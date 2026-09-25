Tormentas a 34 grados: la AEMET avisa de lo que llega hoy a Canarias

La Aemet pone en aviso a las ocho islas y avisa de tormentas con rachas muy fuertes

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LO ESENCIAL Hoy están en aviso amarillo las ocho islas. Mañana el aviso se reduce solo a Gran Canaria. Tormentas aisladas con rachas localmente muy fuertes. Mínimas que no bajarán de 24 a 26 grados. El domingo llega la calima y el descenso térmico.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido este viernes los avisos amarillos por altas temperaturas a todo el archipiélago, después de que el jueves quedara fuera La Palma. Pero el dato que más conviene mirar hoy no es el termómetro: la agencia no descarta tormentas aisladas y ocasionales, con escasa precipitación y acompañadas de rachas de viento localmente muy fuertes.

Es una combinación rara. Calor con aviso, calima y tormenta en Tenerife en la misma jornada. Las temperaturas podrán superar los 34 grados en medianías y zonas bajas orientadas al sur y al oeste, especialmente en el sur de Gran Canaria, y en las zonas más afectadas las mínimas apenas bajarán de los 24 o 26 grados, lo que deja otra noche sin apenas alivio.

Los avisos de la AEMET isla por isla

Gran Canaria. La más castigada. Los 34 grados se concentran en el sur, y es la única isla que seguirá en aviso mañana sábado. También entra en la previsión de posibles tormentas.

La más castigada. Los 34 grados se concentran en el sur, y es la única isla que seguirá en aviso mañana sábado. También entra en la previsión de posibles tormentas. La Palma. Se incorpora hoy al aviso por calor y es, junto a El Hierro, donde la AEMET considera probables las tormentas, no solo posibles.

Se incorpora hoy al aviso por calor y es, junto a El Hierro, donde la considera probables las tormentas, no solo posibles. El Hierro. Mismo escenario que La Palma: aviso por temperaturas y tormentas probables.

Mismo escenario que La Palma: aviso por temperaturas y tormentas probables. Tenerife. En aviso amarillo, con 34 grados posibles de forma local en zonas bajas del sur y el oeste y calima significativa en el interior.

En aviso amarillo, con 34 grados posibles de forma local en zonas bajas del sur y el oeste y calima significativa en el interior. La Gomera. Incluida en los avisos por altas temperaturas, dentro del grupo occidental con más opciones de inestabilidad.

Incluida en los avisos por altas temperaturas, dentro del grupo occidental con más opciones de inestabilidad. Lanzarote y Fuerteventura. Aviso activo, aunque son las islas donde ya se prevé un descenso de las temperaturas respecto a los días anteriores.

El viento soplará moderado del nordeste en zonas bajas, con intervalos de fuerte en la punta sur y el noroeste durante la primera mitad del día, y de componente este en medianías y cotas altas. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

La calima será ligera pero más significativa en las zonas de interior de la provincia occidental. El Gobierno de Canarias mantiene la prealerta por este fenómeno en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Lo que prevé la AEMET para el fin de semana

Sábado. El mapa se vacía casi por completo. Solo Gran Canaria seguirá en aviso por calor, con la cuenca de Tejeda y las medianías del sur y el oeste como puntos más cálidos. En el resto del archipiélago, aumento de la nubosidad en las vertientes norte y alguna lluvia débil posible en el oeste.

Domingo. Es la jornada del cambio. La AEMET prevé la entrada de calima en el archipiélago, mantiene la posibilidad de algún aguacero en las islas occidentales y anticipa un descenso de las temperaturas diurnas. El viento seguirá del nordeste con intensidad moderada. En Las Palmas de Gran Canaria la probabilidad de precipitación llega al 20%.

Lunes. La semana arranca con valores más suaves. De fondo se acerca a la Península una ciclogénesis explosiva, un proceso por el que una borrasca sufre una caída muy rápida de la presión y se convierte en un sistema especialmente profundo. Sus efectos se concentrarán en la vertiente atlántica y cantábrica peninsular, no en Canarias, donde la novedad seguirá siendo la calima y el termómetro a la baja.

A los avisos de la AEMET hay que sumar las alertas del Gobierno de Canarias, que mantiene activadas la de altas temperaturas y la de riesgo de incendios forestales en varias islas. La combinación de calor, humedad baja y esas rachas muy fuertes que acompañan a las tormentas es precisamente la que más preocupa a los servicios de extinción, porque un rayo seco o una chispa pueden prender en cuestión de segundos.

Las recomendaciones de la AEMET, por tanto, son dobles. Por el calor: hidratación frecuente, evitar la exposición en las horas centrales y vigilar a mayores, menores y personas con patologías previas. Y por el monte: ni colillas, ni barbacoas, ni maquinaria que genere chispas. Ante cualquier columna de humo, 1-1-2.