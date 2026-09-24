La AEMET activa los avisos amarillos en casi toda Canarias por un «episodio climático anómalo»

La Aemet pone en aviso a seis islas: hasta 38 grados y noches que no bajan de 26

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Los avisos de la Aemet están activos de 11:00 a 18:00. En Gran Canaria se podrían superar localmente los 38 grados. Las mínimas no bajarán de 26 en el sureste grancanario. La alerta por incendios suma a El Hierro y La Palma. No se descartan chubascos con tormenta en el oeste.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene hoy en aviso amarillo por altas temperaturas a seis de las ocho islas de Canarias. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro están afectadas por avisos que se mantienen activos entre las 11:00 y las 18:00 horas, en la que se perfila como la jornada más calurosa de este nuevo episodio de septiembre. En Gran Canaria se podrían superar localmente los 38 grados.

El aviso no llega solo. El episodio viene acompañado de calima y de cielos nubosos en las islas occidentales, donde la AEMET no descarta chubascos débiles acompañados de tormenta en La Palma o Tenerife. Calor extremo, polvo africano y tormenta aislada en la misma jornada, una combinación poco habitual incluso para el archipiélago.

Los avisos de la AEMET isla por isla

Gran Canaria. La más castigada. Se podrán alcanzar hasta 35 grados en amplias zonas y superarse localmente los 38 en medianías y zonas bajas. Las mínimas apenas bajarán de los 26 grados en el sureste y el interior sur, lo que deja otra noche tropical.

La más castigada. Se podrán alcanzar hasta 35 grados en amplias zonas y superarse localmente los 38 en medianías y zonas bajas. Las mínimas apenas bajarán de los 26 grados en el sureste y el interior sur, lo que deja otra noche tropical. Tenerife. En aviso amarillo por temperaturas máximas y, además, entre las islas donde podrían registrarse chubascos débiles con tormenta.

En aviso amarillo por temperaturas máximas y, además, entre las islas donde podrían registrarse chubascos débiles con tormenta. Lanzarote. En aviso. Ayer el aeropuerto de la isla ya superó los 36 grados.

En aviso. Ayer el aeropuerto de la isla ya superó los 36 grados. Fuerteventura. También en amarillo, con los valores más altos en el interior.

También en amarillo, con los valores más altos en el interior. La Gomera. Incluida en los avisos por calor y la única isla que se mantiene solo en prealerta por incendios.

Incluida en los avisos por calor y la única isla que se mantiene solo en prealerta por incendios. El Hierro. En aviso amarillo por temperaturas y, desde hoy, incorporada a la alerta por riesgo de incendios forestales.

En aviso amarillo por temperaturas y, desde hoy, incorporada a la alerta por riesgo de incendios forestales. La Palma. La única sin aviso por calor, aunque entra hoy en la alerta por incendios y es una de las islas donde puede caer alguna tormenta.

Ese es el matiz que conviene entender: los avisos de la AEMET miden el fenómeno meteorológico, mientras que las alertas de la Dirección General de Emergencias responden al riesgo de protección civil. Por eso una isla puede estar en aviso por calor y no en alerta por incendios, o al revés.

Salud Pública también activa sus avisos

Hay un tercer sistema en marcha, y este mide el impacto sobre las personas. La Dirección General de Salud Pública ha activado avisos por riesgo de golpes de calor y otros problemas de salud, especialmente en población sensible y vulnerable. El nivel 2, que corresponde a riesgo moderado en población vulnerable, está activo en las zonas de MeteoSalud de Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Lanzarote.

La referencia de la AEMET de lo que dio de sí la jornada anterior ayuda a dimensionar el episodio. La estación de la AEMET en Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, superó los 37,2 grados, y en el aeropuerto de Lanzarote se rebasaron los 36. Tasarte lleva semanas apareciendo en los registros más altos de toda España.

A partir de mañana según la AEMET la situación empieza a cambiar. La previsión apunta a un aumento de la nubosidad durante el fin de semana y sitúa el domingo como la jornada del giro, con entrada de calima, posibles aguaceros en las islas occidentales y un descenso de las temperaturas diurnas. El delegado de la AEMET en Canarias, ha señalado además que este podría ser el último gran pico de calor del año antes de una moderación progresiva.

Mientras dure el aviso, las recomendaciones son las habituales: hidratación frecuente, evitar la exposición al sol entre las once y las seis, vigilar a mayores, menores y personas con patologías previas, y precaución máxima en el monte. Con cuatro islas en alerta por incendios, ni colillas, ni barbacoas, ni maquinaria que pueda generar chispas. Ante cualquier columna de humo, 1-1-2.