oklahoma, y desde ahí puede llegar a las viviendas.

Qué hacer si encuentras una cucaracha blanca

Las recomendaciones de las universidades coinciden en cortar el agua, la comida y los escondites:

Sellar grietas y huecos, sobre todo los pasos de tuberías a ras de suelo, con masilla o burletes.

Quitar cartones, periódicos y trapos acumulados, donde se esconden.

No dejar agua estancada ni restos de comida, sobre todo por la noche.

Revisar cajas, muebles y electrodomésticos de segunda mano antes de meterlos en casa.

Reducir la humedad en baños, cocinas y alrededores de la vivienda.

Si la cucaracha blanca no es la primera que ves, o aparecen también de día, lo más prudente es llamar a una empresa de control de plagas autorizada. Y si salen de las alcantarillas de la calle, el aviso corresponde a tu ayuntamiento.

Ya contamos en Canarias en Red que si ves una cucaracha blanca en tu casa tienes un problema; estos son los datos que lo explican. En resumen: una cucaracha blanca no es más peligrosa que una marrón, pero es una de las señales más claras de que la casa tiene un problema que conviene atajar cuanto antes.