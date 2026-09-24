Una «borrasca tropical» se acerca a Canarias y la AEMET avisa de lluvias y tormentas

Vuelven las lluvias y la calima: la Aemet marca el día exacto en Canarias

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LO ESENCIAL El cambio más significativo llegará el domingo. La Aemet prevé entrada de calima en el archipiélago. Las islas occidentales son las que más opciones tienen de lluvia. Las Palmas pasa de cielos despejados a muy nuboso en 48 horas. La ciclogénesis explosiva descargará sobre todo en la Península.

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El otoño astronómico arrancó el martes según la AEMET, pero en Canarias las temperaturas siguen siendo de pleno verano. Eso va a cambiar, y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha puesto fecha: el domingo. Ese día se espera la entrada de calima en el archipiélago, la posibilidad de algún aguacero en las islas occidentales y un descenso de las temperaturas diurnas, después de una semana con hasta 34 grados en las islas orientales con los avisos amarillos de la AEMET activados.

De fondo hay un fenómeno con nombre propio que se está formando en el Atlántico: una ciclogénesis explosiva en Canarias. Se llama así al proceso por el que una borrasca sufre una caída muy rápida de la presión atmosférica y se convierte en un sistema especialmente profundo. La previsión apunta a que ese centro de bajas presiones se aproxime la próxima semana.

Lo que prevé la AEMET día a día en Canarias

Jueves y viernes. Se mantiene una situación relativamente estable, con intervalos nubosos en el norte de las islas y posibilidad de algunos chubascos, especialmente en la provincia occidental. En Las Palmas de Gran Canaria el viernes será todavía de cielos poco nubosos.

Sábado. Empieza el giro. Aumenta la nubosidad en las vertientes septentrionales y no se descarta alguna lluvia débil en el oeste del archipiélago. Las Palmas pasa directamente de poco nuboso a muy nuboso o cubierto.

Domingo. La jornada clave. La AEMET contempla la entrada de calima, mantiene la posibilidad de aguaceros en las islas occidentales y prevé viento del nordeste moderado. Las temperaturas diurnas tenderán a bajar. En la capital grancanaria la probabilidad de precipitación llega al 20%.

Isla por isla, según la AEMET

Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Son las que concentran las opciones de lluvia. Chubascos posibles ya desde el jueves y aguaceros no descartados el domingo.

Son las que concentran las opciones de lluvia. Chubascos posibles ya desde el jueves y aguaceros no descartados el domingo. Gran Canaria. Cambio muy visible en la capital: de cielos despejados el viernes a muy nuboso el sábado y el domingo, con un 20% de probabilidad de precipitación.

Cambio muy visible en la capital: de cielos despejados el viernes a muy nuboso el sábado y el domingo, con un 20% de probabilidad de precipitación. Lanzarote y Fuerteventura. Las más castigadas por el calor de esta semana, con valores de hasta 34 grados. Serán también las que más noten la llegada de la calima.

El otoño astronómico comenzó el martes y se prolongará 89 días, 20 horas y 45 minutos, hasta el 21 de diciembre.

El golpe gordo será en la Península

Conviene situar cada cosa en su sitio. El giro meteorológico que anticipa la AEMET será mucho más acusado fuera del archipiélago. A partir del sábado, un frente atlántico se aproximará al noroeste peninsular y el domingo dejará precipitaciones principalmente en Galicia, Asturias y otras zonas del Cantábrico.

Es la próxima semana cuando llega lo fuerte. La ciclogénesis explosiva dejará sus efectos fundamentalmente en la Península, con un descenso notable de las temperaturas y un aumento de las precipitaciones, sobre todo en las vertientes atlántica y cantábrica. En Canarias, en cambio, la novedad se limita a más nubes, algún chubasco en las islas occidentales, calima y termómetros a la baja.

Aun así, no es poca cosa para un archipiélago que acaba de encadenar varios episodios de calor. La AEMET ha calificado el verano de 2026 como el más cálido en al menos 157 años, y el delegado de la agencia en las islas, David Suárez, señaló esta misma semana que este podría ser el último gran pico de calor antes de una moderación progresiva.

Eso sí, tregua no significa otoño lluvioso. La predicción estacional de la AEMET sitúa en un 40% la probabilidad de que el trimestre de septiembre a noviembre sea más seco de lo normal en Canarias, frente a solo un 25% de que llueva más de la cuenta. Justo al revés que en el norte peninsular, donde esa probabilidad llega al 70%. La conclusión práctica es sencilla: el domingo conviene tener el paraguas a mano en el oeste y las ventanas cerradas si llega la calima, pero sin esperar que este cambio arregle el año hidrológico.