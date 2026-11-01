Lo que le pasa al cerebro cuando dejas el azúcar dos semanas según un estudio

Dejas el azúcar dos semanas y el cerebro hace esto: los científicos lo explican

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LO ESENCIAL Los tres primeros días son los peores. El azúcar activa el sistema de recompensa. El paladar empieza a recalibrarse. Un refresco acaba sabiendo empalagoso. No es adicción en sentido clínico.

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Quitar el azúcar añadido de la dieta durante dos semanas no cambia el cuerpo de forma espectacular, pese a lo que circula por internet. Donde sí ocurre algo medible y llamativo es en el cerebro, y empieza mucho antes de lo que la gente espera: el primer día.

Esto es lo que dice la ciencia y un estudio que pasa ahí dentro, y también lo que no dice.

Los primeros días: por qué el cerebro protesta

Lo primero que aparece no es bienestar, sino lo contrario. Durante los tres a cinco primeros días es habitual sentirse irritable, cansado, con dolor de cabeza y con antojos intensos de dulce y de carbohidratos rápidos.

El motivo está en el sistema de recompensa. El azúcar activa circuitos cerebrales ligados a la recompensa y a la liberación de dopamina, el neurotransmisor vinculado al placer y la motivación. Cuando se retira de golpe un estímulo que el cerebro recibía varias veces al día, ese circuito se queda esperando algo que no llega.

Conviene medir las palabras: que active circuitos parecidos no convierte al azúcar en una droga. La comunidad científica discute si existe algo llamado adicción al azúcar, y no hay consenso. Lo que sí está descrito es este malestar transitorio. Dalia Parelman

Investigaciones clásicas de la Universidad de Princeton en modelos animales documentaron estos cambios de conducta al retirar el azúcar, y señalaban que son reales pero temporales. En pocos días, la cosa se estabiliza.

La segunda semana: el cerebro deja de montar en la montaña rusa

Hacia el día diez el panorama cambia. Al desaparecer las ingestas constantes de azúcares añadidos, la insulina se estabiliza y dejan de producirse las subidas y bajadas bruscas de glucosa.

Ese es el motivo por el que mucha gente describe en esa fase más claridad mental y mejor concentración, además de una energía más estable a lo largo del día. No es que el cerebro funcione mejor de repente: es que deja de ir a tirones.

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Hay un efecto añadido sobre el sueño. El descanso suele mencionarse entre las mejoras de esta segunda semana, aunque conviene tomarlo como lo que es, una observación frecuente, no un resultado garantizado.

El cambio del paladar, el efecto más curioso del azúcar

Este es el que sorprende a casi todo el mundo. Los alimentos muy dulces acostumbran al cerebro a un nivel de dulzor altísimo. Cuando se retira, los receptores del sabor dulce de la lengua se recalibran y recuperan parte de su sensibilidad original.

La consecuencia práctica es llamativa: pasadas unas semanas, un refresco puede resultar empalagoso y una fruta puede saber a postre. El sistema gustativo, en palabras de la investigadora Ashley Gearhardt, se recalibra para percibir la intensidad del dulzor natural.

Aquí toca ser exacto con los plazos, porque es donde más se exagera. El trabajo de referencia, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition en 2016, redujo el consumo de azúcares simples en adultos sanos y observó que el dulzor se percibía más intenso tras unos tres meses de dieta baja en azúcar. Es decir: a las dos semanas el proceso ha empezado, pero no ha terminado.

Lo que sí ocurre antes es la bajada de la demanda. La dietista de la Facultad de Medicina de Stanford Dalia Perelman señala que, a los pocos días de dejar el azúcar, el cuerpo empieza a pedir menos cantidad.

Lo que no te cuentan sobre dejar el azúcar

Circulan por internet cifras muy concretas asociadas a las dos semanas sin azúcar: porcentajes exactos de reducción de antojos, de inflamación o incluso de síntomas depresivos. Buena parte de esas cifras no se corresponde con estudios localizables, y conviene desconfiar de cualquier dato que prometa un porcentaje redondo para un plazo tan corto.

La otra matización importante es de qué azúcar hablamos. Todo lo anterior se refiere a los azúcares añadidos: refrescos, bollería, cereales azucarados y ultraprocesados. No al que llevan de forma natural la fruta o la leche, que vienen acompañados de fibra, agua y nutrientes y no producen el mismo efecto.

Y el matiz final, que es el que realmente importa. Dos semanas son suficientes para notar cambios en el apetito, en la energía y en el paladar, pero no son un tratamiento ni una solución. Los beneficios sostenidos que describe la literatura científica, los que tienen que ver con el riesgo metabólico a largo plazo, aparecen cuando la reducción del azúcar deja de ser un reto de dos semanas y pasa a ser un hábito. Para cualquier cambio importante en la alimentación, lo sensato es consultarlo con un profesional sanitario.