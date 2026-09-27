Hay un municipio de Canarias con 165 camas de turista por cada 100 vecinos

Siete municipios de Canarias ya tienen más camas para turistas que habitantes

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LO ESENCIAL Siete municipios de Canarias superan una plaza turística por habitante. Pájara llega a 165 plazas por cada 100 vecinos. Cada día hay 275.000 turistas alojados en el archipiélago. Son más personas que habitantes tiene Venecia. 36.950 personas esperan una vivienda protegida.

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En algunos municipios de Canarias ya hay más camas preparadas para turistas que personas empadronadas. No es una percepción ni una queja: es un dato medible. Siete municipios del archipiélago superan la proporción de una plaza turística por habitante, y el caso más extremo es el de Pájara, en Fuerteventura, con unas 165 plazas por cada 100 vecinos.

Lo revela un mapa que cruza información pública sobre turismo, vivienda, población y movilidad. Su objetivo, según explica, es sacar los datos de las estadísticas oficiales y llevarlos a la calle, que se entiendan en unos segundos y que cualquiera pueda rastrear de dónde sale cada cifra.

Los siete municipios de Canarias donde el turista ya gana al vecino

Pájara (Fuerteventura): unas 165 plazas turísticas por cada 100 habitantes.

(Fuerteventura): unas 165 plazas turísticas por cada 100 habitantes. Yaiza (Lanzarote): 149 por cada 100.

(Lanzarote): 149 por cada 100. Mogán (Gran Canaria): 132.

(Gran Canaria): 132. Adeje (Tenerife): 122.

(Tenerife): 122. San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria): 116.

(Gran Canaria): 116. Antigua (Fuerteventura): 100,8.

Adeje aparece además como la demarcación más tensionada del archipiélago, con más de un 95% de presión turística y un 56,3% de dificultad para acceder a una vivienda, y todo ello sin haber sido declarada oficialmente zona tensionada.

Canarias registró 99 millones de noches turísticas en 2025. Traducido a una magnitud comprensible, equivale a unos 275.000 turistas presentes de media cada día en hoteles y apartamentos. Más personas que toda la población de Venecia.

La otra cara: 36.950 personas esperando una vivienda en Canarias

El contraste que impacta en la socidad canaria, llega cuando esas cifras se ponen al lado de la demanda residencial. En 2026 había 36.950 personas inscritas como demandantes de vivienda protegida en Canarias. En menos de ocho años, el registro ha incorporado 17.922 personas más, lo que supone un incremento del 94,2%. Casi el doble en menos de una década.

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La respuesta pública de los habitantes de Canarias va bastante más despacio. Según el visor del Observatorio Canario de la Vivienda, de las cerca de 4.000 viviendas registradas desde la declaración de emergencia habitacional, solo 248 aparecen como finalizadas.

El mapa permite además bajar al detalle de cada municipio. En Las Palmas de Gran Canaria hay 208 viviendas vacacionales por kilómetro cuadrado, lo que significa que en un radio de 500 metros aproximadamente una de cada 44 viviendas está registrada como alojamiento turístico. Y la capital tampoco está declarada zona tensionada, porque según el Colegio de Economistas no cumple los requisitos.

En Santa Cruz de Tenerife, una de las ciudades más grandes de Canarias, el acceso a la vivienda se considera extremadamente difícil, con una puntuación de 83,8 sobre 100, y los arrendatarios pagan más de 590 euros al mes, un 30,2% más que en 2019. En Arona la presión turística es menor, del 77%, pero el esfuerzo es mayor: el 22,3% de la renta familiar se destina al alquiler, casi cuatro puntos por encima de la capital tinerfeña.

Hay, eso sí, una señal de cambio. La oferta de vivienda vacacional ha empezado a reducirse: un estudio de Excelcan cifra la caída en un 19,6% durante el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, tras la entrada en vigor de la nueva regulación. Pero siguen quedando 161.170 plazas disponibles, repartidas en 72.363 viviendas con carácter vacacional. Es una capacidad superior a la población de Salzburgo y más del doble de los habitantes de Santorini.

La fotografía que deja el mapa es la de un archipiélago con una enorme capacidad para alojar visitantes mientras decenas de miles de personas siguen esperando una casa a la que puedan acceder. Y con siete municipios de Canarias donde, sobre el papel, ya cabe más gente de fuera que de dentro.