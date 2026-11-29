A las 17:00 horas de Canarias había votado el 57,55 % del censo, frente al 68,15 % de España. Gran Canaria y Tenerife superan el 58 % y Fuerteventura es la isla donde más sube.

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LO ESENCIAL Participación en Canarias a las 17:00: 57,55 %, 12,16 puntos más que en 2023 España a las 18:00: 68,15 %, 15,02 puntos más que en 2023 Gran Canaria (58,86 %) y Tenerife (58,09 %) lideran; El Hierro (50,17 %) va la última Los colegios cierran a las 20:00 de Canarias y los resultados llegan desde las 21:00 peninsulares

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¿Cuánta gente vota en Canarias el 29N? La participación en Canarias en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre va muy por encima de la de 2023, pero las islas siguen a la cola de España. Según el segundo avance del Ministerio del Interior, a las 17:00 horas de Canarias (las 18:00 en la península) había votado el 57,55 % del censo de residentes en el archipiélago, 12,16 puntos más que a la misma hora de 2023, cuando la participación era del 45,39 %.

En el conjunto de España, la participación a esa hora alcanza el 68,15 %, 15,02 puntos más que en las anteriores generales (53,13 %). Más de 24,4 millones de personas habían votado ya a las 18:00 horas.

Participación en Canarias por islas en el avance de las 17:00 horas (18:00 en la península), frente a 2023. Infografía: Canarias en Red con datos del Ministerio del Interior.

La participación en Canarias el 29N, isla por isla

Gran Canaria y Tenerife tiran de la media. Estos son los datos del avance de las 17:00 horas en cada isla, con la subida respecto a 2023:

Gran Canaria: 58,86 % (+12,20 puntos). Han votado 406.116 personas.

58,86 % (+12,20 puntos). Han votado 406.116 personas. Tenerife: 58,09 % (+11,94 puntos). Han votado 410.749 personas.

58,09 % (+11,94 puntos). Han votado 410.749 personas. La Palma: 56,18 % (+10,98 puntos).

56,18 % (+10,98 puntos). Lanzarote: 52,29 % (+12,92 puntos).

52,29 % (+12,92 puntos). La Gomera: 51,66 % (+14,12 puntos).

51,66 % (+14,12 puntos). Fuerteventura: 51,49 % (+14,38 puntos), la isla donde más ha subido.

51,49 % (+14,38 puntos), la isla donde más ha subido. El Hierro: 50,17 % (+9,56 puntos).

Por provincias, los datos están casi empatados: en Santa Cruz de Tenerife ha votado el 57,71 % y en Las Palmas, el 57,41 %. En las dos, la subida respecto a 2023 ronda los 12 puntos.

Las capitales y los grandes municipios

En Las Palmas de Gran Canaria la participación es del 58,03 % y en Santa Cruz de Tenerife, del 57,78 %. San Cristóbal de La Laguna está en el 58,55 % y Telde, en el 58,50 %.

Los municipios turísticos del sur y de las islas orientales van por debajo de la participación en Canarias. Arona está en el 49,79 %, Adeje en el 51,10 %, Arrecife en el 50,52 % y Puerto del Rosario en el 54,22 %. En la provincia de Las Palmas, la participación más alta es la de Moya (66,07 %) y la más baja, la de Pájara (45,90 %). En la provincia occidental destacan La Orotava, con el 65,10 %, y Los Realejos, con el 64,28 %.

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Así votaba Canarias el 29N a las 13:00

En el primer avance, a las 13:00 horas de Canarias (14:00 en la península), la participación en Canarias era del 35,37 %, 6,47 puntos más que en 2023 (28,90 %). Por islas, Gran Canaria iba en cabeza con el 36,51 %, seguida de La Palma (35,47 %) y Tenerife (35,39 %). Más atrás estaban La Gomera (34,10 %), Lanzarote (31,30 %), Fuerteventura (31,19 %) y El Hierro (30,36 %).

En toda España, la participación a las 14:00 horas era del 45,74 %, 5,26 puntos más que en 2023.

Por qué la participación en Canarias sale más baja en los avances

De las 17 comunidades autónomas, Canarias es la que tiene la participación más baja en el avance de las 18:00 horas; solo la ciudad autónoma de Melilla (56,32 %) está por debajo. La Comunidad de Madrid lidera con el 72,69 %, seguida de la Comunitat Valenciana (71,22 %) y Cantabria (70,74 %). Illes Balears está en el 61,48 %.

Hay un matiz importante. Todas las horas de los avances son las de la península, como recuerda el propio Ministerio del Interior: en Canarias, una hora menos. Es decir, cuando se toma el dato de las 18:00 horas, en las islas los colegios llevan abiertos una hora menos que en el resto del país. Además, los datos de participación de la jornada se calculan sobre el censo de residentes en España, sin contar el voto de los canarios que viven en el extranjero.

Cuándo se conocen los resultados

Los colegios electorales cierran a las 20:00 horas en Canarias el 29N. Según el Ministerio del Interior, los resultados provisionales se publican desde las 21:00 horas peninsulares, tras el cierre de los colegios en Canarias, en la web oficial resultados.29neleccionesgenerales.es y en la app Elecciones Generales 29N.

Si aún no has votado, tienes hasta las 20:00 horas. Repasa a qué hora cierran los colegios y el error que anula tu voto al Senado, y consulta el pronóstico de la AEMET para esta tarde.

Fuentes

Ministerio del Interior: avances de participación de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 (datos consultados a las 17:22 horas de Canarias)