La NASA vuelve a mirar a Canarias para sus misiones a la Luna: el papel clave del 112

La NASA convierte al 112 Canarias en su red de rescate para astronautas en el Atlántico

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LO ESENCIAL El escenario estudiado es un amerizaje entre Canarias y África. El reconocimiento llega cinco meses después de la visita. Los hospitales tinerfeños serían la referencia sanitaria del Atlántico. No solo se protege a la tripulación, también a los barcos cercanos. La NASA inspeccionó Urgencias, UVI y Traumatología.

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El 112 Canarias acaba de entrar en el plan de contingencia de la agencia espacial más importante del mundo. La NASA ha reconocido formalmente la colaboración del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del archipiélago en los trabajos desarrollados para analizar cómo respondería el territorio ante una emergencia vinculada al programa Artemis, el proyecto con el que Estados Unidos pretende volver a la Luna con misiones tripuladas.

El agradecimiento lo trasladó esta semana el doctor Fernando Guillén, representante de la NASA en el ámbito de la Macaronesia, durante una visita al CECOES en Tenerife. Llega cinco meses después de que una delegación estadounidense se desplazara al archipiélago con un objetivo muy concreto: evaluar la capacidad de respuesta de Canarias ante un eventual amerizaje de una cápsula espacial en algún punto entre las costas de las islas y África.

Por qué la NASA mira al 112 Canarias

La razón es puramente geográfica de Canarias. Cuando una nave tripulada regresa de más allá de la órbita terrestre, su reentrada termina en el agua, y la posición del archipiélago en el Atlántico central convierte esa franja oceánica en uno de los escenarios que la agencia estudia para sus planes de contingencia. Si algo sale mal en el regreso de una misión Artemis, los astronautas podrían acabar amerizando relativamente cerca de las islas. Y ahí es donde entra el 112 Canarias.

La delegación que visitó el archipiélago en abril no era protocolaria. La encabezaba James D. Polk, director de Salud y Asuntos Médicos de la NASA, acompañado por Sharmi Watkins, subdirectora médica del Centro Espacial Johnson, y Gary Beven, jefe de la División de Medicina Espacial. El equipo conoció los medios técnicos y humanos del sistema autonómico de emergencias y el funcionamiento de la sala operativa del CECOES en Tenerife, y participó en una sesión científica sobre medicina aeronáutica y necesidades en situaciones de emergencia internacional.

Hospitales, ambulancias y Salvamento Marítimo

Ese detalle es el que dimensiona el asunto. No se trata solo de que una sala de operaciones coordine llamadas: el dispositivo contemplaría también al Servicio de Urgencias Canario y a Salvamento Marítimo. La delegación estadounidense inspeccionó en La Candelaria los servicios de Urgencias, UVI y Traumatología, que son exactamente los que atenderían a una tripulación rescatada tras semanas en condiciones de microgravedad.

Hay además un matiz que suele pasarse por alto y que los responsables de la agencia subrayaron: el dispositivo no solo busca proteger a la tripulación de la nave, sino también garantizar la seguridad de los barcos que puedan encontrarse cerca de la zona de amerizaje. Una cápsula entrando en la atmósfera a velocidad de reentrada es un problema de seguridad marítima antes que un problema médico.

En la visita participaron por parte canaria el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, y el responsable de la sala operativa en Tenerife, José María Yanes.

El efecto práctico para el archipiélago va más allá del prestigio. Prepararse para una emergencia aeroespacial obliga a afinar protocolos, coordinación entre servicios y tiempos de respuesta que después sirven para cualquier otra contingencia marítima. Un sistema entrenado para rescatar a una tripulación de la NASA está mejor preparado para un rescate ordinario en el Atlántico.

La noticia llega, además, en una semana agridulce para la ciencia en las islas. Apenas dos días después de que el consorcio internacional del Telescopio de Treinta Metros descartara el Observatorio del Roque de los Muchachos y se decantara por Hawái, la agencia espacial estadounidense sitúa al 112 Canarias dentro de la planificación de su programa lunar. El archipiélago pierde un telescopio y gana un papel en el regreso a la Luna.