Aviso rojo por calor en Canarias: el nivel máximo se activa en tres zonas

Tres zonas de Canarias en rojo y el resto del archipiélago bajo aviso

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LO ESENCIAL El nivel 3 es el más alto de la escala de MeteoSalud. Afecta a Santa Cruz-El Rosario, Las Palmas y Lanzarote. El presidente habla de golpes de calor en las aulas. Hay 272 zonas de sombra habilitadas en centros educativos. El plan arrancó con 30 millones de euros de previsión.

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La Dirección General de Salud Pública en Canarias activó este lunes avisos de nivel 3, los rojos, en tres zonas de MeteoSalud de Canarias: Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Lanzarote. Es el escalón superior de la escala, el que se reserva para situaciones en las que el riesgo para la salud se considera especialmente elevado, y no se activa con frecuencia en el archipiélago.

La consecuencia más visible llegó al día siguiente y afectó a las aulas. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que se estaban produciendo golpes de calor y lipotimias por las elevadas temperaturas en los colegios del archipiélago, una afirmación que sitúa el problema en un terreno bastante más concreto que el de los grados en un mapa.

Qué significa el nivel rojo y en qué se diferencia en Canarias

Conviene aclarar la escala, porque conviven varios sistemas de aviso y la confusión es constante. Los avisos de MeteoSalud los emite Salud Pública y miden el impacto previsible del calor sobre la población, no el fenómeno meteorológico en sí. El amarillo indica riesgo leve para la población vulnerable. El naranja, riesgo moderado para esa misma población y también para la general con exposición prolongada al sol. El rojo es el máximo: el riesgo se considera elevado de forma generalizada y las recomendaciones pasan a incluir la limitación o cancelación de actividades al aire libre.

Eso es distinto de los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que miden temperaturas previstas, y también de las situaciones de alerta o prealerta que declara la Dirección General de Emergencias en aplicación de sus planes de protección civil. Los tres sistemas pueden estar activos a la vez sobre el mismo municipio y con colores distintos, y ninguno sustituye a los otros.

En paralelo al aviso rojo por recomendación del Gobierno, la Consejería de Educación pasó la actividad lectiva a modalidad telemática en toda la isla de Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria, siguiendo el protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas.

Los colegios, el punto débil

El episodio de calor estremo en Canarias ha vuelto a poner el foco sobre el estado de los centros educativos de Canarias frente al calor. El Plan de adaptación de los centros al fuerte calor arrancó con una previsión inicial de 30 millones de euros y desde entonces se han habilitado 272 zonas de sombra en distintos colegios e institutos del archipiélago. Este curso está previsto actuar en 151 centros más, hasta alcanzar un total de 423.

Previsión por islas de Canarias:

EL HIERRO: Sol, ligera calima y alguna nube baja en puntos del Norte. Temperaturas en descenso, máximas 24 – 32ºC, y viento del Nordeste moderado.

LA PALMA: Intervalos nubosos de tipo bajo por el Norte y Este, mucho sol en el resto y calima. Las temperaturas marcarán varios grados menos. Viento alisio flojo a moderado.

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LA GOMERA: Numerosas horas de sol con ligera calima, y algunas nubes bajas por el Norte. Las temperaturas bajarán pero seguirá el ambiente veraniego.

TENERIFE: Salvo algunas nubes bajas por el Norte y Nordeste, cielos despejados con ligera calima. Las temperaturas marcarán varios grados menos, quedarán máximas 32 – 34ºC en puntos del Este, Sur y Oeste. Viento alisio en costas, del Noroeste en El Teide.

GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte a menos de 500m, ganando altitud al final de la jornada. En el resto sol, ligera calima y calor. Bajarán las temperaturas pero quedarán valores 34 – 37ºC en puntos del Sur. Alisio aumentando por la tarde.

FUERTEVENTURA: Salvo algunas nubes bajas en zonas costeras del Norte y Oeste, cielos despejado con calima en remisión. Temperaturas más bajas, quedarán máximas 34 – 36ºC por el Sur.

LANZAROTE: Pocas nubes salvo algunas de tipo bajo por el Norte. Calima a menos, sol y temperaturas veraniegas, máximas 25 – 34ºC. Viento del Norte-Nordeste moderado.

LA GRACIOSA: Sol y calima a menos. Por la tarde regresará la nubosidad baja. Temperaturas en descenso, máximas 27 – 28ºC, y viento del Norte-Nordeste mod

A eso se suman 84 proyectos de naturalización de espacios y la instalación de placas fotovoltaicas en 56 centros. La cifra suena a esfuerzo considerable, y lo es, pero el hecho de que un episodio de septiembre haya obligado a suspender las clases presenciales en una isla entera y en nueve municipios indica que el ritmo de adaptación no va por delante del ritmo del clima.

Mientras el aviso siga activo en todas las islas de Canarias, las recomendaciones de Salud Pública en Canarias son limitar la permanencia en el exterior, evitar la actividad física intensa, refrescar las estancias en las horas más extremas y prestar atención especial a mayores de 65 años, menores y personas con patologías previas. Ante debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa, fiebre o pérdida de consciencia, el organismo indica consultar con un profesional sanitario sin demora.