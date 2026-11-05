Si ves una cucaracha blanca en tu casa tienes un problema y gordo

La cucaracha blanca no existe como especie y por eso verla en casa es mala señal

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LO ESENCIAL No existe la cucaracha albina. Blanca solo durante unas horas. Siete u ocho mudas hasta adulta. Mudan escondidas porque son vulnerables. Si la ves, hay colonia.

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Aparece una cucaracha blanca en la cocina y la reacción es siempre la misma: pensar que es una especie rara, una albina o una mutación. No es ninguna de las tres cosas.

Es una cucaracha completamente normal, de la misma especie que las marrones que ya conoces, pillada en un momento muy concreto de su vida. Y eso es justamente lo que la convierte en una mala noticia.

Por qué una cucaracha blanca es blanca

Las cucarachas son artrópodos y no tienen huesos. Lo que las sostiene es una cutícula rígida que las recubre por fuera, el exoesqueleto, que funciona como una armadura.

Esa armadura tiene un problema de diseño: una vez endurecida, no crece. Así que para aumentar de tamaño, el animal no tiene más remedio que deshacerse de ella.

El proceso se llama muda. La cucaracha abre su exoesqueleto viejo por la espalda y sale arrastrándose. Debajo ya tiene uno nuevo, más grande, pero recién estrenado: blando, flexible y sin pigmento.

El color se queda literalmente en la piel vieja que acaba de abandonar. Por eso el ejemplar aparece blanco o de un blanco crema, hasta que la nueva cutícula se endurece y oscurece.

¿Cuánto dura? Depende de la especie, pero se habla de un rango que va de unos minutos a unas horas, con la cifra de ocho horas como referencia más repetida. Es decir, la cucaracha blanca no existe como tal: existe durante un rato.

Todas las cucarachas han sido una cucaracha blanca

Y no una vez. Antes de llegar a adulta, una cucaracha pasa por siete u ocho mudas, según la especie y las condiciones del entorno.

Eso significa que cada ejemplar que corretea por tu casa ha sido blanco siete u ocho veces. Simplemente no lo has visto.

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La muda tiene además una función extra bastante llamativa: permite al animal regenerar partes perdidas del cuerpo, como patas o antenas. Si en algún momento perdió una, puede recuperarla en el siguiente cambio de piel.

Lo que de verdad significa ver una cucaracha blanca

Aquí está el asunto, y no tiene que ver con enfermedades.

Mientras muda y hasta que endurece, el animal está indefenso. No tiene armadura, se mueve mal y cualquier depredador acaba con él. Por eso, por instinto, la muda ocurre en lo más profundo del refugio: detrás de electrodomésticos, en huecos de la pared, bajo muebles, dentro de registros.

Una cucaracha blanca no sale a pasear. No quiere salir.

De modo que si una aparece a la vista, en una encimera o en mitad del suelo, solo hay dos explicaciones razonables:

Has perturbado su refugio. Una limpieza a fondo, una obra, mover un mueble o un tratamiento de plagas la ha echado de donde estaba.

Una limpieza a fondo, una obra, mover un mueble o un tratamiento de plagas la ha echado de donde estaba. La colonia está tan llena que ya no caben. Cuando el refugio se satura, los ejemplares más vulnerables acaban desplazados hacia fuera.

En cualquiera de los dos casos, el mensaje es el mismo: no está sola. Hay un nido activo y cerca.

Qué hacer si te encuentras una cucaracha blanca

Lo primero, no perder el tiempo con el bicho que has visto. Matarlo no soluciona nada, porque el problema es lo que no has visto.

Lo útil es buscar el refugio. Conviene revisar la parte trasera y los bajos del frigorífico, el lavavajillas, el horno y la lavadora, los huecos bajo el fregadero, las juntas de los armarios, los registros de fontanería y los falsos techos. Señales que delatan una colonia: excrementos en forma de puntos oscuros, restos de pieles mudadas y ejemplares muertos.

Y una pista útil: donde encuentres mudas vacías, has dado con el sitio. Esa piel abandonada es la prueba física de que ahí dentro hay cucarachas creciendo.

A partir de ahí, la recomendación habitual es sellar accesos, eliminar fuentes de agua y comida accesible, y recurrir a una empresa de control de plagas si hay indicios de colonia establecida. En climas cálidos como el de las islas, las cucarachas no tienen temporada baja real, así que una colonia detectada en otoño no se va a marchar sola en invierno.