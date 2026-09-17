Cuarenta y siete terremotos en los últimos días en Canarias: hoy uno de magnitud 2,7

Terremoto de magnitud 2,7 en el mar y dos temblores en Tenerife: el balance del día en Canarias

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LO ESENCIAL El mayor de la jornada alcanzó magnitud 2,7. Su epicentro está en el mar, no en tierra. Se localizó a catorce kilómetros de profundidad. Los otros dos, en la banda central de Tenerife. Ninguno de los tres ha sido percibido por la población.

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Cada vez que en Canarias se habla de terremoto, la conversación va directa al Teide. Este jueves, sin embargo, el movimiento de mayor magnitud de toda la jornada no se ha producido en ninguna isla: se ha registrado en pleno océano, en aguas del Atlántico al noroeste del archipiélago oriental, y ha alcanzado una magnitud de 2,7.

El terremoto se localizó a las 11:20 hora canaria, a catorce kilómetros de profundidad según el IGN, en unas coordenadas que lo sitúan mar adentro, alejado de cualquier costa habitada. El Instituto Geográfico Nacional lo cataloga bajo la denominación genérica de Atlántico-Canarias, la que emplea para los eventos cuyo epicentro queda en el mar. No consta que haya sido percibido por la población el terremoto.

Los otros dos, en la banda central de Tenerife último terremoto

El resto de la actividad de la jornada sí corresponde a la zona habitual. A las 04:01 se registró un movimiento de magnitud 0,8 al sur de La Guancha, a doce kilómetros de profundidad. Y algo antes, a la 01:22, otro de magnitud 1,0 al noroeste de Fasnia, a nueve kilómetros. Ambos se sitúan en la franja central de Tenerife, el área que concentra de forma sistemática la inmensa mayoría de la sismicidad del archipiélago.

Las magnitudes hablan por sí solas. Un terremoto de 0,8 o de 1,0 es absolutamente imperceptible para cualquier persona y solo existe en los sismogramas. Para que un movimiento llegue a sentirse hace falta, además de más energía, que el foco esté muy cerca de la superficie. En el conjunto de los últimos días el catálogo acumula 47 eventos en el entorno de Canarias, de los cuales cinco corresponden a las últimas veinticuatro horas y solo dos han sido percibidos.

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Dos fenómenos distintos bajo el mismo archipiélago

La distinción entre lo que ocurre en tierra y lo que ocurre en el mar no es un detalle geográfico: son mecanismos diferentes. Los movimientos localizados bajo la zona central de Tenerife responden a sismicidad de origen volcánico, asociada al desplazamiento de fluidos hidrotermales en profundidad. Son de magnitud minúscula, muy frecuentes, y el IGN repite en cada informe que este tipo de actividad no aumenta el peligro de erupción a corto plazo.

Los episodios localizados en el mar de Canarias a profundidad responden en cambio al estrés tectónico regional. Un trabajo publicado a partir de datos GNSS del archipiélago identificó la principal falla sismogénica submarina del canal que separa Tenerife y Gran Canaria, y concluyó que las zonas sísmicas situadas entre islas están gobernadas principalmente por esa tensión tectónica y no por la actividad volcánica local. Son episodios aislados, de magnitud sensiblemente mayor y que no anticipan ninguna erupción.

Para poner el dato de hoy en perspectiva conviene recordar el orden de magnitud de lo que sí es excepcional en Canarias. El pasado 22 de mayo se registró un terremoto de magnitud 4,8 con epicentro a sesenta kilómetros al norte de Gran Canaria y a treinta de profundidad, sentido en varias islas. Un 2,7 en mar abierto está muy lejos de eso.

La vigilancia corre a cargo del IGN, con más de un centenar de estaciones desplegadas en el archipiélago, y de la Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias. El catálogo de terremotos de los últimos diez días es público y se puede consultar en la web del propio instituto, que es la única fuente que conviene mirar cuando circula por redes cualquier interpretación alarmista.