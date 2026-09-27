La AEMET avisa de cielo «plomizo» de calima y 30 grados en Canarias con la borrasca Gonzalo cerca

Ni en octubre: la Aemet deja a Canarias por encima de 30 grados toda la semana

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LO ESENCIAL Se superarán los 30 grados cada día de la semana. El cielo plomizo impide distinguir si está nublado o despejado. Santa Cruz no baja de los 30 en toda la previsión. La calima solo va disminuyendo poco a poco. Las lluvias llegan el jueves, pero solo al oeste.

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Ya es otoño, octubre según la AEMET empieza dentro de cuatro días y los termómetros siguen anclados en julio. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de publicar la previsión para los próximos cinco días en Canarias y la conclusión no deja lugar a dudas: se superarán los 30 grados todos los días en medianías y zonas bajas de las islas, y la calima seguirá en el cielo. Los abrigos, por ahora, se quedan en el armario.

El fin de semana dejó una estampa difícil de explicar a quien no viva aquí. La proximidad de una tormenta tropical al sur del archipiélago trajo nubes que descargaron lluvias y hasta tormentas en algunas zonas, pero sin que el calor remitiera con la borrasca Gonzalo acechando Canarias. Y con el cielo cubierto de polvo, de ese color plomizo que hace imposible distinguir si está nublado o despejado.

La previsión de la AEMET, día a día

Lunes. Intervalos nubosos por la mañana, con baja probabilidad de lluvias ocasionales en las islas montañosas, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Calima en altura, disminuyendo. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente este. Santa Cruz de Tenerife entre 24 y 31 grados; Las Palmas de Gran Canaria, entre 24 y 28.

Martes. Poco nuboso o despejado, con tendencia a nuboso durante las horas centrales en zonas de interior orientadas al suroeste de las islas montañosas, donde puede caer alguna lluvia ocasional. Calima ligera en altura. Santa Cruz, entre 23 y 30; Las Palmas, entre 23 y 28.

Miércoles. Escenario idéntico al del martes, con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Santa Cruz, entre 23 y 30; Las Palmas, entre 23 y 28.

Jueves. Aquí llega la novedad. La AEMET espera que continúe la nubosidad en las islas occidentales, con lluvias en Tenerife y La Palma y, en menor medida, en La Gomera y El Hierro. En las islas orientales, cielos más despejados. Santa Cruz vuelve a subir, entre 24 y 31; Las Palmas, entre 23 y 28.

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Viernes. Tiempo similar al del jueves, con lluvias dispersas en el norte de las islas más occidentales, sobre todo en La Palma y Tenerife, y despejado en el resto. Viento flojo del nordeste y temperaturas en ligero ascenso. Santa Cruz, entre 25 y 30; Las Palmas, entre 24 y 28.

La propia agencia advierte de que la previsión del jueves y el viernes está sujeta a incertidumbre por la antelación del parte. Lo que no cambia en ninguno de los cinco días es que se superen los 30 grados en las islas.

Lo que sí ha cambiado según la AEMET

Hay una buena noticia, aunque modesta. El archipiélago se libera por fin de los avisos amarillos por altas temperaturas que han estado activos durante casi toda la semana pasada, llegando a cubrir las ocho islas a la vez y a obligar al Gobierno de Canarias a declarar alerta por riesgo de incendios forestales en varias de ellas.

El episodio que ahora se cierra dejó cifras notables: una de cada seis estaciones de la AEMET en el conjunto del país alcanzó los 35 grados y en Canarias se registraron noches por encima de los 30. La estación de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, llegó a marcar 40,9 grados y firmó la temperatura más alta de toda España.

La calima según la AEMET, por su parte, no desaparece de golpe. La previsión habla de calima en altura disminuyendo el lunes y de calima ligera el resto de la semana. Que esté en niveles altos significa cielos velados y menos visibilidad, pero sin el empeoramiento severo de la calidad del aire que se produce cuando el polvo baja hasta la superficie.

Nada de esto contradice lo que la propia agencia viene anunciando. Su predicción estacional mantiene entre un 60% y un 70% de probabilidad de que el trimestre de septiembre a noviembre sea más cálido de lo normal en Canarias, con un 40% de opciones de que además resulte más seco. Y el delegado territorial de la AEMET en el archipiélago, David Suárez, ya advirtió este mes de que el verano en las islas se está alargando prácticamente hasta octubre. La previsión de esta semana le está dando la razón con cuatro días de antelación.