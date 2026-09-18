La AEMET lo da por hecho: las lluvias vuelven a Canarias pero no como piensas

Las Palmas y Telde, con el porcentaje de lluvia más alto de toda Canarias según la AEMET

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LO ESENCIAL Las Palmas de Gran Canaria y Telde, con un 85% de probabilidad. Santa Cruz de Tenerife y Agaete se quedan en el 65%. Las máximas caen a una horquilla de entre 24 y 29 grados. Lanzarote y Fuerteventura son las dos únicas islas sin lluvia prevista. El martes, Tasarte marcó la máxima de toda España.

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El martes según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la estación de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, registró 40,9 grados y firmó la temperatura más alta de toda España. Este viernes, en esa misma isla, la AEMET da un 85% de probabilidad de lluvia en Las Palmas de Gran Canaria y en Telde. Noventa y seis horas de diferencia entre un extremo y el otro.

La previsión de la agencia para hoy contempla intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos en las vertientes norte, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso notable y se moverán en una horquilla de entre 24 y 29 grados, con la bajada más apreciable en las zonas interiores de las islas de mayor relieve. La AEMET en Canarias no contempla fenómenos significativos para la jornada.

El pronóstico de la AEMET isla por isla

Gran Canaria. La isla con más probabilidad de precipitación del archipiélago. Las Palmas de Gran Canaria y Telde alcanzan el 85% , y Agaete se queda en el 65%. Las lluvias se concentrarán en el norte y serán débiles.

La isla con más probabilidad de precipitación del archipiélago. Las Palmas de Gran Canaria y Telde alcanzan el , y Agaete se queda en el 65%. Las lluvias se concentrarán en el norte y serán débiles. Tenerife. Santa Cruz registra un 65% de probabilidad, con intervalos nubosos y lluvia escasa en distintos momentos del día. El norte de la isla será la zona más cubierta.

Santa Cruz registra un de probabilidad, con intervalos nubosos y lluvia escasa en distintos momentos del día. El norte de la isla será la zona más cubierta. La Palma. Lluvias débiles y ocasionales en la vertiente norte, dentro del patrón general de la jornada.

Lluvias débiles y ocasionales en la vertiente norte, dentro del patrón general de la jornada. La Gomera. Mismo esquema: nubosidad y posibilidad de precipitaciones débiles en el norte.

Mismo esquema: nubosidad y posibilidad de precipitaciones débiles en el norte. El Hierro. También entra en el grupo de islas con lluvias débiles ocasionales en la vertiente norte.

También entra en el grupo de islas con lluvias débiles ocasionales en la vertiente norte. Lanzarote. Intervalos nubosos en general, menos compactos durante las horas centrales del día. Sin lluvias previstas.

Intervalos nubosos en general, menos compactos durante las horas centrales del día. Sin lluvias previstas. Fuerteventura. La otra excepción del archipiélago. Intervalos nubosos y ninguna precipitación en la previsión.

Conviene tener presente un matiz que la propia AEMET advierte: sus predicciones municipales se generan automáticamente a partir de modelos numéricos y están referidas a la capital de cada municipio. En términos municipales extensos o con fuertes diferencias de altitud, las condiciones reales pueden variar bastante respecto a ese porcentaje.

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En el mar, viento del norte o nordeste fuerza 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 en el sureste y el extremo noroeste, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de uno a dos metros, aumentando hasta rondar los dos. Sigue leyendo DA Cuarenta y siete terremotos en los últimos días en Canarias: hoy uno de magnitud 2,7 ACTUALIDAD Lo que hay en esta cueva de una cumbre de Canarias no era lo que parecía

Lo que queda del episodio

Con esta jornada se cierra del todo uno de los episodios más duros del verano en Canarias. Dejó avisos naranjas por temperaturas máximas, alerta por riesgo de incendios forestales, avisos rojos de MeteoSalud en tres zonas y la suspensión de las clases presenciales en toda Fuerteventura y en nueve municipios grancanarios. La calima, que durante días situó el índice de calidad del aire en niveles desfavorables, ya se ha retirado.

El viento según la Agencia del tiempo afirma contundentemente que seguirá siendo el elemento más notable de la jornada en tierra, con el alisio del nordeste soplando con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas y componente norte en las cumbres. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

Conviene, eso sí, no confundir la tregua con el final del verano. El delegado territorial de la AEMET en Canarias, David Suárez, ha advertido esta semana de que el verano en el archipiélago se está alargando prácticamente hasta octubre, y la predicción estacional de la agencia sigue otorgando entre un 60% y un 70% de probabilidad a que el trimestre de septiembre a noviembre registre temperaturas por encima de lo normal. Lo de hoy es un paréntesis, no un cambio de estación como avisan otros.