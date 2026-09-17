Ya está aquí: el alisio se desata en Canarias y vuelven las lluvias según la AEMET

Prepárate: hoy vuelve a llover en Canarias después de una semana infernal según la AEMET

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LO ESENCIAL Las máximas caen entre tres y seis grados. El martes Tasarte marcó la temperatura más alta de España. Hoy el archipiélago se mueve entre 23 y 29 grados. El alisio puede dejar rachas muy fuertes en cinco islas. La calima se retira después de una semana.

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El martes, la estación de Tasarte de Canarias, en La Aldea de San Nicolás, marcó 40,9 grados y firmó la temperatura más alta de toda España. Este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé máximas de entre 23 y 29 grados en el conjunto del archipiélago y lloviznas en las medianías del norte. En cuarenta y ocho horas, Canarias ha pasado de encabezar el ranking nacional de calor a sacar los paraguas.

El descenso térmico en Canarias es el fenómeno principal de la jornada. Las máximas marcarán entre tres y seis grados menos que ayer, y la caída será especialmente acusada en medianías, cumbres y zonas de interior de Fuerteventura y Lanzarote. Solo quedan focos de resistencia: en el Valle de Güímar y en puntos del sur del resto de islas todavía se podrán alcanzar valores locales de entre 30 y 32 grados.

El pronóstico de la AEMET isla por isla

Tenerife. Abundante nubosidad baja por el norte y el nordeste, con algunas lloviznas ocasionales en medianías. Sol en el resto e intervalos de buen tiempo en puntos del sur. Máximas entre 23 y 32 grados. Alisio moderado a fuerte.

Abundante nubosidad baja por el norte y el nordeste, con algunas lloviznas ocasionales en medianías. Sol en el resto e intervalos de buen tiempo en puntos del sur. Máximas entre 23 y 32 grados. Alisio moderado a fuerte. Gran Canaria. Predominio de cielos nubosos por el norte y la capital, con probabilidad de lluvias débiles ocasionales sobre todo en medianías durante la segunda mitad del día. El sur se mantiene despejado.

Predominio de cielos nubosos por el norte y la capital, con probabilidad de lluvias débiles ocasionales sobre todo en medianías durante la segunda mitad del día. El sur se mantiene despejado. La Palma. Muchas nubes por el norte y el este, donde son probables lloviznas ocasionales. Ratos de sol en el resto. Temperaturas más bajas y viento del nordeste moderado.

Muchas nubes por el norte y el este, donde son probables lloviznas ocasionales. Ratos de sol en el resto. Temperaturas más bajas y viento del nordeste moderado. La Gomera. Cielos nubosos por el norte y parte de la cumbre, sin descartar algunas gotas. Sol en el resto, temperaturas más suaves y viento del norte-nordeste moderado.

Cielos nubosos por el norte y parte de la cumbre, sin descartar algunas gotas. Sol en el resto, temperaturas más suaves y viento del norte-nordeste moderado. El Hierro. Nubosidad por el norte y la capital, sin descartar unas gotas al final del día. Sol en el resto, temperaturas en notable descenso y alisio moderado a fuerte.

Nubosidad por el norte y la capital, sin descartar unas gotas al final del día. Sol en el resto, temperaturas en notable descenso y alisio moderado a fuerte. Lanzarote y Fuerteventura. Intervalos nubosos, con las nubes concentradas en el norte y el oeste. Es donde el descenso de las máximas en el interior resultará más marcado.

El viento en Canarias es el otro protagonista y conviene no despacharlo. Soplará del norte-nordeste moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes durante la segunda mitad de la jornada. La AEMET sitúa la probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, es decir, en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. En las cumbres predominará la componente norte.

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Qué queda del episodio de calor en Canarias

Con esta jornada se cierra de hecho uno de los episodios más duros que ha vivido Canarias este verano. Dejó avisos naranjas por temperaturas máximas, alerta por riesgo de incendios forestales, avisos rojos de MeteoSalud en tres zonas y la suspensión de las clases presenciales en toda Fuerteventura y en nueve municipios grancanarios. La retirada de la calima, que durante días dejó el índice de calidad del aire en niveles desfavorables, es una buena noticia especialmente para las personas con patologías respiratorias.

El viernes 18 mantendrá el ambiente más fresco, con intervalos nubosos y cielos cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias ocasionales. Las temperaturas seguirán bajando ligeramente y el alisio continuará soplando ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

Conviene, eso sí, no confundir el alivio con el final del verano. La AEMET no anticipa un repunte inmediato y la próxima semana arrancará con valores más suaves, pero su predicción estacional sigue otorgando alta probabilidad a un trimestre cálido entre septiembre y noviembre en Canarias. Lo de hoy es una tregua, no un cambio de estación.