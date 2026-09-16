Hay un desierto avanzando dentro de Canarias y nadie lo está frenando

El 97% de la provincia de Las Palmas ya está clasificado como zona árida en Canarias

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LO ESENCIAL El 90% del territorio del archipiélago está en riesgo. Fuerteventura y Lanzarote alcanzan el 100%. El 97,2% de la provincia de Las Palmas es zona árida. Tenerife pasó del 79,1% al 87% en treinta años. Canarias es la región más vulnerable de España.

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No es una metáfora ni una licencia periodística en Canarias. El desierto avanza literalmente dentro de Canarias, hay cifras oficiales que lo miden y el proceso, lejos de detenerse, se ha ido acelerando. El 90% del territorio del archipiélago está en riesgo de desertificación, un porcentaje que convierte a estas islas en la región más vulnerable de España frente a este fenómeno. En el conjunto del país, el peligro afecta al 74% del territorio.

Conviene precisar los términos, porque suelen confundirse en Canarias. Desertificación no significa que vayan a aparecer dunas donde antes había plataneras. Significa degradación del suelo en zonas áridas: pérdida de capacidad productiva, porque el suelo desaparece físicamente o porque baja tanto su calidad que deja de servir. Es un proceso silencioso que se mide en décadas y que no se ve de un año para otro.

El mapa del desierto, isla por isla en Canarias

Fuerteventura. Riesgo del 100% . Y encabeza también el ranking de erosión intensa, con el 59,4% de su territorio afectado.

Riesgo del . Y encabeza también el ranking de erosión intensa, con el 59,4% de su territorio afectado. Lanzarote. Riesgo del 100% . Su erosión intensa alcanza el 30,6% de la superficie insular.

Riesgo del . Su erosión intensa alcanza el 30,6% de la superficie insular. Gran Canaria. Riesgo del 90% , con un 56,7% del territorio sometido a procesos intensos de erosión, el segundo peor dato del archipiélago.

Riesgo del , con un 56,7% del territorio sometido a procesos intensos de erosión, el segundo peor dato del archipiélago. La Gomera. Riesgo del 85% , una cifra que suele sorprender por tratarse de una isla asociada a la laurisilva. Su erosión intensa afecta al 47,1%.

Riesgo del , una cifra que suele sorprender por tratarse de una isla asociada a la laurisilva. Su erosión intensa afecta al 47,1%. El Hierro. Riesgo del 79% , aunque con solo un 15,8% de erosión intensa.

Riesgo del , aunque con solo un 15,8% de erosión intensa. Tenerife. Riesgo del 70% , el más bajo junto a El Hierro, con un 41,9% de erosión intensa.

Riesgo del , el más bajo junto a El Hierro, con un 41,9% de erosión intensa. La Palma. La excepción del archipiélago. Es la única isla que queda fuera del alto riesgo y su erosión intensa se limita al 8%.

La razón de que La Palma y El Hierro estén mejor situadas es geológica: al ser islas más recientes, sus materiales son más porosos, el agua se infiltra mejor, el clima es más húmedo, la cobertura vegetal es mayor y el suelo está en consecuencia más protegido.

La prueba de que avanza en Canarias

Ese 87% de la provincia occidental es el dato más revelador de todos, porque hay con qué compararlo. En el periodo 1961-1990 era del 79,1%. En el de 1991-2020 ha subido al 87%. Casi ocho puntos más en treinta años, es decir, en una sola generación. La provincia de Las Palmas, en cambio, apenas ha crecido tres décimas, y no porque esté frenando el proceso: porque prácticamente ya no le queda superficie que degradar.

Y aquí está la parte incómoda: lo que más acelera el fenómeno en Canarias no es el clima, es lo que hacemos con el suelo. El primer factor es la crisis de la agricultura tradicional y el abandono de tierras. Un caso paradigmático es el de los arenados, ese sistema de cultivo que consiste en cubrir el terreno con una capa permanente de ceniza volcánica para retener la humedad. En Fuerteventura llegaron a ocupar 1.300 hectáreas en los años sesenta y hoy quedan muchas menos.

A eso se suman el sobrepastoreo, especialmente de la cabaña caprina de Gran Canaria y Fuerteventura, cuyo pisoteo continuo destruye la estructura superficial del suelo y expone las partículas a la erosión; el uso abusivo de agroquímicos; y un factor que en Canarias resulta casi paradójico: el riego con aguas de baja calidad, incluida agua desalada, que va salinizando el terreno. El archipiélago fabrica agua del mar para poder cultivar y, al hacerlo, degrada el suelo que quería regar.

Lo único que contiene de verdad el avance del desierto en estas islas son los vientos alisios, que aportan humedad y moderan la aridez. Y los alisios dependen de una configuración atmosférica que el propio cambio climático está alterando. Naciones Unidas calcula que más de 5.000 millones de personas podrían vivir en áreas áridas a finales de siglo si la tendencia global no se revierte. En Canarias, dos islas ya están al 100%.