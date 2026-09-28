Si tu bebé nació después de abril, te van a llamar de tu centro de salud en Canarias

Un pinchazo y un 86% menos de bebés en la UCI: el hito de salud que ya funciona en Canarias

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LO ESENCIAL Las hospitalizaciones de bebés cayeron un 78,6%. Los ingresos en UCI bajaron un 86,6%. Canarias supera en 7,6 puntos la media nacional. Se han comprado 8.500 dosis por 1,7 millones de euros. Desde el 5 de octubre se amplía a adultos vulnerables.

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Es probablemente en Canarias el mayor avance de salud infantil que se ha visto en España en décadas, y las cifras de Canarias lo respaldan: la inmunización frente al virus respiratorio sincitial redujo un 78,6% las hospitalizaciones y un 86,6% los ingresos en unidades de cuidados intensivos entre los menores de un año. Un solo pinchazo por temporada.

La campaña ya está en marcha. El Servicio Canario de la Salud la arrancó el lunes 21 de septiembre en los centros de Atención Primaria, adelantándola respecto a temporadas anteriores precisamente por los resultados obtenidos. Los profesionales de los centros están contactando con los progenitores para concertar las citas, así que si tienes un bebé en casa, la llamada te va a llegar.

Quién entra en la campaña de salud infantil en Canarias

La inmunización está indicada para los lactantes menores de seis meses y, en concreto, para los bebés nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027. También se administra a menores de 24 meses que presenten determinados factores de riesgo de desarrollar enfermedad grave.

No es una vacuna en sentido estricto, sino un anticuerpo monoclonal que se administra de forma similar. El SCS ha invertido 1.776.500 euros en la compra de dos lotes con un total de 8.500 dosis para esta campaña.

Los datos consolidados de la campaña 2024-2025 sitúan a Canarias 7,6 puntos porcentuales por encima de la media nacional en reducción de hospitalizaciones por VRS en menores de un año. Los análisis preliminares del Ministerio estiman un descenso del 71% en el conjunto del país.

Por qué importa tanto para la salud de los bebés

El virus respiratorio sincitial es el principal responsable de la bronquiolitis en Canarias y la causa más frecuente de ingreso hospitalario en menores de un año. Es altamente contagioso y circula con facilidad en guarderías, colegios y domicilios. Constituye la principal causa de infección aguda de las vías respiratorias inferiores en la población infantil menor de un año, sobre todo en forma de bronquiolitis y neumonía.

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Y hasta hace bien poco no había nada que hacer. Antes de 2023 no existía ninguna medida farmacológica generalizada de prevención realmente efectiva frente a este virus. Cada invierno, las urgencias pediátricas y las UCI se llenaban de lactantes con dificultad respiratoria y la única respuesta era el tratamiento de soporte.

El periodo de mayor circulación del virus va habitualmente de octubre a marzo, lo que explica por qué la campaña arranca ahora. Adelantarla unas semanas permite que los bebés lleguen protegidos al inicio de la temporada.

Hay además una novedad para este año que amplía el alcance de la medida. A partir del 5 de octubre, el SCS extenderá la protección frente al VRS a la población adulta más vulnerable, dentro del nuevo Calendario de Inmunizaciones para todas las edades de la vida de Canarias.

La vacuna se administrará en Canarias a personas mayores de 70 años residentes en centros sociosanitarios, a personas institucionalizadas de menor edad con enfermedades respiratorias o cardiacas graves, y a personas no institucionalizadas con cánceres hematológicos o receptoras de trasplante pulmonar o de progenitores hematopoyéticos. En estos casos la vacunación se realizará desde los servicios hospitalarios.

La previsión de salud pública es que esa ampliación reduzca también los ingresos en plantas de agudos de los hospitales del archipiélago durante el invierno, aliviando la presión asistencial en los meses más críticos del año.

Si tienes un bebé nacido dentro del periodo indicado y no has recibido aún la llamada del centro de salud, lo aconsejable es contactar con tu pediatra o con tu centro de Atención Primaria para comprobar que estás en el listado y concertar la cita.