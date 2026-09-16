Cinco islas de Canarias siguen hoy en aviso amarillo de la AEMET por calor

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Tasarte llegó a 40,9 grados a las 16:50 del martes. Fue la temperatura más alta de toda España. En Dama, en La Gomera, el termómetro rozó los 40. La Palma y El Hierro son las únicas sin aviso hoy. Mañana jueves no queda ni un aviso activo en el archipiélago.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

La temperatura más alta de toda España además de Canarias durante la jornada del martes no se registró en Sevilla, ni en Córdoba, ni en el valle del Ebro. Se midió en Tasarte, en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás, donde el termómetro alcanzó los 40,9 grados a las 16:50 horas. Y lo llamativo es que allí ese dato ha dejado prácticamente de ser noticia: ese horno del suroeste de Gran Canaria lidera el ranking nacional con una regularidad que ya no sorprende a nadie.

El resto de la clasificación del día también es casi íntegramente canaria. En Dama, en el municipio gomero de Vallehermoso, el mercurio se quedó en 39,7 grados. En Agüimes subió hasta los 38,4. En El Matorral, en San Bartolomé de Tirajana, llegó a los 38,3. Y en quinto lugar quedó Antigua, en Fuerteventura, con 37,9. Cinco registros de la lista nacional de máximas y los cinco en Canarias.

El aviso de la AEMET para hoy, isla por isla

La AEMET mantiene este miércoles un aviso amarillo por temperaturas máximas vigente entre las 10:00 y las 20:00 horas. La previsión sitúa la máxima en 34 grados, concentrada sobre todo en las vertientes sur y sureste de las islas afectadas.

Gran Canaria. En aviso el este, el sur y el oeste de la isla. El sur sigue siendo la zona más cálida del archipiélago.

En aviso el este, el sur y el oeste de la isla. El sur sigue siendo la zona más cálida del archipiélago. Tenerife. En aviso el este, el sur, el oeste y el área metropolitana.

En aviso el este, el sur, el oeste y el área metropolitana. Lanzarote. Isla completa en aviso, aunque el descenso de hoy será más acusado precisamente en el interior.

Isla completa en aviso, aunque el descenso de hoy será más acusado precisamente en el interior. Fuerteventura. También en aviso, con la bajada más marcada en la vertiente oeste.

También en aviso, con la bajada más marcada en la vertiente oeste. La Gomera. En aviso, y además una de las zonas donde la calima seguirá siendo más perceptible.

En aviso, y además una de las zonas donde la calima seguirá siendo más perceptible. La Palma y El Hierro. Las dos únicas islas que se libran del aviso.

El descenso térmico en Canarias será en general ligero y resultará más acusado en el interior de Lanzarote, el oeste de Fuerteventura y las medianías orientadas al norte. El viento soplará flojo y aumentará por la tarde, del norte rolando a nordeste en la provincia oriental y del nordeste en la occidental, con mayor intensidad en las zonas expuestas.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La sensación térmica en Canarias de este episodio ha sido más elevada que la de otros anteriores aunque el termómetro no haya subido tanto, y la explicación está en la calima: el polvo en suspensión amplifica el bochorno.

Mañana desaparecen los avisos en Canarias

Esa calima está remitiendo. Hoy mantendrá una presencia ligera en el archipiélago, más significativa en las vertientes sur de las islas centrales y en La Gomera, y la AEMET prevé su retirada progresiva a partir de mañana. Es un dato especialmente relevante para las personas con patologías respiratorias, que llevan días con la calidad del aire en niveles desfavorables.

Y el jueves llega el cierre definitivo del episodio: desaparecen todos los avisos meteorológicos de la AEMET en Canarias tras varios días activos, en los que llegaron a alcanzar el nivel naranja tanto por temperaturas máximas como por polvo en suspensión. Las temperaturas descenderán de forma generalizada, con especial intensidad en las zonas de interior, y el viernes el ambiente será ya claramente más fresco, con intervalos nubosos y lluvias ocasionales en el norte.

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias mantiene declaradas las prealertas por calor y calima en todo el archipiélago y la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y en las cuatro islas occidentales. La combinación de temperaturas altas, humedad baja y viento sigue siendo la que dispara ese riesgo, de modo que la precaución en zonas forestales continúa siendo obligada aunque los termómetros empiecen a aflojar.