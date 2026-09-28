«Cuando ves el paisaje, entiendes por qué»: la madre de Jay Slater regresa a Masca en Tenerife

La madre de Jay Slater vuelve a Tenerife y consigue la respuesta que llevaba dos años buscando

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LO ESENCIAL Duncan ha vuelto a Tenerife dos años después. Recorre la misma ruta que hizo su hijo aquella mañana. El patólogo confirma que la muerte fue instantánea. La caída fue de entre 20 y 25 metros. La investigación descartó la implicación de terceros.

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Debbie Duncan ha vuelto a Tenerife para recorrer el mismo camino que hizo su hijo la mañana en que desapareció. Y ha regresado con la respuesta a la pregunta que llevaba dos años atormentándola: si Jay Slater sufrió antes de morir. El patólogo que ha revisado los informes forenses se lo ha confirmado. No sufrió.

La madre del joven británico, de 57 años, ha viajado a la isla acompañada de su hermano Glen para participar en un documental de la cadena británica Channel 5. Durante la grabación, ambos recorren la zona de Masca y el Parque Rural de Teno en Tenerife por la que transitó el chico antes de su caída. El viaje se produjo después de que la familia recibiera el informe forense español.

La respuesta del patólogo

El doctor Richard Shepherd, que ha examinado la documentación oficial, ha determinado que Slater sufrió una lesión craneal grave que le habría causado la muerte inmediata. Es decir, no agonizó ni falleció lentamente en la ladera, que era exactamente lo que su madre temía.

Esa conclusión coincide con lo que ya estableció la investigación judicial británica. El forense que instruyó el caso determinó que el joven cayó entre 20 y 25 metros, sufriendo fracturas de cráneo y un traumatismo cerebral del que habría muerto de forma instantánea, y calificó la muerte como accidental. También dejó por escrito que no hubo terceras personas implicadas ni indicio alguno de amenaza, agresión o coacción.

Las últimas horas en Tenerife

La reconstrucción que hace el documental sigue el recorrido real. Slater, aprendiz de albañil de 19 años procedente de Lancashire, había acudido al festival de música NRG en el sur de la isla. Después se desplazó hasta Masca, a unos 35 kilómetros, con dos personas que había conocido allí y a las que la investigación descartó por completo como relacionadas con su desaparición.

A la mañana siguiente abandonó el alojamiento e intentó regresar caminando hacia la zona donde se hospedaba con sus amigos, una distancia de decenas de kilómetros a través de un terreno montañoso. Durante esas primeras horas mantuvo conversaciones telefónicas en las que explicó que estaba perdido, tenía sed y se encontraba rodeado de montañas. Su teléfono se quedó sin batería poco después.

Su madre con mirada triste, añade un detalle que ayuda a entender lo ocurrido: el joven estaba deshidratado, sin agua encima, y llevaba toda la noche despierto, algo que contribuye a la confusión y a tomar malas decisiones en un entorno hostil. El barranco de Juan López, donde apareció el cuerpo el 15 de julio de 2024 tras veintinueve días de búsqueda, es una zona de paredes escarpadas y vegetación densa por la que los equipos de rescate tuvieron que abrirse paso con machetes.

Hay un motivo de fondo para que Duncan haya aceptado hacer este documental en Tenerife, y no es solo personal. Desde la desaparición, el caso se convirtió en terreno de conspiraciones que la familia ha tenido que soportar durante dos años, con acusaciones de todo tipo difundidas en redes sociales. La madre lleva meses impulsando en el Reino Unido una propuesta legislativa para regular el acoso digital a las familias de víctimas.

El caso en Tenerife tuvo una repercusión mediática enorme en el Reino Unido y colocó a Tenerife, y en particular al Parque Rural de Teno, en las portadas británicas durante semanas. Dos años después, la madre ha vuelto para cerrar la parte que ningún informe podía cerrar por escrito.