Juego de traiciones, de Martin Campbell, se rodó íntegramente en Gran Canaria: calles de Las Palmas de Gran Canaria, la costa y el Puerto de Mogán y Sardina del Norte.

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LO ESENCIAL Juego de traiciones está en Movistar Plus desde el 27 de noviembre Se rodó íntegramente en Gran Canaria, según Canary Islands Film Localizaciones: Las Palmas de Gran Canaria, costa de Mogán, Puerto de Mogán y Sardina del Norte Canarias ofrece hasta un 54 % de deducción a las producciones extranjeras

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Si este fin de semana ves Juego de traiciones en Movistar Plus y te suena el paisaje, no es casualidad. El nuevo thriller de Samuel L. Jackson y Eva Green es un largometraje rodado en Canarias de principio a fin: todo el rodaje se hizo en Gran Canaria, entre las calles de Las Palmas de Gran Canaria, la costa de Mogán, el Puerto de Mogán y Sardina del Norte.

La película, cuyo título original es Just Play Dead, está disponible en Movistar Plus desde el viernes 27 de noviembre. La dirige Martin Campbell, el cineasta de La máscara del zorro y de dos películas de James Bond, GoldenEye y Casino Royale. Te contamos de qué va, quién la hizo y qué rincones de la isla vas a reconocer.

De qué va Juego de traiciones

Movistar Plus la presenta como una comedia negra de suspense. Samuel L. Jackson es Jack Wolfe, un multimillonario metido en negocios criminales que tiene las cuentas fraudulentas a punto de ser descubiertas. Su salida es fingir su propia muerte junto a su esposa, Nora, a la que da vida Eva Green, para cobrar una enorme póliza de seguro.

Según la sinopsis oficial, la póliza es de 30 millones de dólares y el plan incluye cargar las culpas a Chad, el amante surfista de Nora. Pero Nora, harta del control de su marido, tiene su propio plan: matar a Jack de verdad, culpar a Chad y quedarse con la fortuna. Jack, que siempre va un paso por delante, prepara una trampa, y la historia acaba en un enfrentamiento final a bordo de un yate.

Para el público de las islas, su sello de cine rodado en Canarias es un atractivo más. Movistar Plus destaca que Campbell le da a la película «un ritmo y un estilo visual a lo Tarantino». En el reparto también está la actriz española María Pedraza, conocida por La casa de papel y Élite. El guion es de Dan Gordon, autor de Rambo: Last Blood y Huracán Carter.

Rodado en Canarias, íntegramente en Gran Canaria

Canary Islands Film, la plataforma del Gobierno de Canarias para el sector audiovisual, confirma que la película se rodó «de forma íntegra en Gran Canaria». Las grabaciones se hicieron el año pasado en cuatro escenarios:

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Las Palmas de Gran Canaria: varias calles de la capital grancanaria.

varias calles de la capital grancanaria. Sardina del Norte: el pueblo costero de Gáldar, en el noroeste de la isla.

el pueblo costero de Gáldar, en el noroeste de la isla. Costa de Mogán: distintas zonas costeras del municipio, en el suroeste.

distintas zonas costeras del municipio, en el suroeste. Puerto de Mogán: el puerto y su entorno, uno de los rincones más reconocibles del sur.

La historia no se sitúa en Canarias, pero el mar, los puertos deportivos y la luz del sur de Gran Canaria encajan con el mundo de lujo de Jack Wolfe, un multimillonario cuya historia termina con un duelo a bordo de un yate. Por eso, quien conozca la isla podrá reconocer muchos de los planos de este largometraje rodado en Canarias.

Quién está detrás de este thriller rodado en Canarias

El largometraje está coproducido principalmente por Gemstone Films y contó con el service de la empresa canaria Mendips Corporation, es decir, la productora local que se encarga de la logística del rodaje en las islas: permisos, localizaciones, equipos técnicos y personal.

Entre los productores figuran Phil Hunt, Valentin Dimitrov, Sagiv Diamant y Moshe Diamant, según la ficha de la película de Highland Film Group, la compañía que la vende a distribuidoras de todo el mundo. La película se presentó a los compradores internacionales en el Festival de Cannes y ya tiene tráiler oficial.

La película tiene, además, un reencuentro: el director neozelandés vuelve a trabajar con Eva Green veinte años después de Casino Royale, aquella entrega de 007 en la que ella interpretaba a Vesper Lynd.

Por qué tantas películas se ruedan en Canarias

Juego de traiciones se suma a la larga lista de cine internacional rodado en Canarias. Además del clima, la luz y la variedad de paisajes en pocos kilómetros, Canarias tiene un régimen fiscal propio que la hace muy atractiva para los rodajes. Según Canary Islands Film, estos son los principales incentivos:

Hasta un 54 % de deducción para producciones extranjeras. Para conseguirla hay que gastar al menos un millón de euros en Canarias, tener un presupuesto de producción de dos millones como mínimo y contratar a una productora registrada en el ICAA y con domicilio fiscal en las islas. En animación, el gasto mínimo baja a 200.000 euros.

para producciones extranjeras. Para conseguirla hay que gastar al menos un millón de euros en Canarias, tener un presupuesto de producción de dos millones como mínimo y contratar a una productora registrada en el ICAA y con domicilio fiscal en las islas. En animación, el gasto mínimo baja a 200.000 euros. Hasta un 54 % de deducción por inversión en producciones españolas que obtengan el Certificado Canario de Producción Audiovisual, siempre que al menos la mitad de la base de la deducción se gaste en España.

por inversión en producciones españolas que obtengan el Certificado Canario de Producción Audiovisual, siempre que al menos la mitad de la base de la deducción se gaste en España. Un 4 % en el Impuesto de Sociedades para las empresas audiovisuales de la Zona Especial Canaria (ZEC).

para las empresas audiovisuales de la Zona Especial Canaria (ZEC). Un 0 % de IGIC en la producción de largometrajes y series de ficción, animación o documental.

Por eso las producciones extranjeras trabajan con empresas canarias de service como Mendips Corporation: contar con una productora con domicilio fiscal en las islas es una de las condiciones para acceder a la deducción. Así, una parte del dinero del rodaje se queda en las islas en forma de contratos, alojamiento, transporte y empleo para técnicos locales.

Dónde ver Juego de traiciones

La película se puede ver en Movistar Plus desde el 27 de noviembre, dentro de su programación de estrenos de cine de este mes. Es una buena ocasión para jugar a adivinar las localizaciones: si has paseado por el Puerto de Mogán o por la costa de Sardina del Norte, lo más probable es que reconozcas más de un plano de este thriller rodado en Canarias.

Y si te quedas con ganas de más, en Canarias en Red repasamos cada semana los estrenos de las plataformas, como los 17 estrenos de Netflix de esta semana o el calendario de Tierra de mafiosos en SkyShowtime. Y sobre el peso del turismo en el sur de las islas, puedes leer por qué hay un municipio de Canarias con 165 camas de turista por cada 100 vecinos.

Fuentes