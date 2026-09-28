Lo que encontró la Policía en un congelador de Canarias lo mandó directo a la cárcel

Abrieron el congelador durante el registro y ahí estaba escondido casi todo el dinero en Canarias

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LO ESENCIAL El grueso del dinero estaba dentro de un congelador. En total se intervinieron unos cuatro kilos de cocaína. Tres de ellos iban en el vehículo del detenido. La operación se ha denominado 'Norte'. El arrestado ha ingresado en prisión por orden judicial.

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En Canarias un congelador doméstico convertido en caja fuerte. Eso es lo que se encontró la Policía Nacional durante un registro en Canarias, y no había precisamente comida dentro: dentro del electrodoméstico estaba escondida la mayor parte de los 25.000 euros en efectivo que los agentes intervinieron en una operación contra el tráfico de drogas en Lanzarote. El detenido ha ingresado en prisión.

La investigación se desarrolló bajo el nombre de operación ‘Norte’ y la llevó a cabo el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Arrecife. Las pesquisas apuntaban a la presunta implicación de un hombre en la distribución de cantidades relevantes de cocaína en la isla, así que los agentes montaron un dispositivo para comprobar sus movimientos.

Tres kilos en el coche y el resto en casa

El momento decisivo llegó cuando los investigadores interceptaron el vehículo que conducía el sospechoso. En su interior localizaron tres paquetes con aproximadamente tres kilogramos de cocaína, y procedieron a detenerlo en ese mismo instante.

La operación no terminó ahí. Con autorización judicial, los agentes practicaron dos entradas y registros en inmuebles vinculados al investigado. Allí intervinieron algo más de un kilogramo adicional de cocaína y los 25.000 euros en efectivo, cuya mayor parte estaba oculta dentro del congelador.

El arrestado en Canarias fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión por un presunto delito de tráfico de drogas.

Por qué el congelador es un clásico en Canarias y fuera de ella

El detalle del electrodoméstico no es tan anecdótico como parece. Esconder dinero en efectivo en congeladores, falsos techos, colchones o electrodomésticos es una práctica recurrente en este tipo de casos, y responde a una lógica simple: quien maneja cantidades importantes de metálico procedente de una actividad ilícita no puede ingresarlo en un banco sin justificar su origen.

El congelador tiene además una supuesta ventaja añadida que los investigadores conocen de sobra: es uno de los últimos sitios donde alguien esperaría mirar en una casa, y el envoltorio del dinero se camufla con facilidad entre bolsas de comida. En la práctica, es de los primeros lugares que se revisan en un registro.

La operación en Canarias se enmarca en la presión policial sostenida sobre el tráfico de cocaína en Canarias, un archipiélago situado en una posición estratégica entre África, Europa y América que lo convierte en punto de paso habitual de las rutas del narcotráfico atlántico. La droga llega tanto por vía marítima, en embarcaciones de todo tipo, como escondida en cargamentos legales o a través de los aeropuertos.

En lo que va de año, los cuerpos de seguridad han desarrollado en el archipiélago de Canarias varias operaciones contra el suministro de combustible a lanchas rápidas y contra la distribución interna de estupefacientes. Esta última, en Lanzarote, ha terminado con un hombre en prisión y con un congelador que ya no guarda nada.