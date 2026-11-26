Los informes del IGN muestran que los terremotos entre Tenerife y Gran Canaria pasaron de 24 en septiembre a 37 en octubre, y en noviembre ya hay siete de magnitud 2 o más, el triple que en septiembre

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LO ESENCIAL Del informe del IGN: 24 terremotos en el canal en septiembre y 37 en octubre (+54 %) Noviembre, hasta el 26: 33 terremotos y 7 de magnitud 2 o más El mayor del mes, 2,5 el 23 de noviembre a 8 km de profundidad; ninguno sentido En 2026, nueve terremotos de 2,5 o más; el IGN habla de 5 a 7 al año

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El canal de Canarias que separa Tenerife y Gran Canaria vuelve a moverse más de lo habitual. Los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirman el repunte: tras un septiembre tranquilo, octubre terminó con un 54 % más de terremotos en esa zona, y noviembre va camino de superarlo. No se trata solo de cuántos hay, sino de cómo son: los seísmos de magnitud 2 o más se han multiplicado en los últimos tres meses.

Ninguno de los terremotos de noviembre ha sido sentido por la población, según el propio catálogo del IGN. Pero las cifras dibujan una tendencia que merece la pena mirar de cerca, porque el IGN considera el canal de Canarias la zona con mayor actividad sísmica de todo el archipiélago.

Lo que dicen los informes del IGN sobre el canal de Canarias

Cada mes, el IGN publica un informe de vigilancia volcánica en el que cuenta los terremotos localizados «entre las islas de Gran Canaria y Tenerife». En septiembre fueron 24, la cifra más baja de todo el año. En octubre subieron a 37, con profundidades de entre 0 y 40 kilómetros y magnitudes de entre 1,0 y 3,0.

Ese salto de 24 a 37 es el repunte que recogen los propios datos oficiales. El resto del año se movió en una horquilla parecida: 25 en enero, 31 en febrero y marzo, 42 en abril, 51 en mayo, 33 en junio y julio y 49 en agosto. En todo Canarias, el IGN localizó 77 terremotos en octubre, así que el canal de Canarias concentró prácticamente la mitad.

Noviembre: más terremotos al día y más fuertes

El informe de noviembre no llegará hasta diciembre, pero el catálogo del IGN se puede consultar a diario. En Canarias en Red hemos acotado la zona del canal, entre los 27,85 y los 28,30 grados de latitud norte y los 15,85 y 16,38 grados de longitud oeste, y hemos contado los terremotos mes a mes. Con ese mismo recuadro salen 27 en septiembre, 36 en octubre y 33 en noviembre hasta el día 26.

La clave está en el ritmo. En septiembre hubo 0,9 terremotos al día en el canal de Canarias; en octubre, 1,16; y en lo que va de noviembre, 1,27. Si se mantiene, el mes cerrará por encima de octubre. Por eso la cifra no para de subir aunque el total del mes todavía no lo refleje.

Todavía más claro es lo que ocurre con los terremotos de magnitud 2 o superior:

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Septiembre: 2 terremotos de magnitud 2 o más.

2 terremotos de magnitud 2 o más. Octubre: 4, con el mayor de 3,0 el día 21 a 23 kilómetros de profundidad.

4, con el mayor de 3,0 el día 21 a 23 kilómetros de profundidad. Noviembre (hasta el 26): 7, el triple que en septiembre.

Los siete de noviembre fueron el 3 a las 13:20 (2,3 a 10 km), el 5 a las 23:15 (2,3 a 20 km), el 11 a las 21:36 (2,1 a 16 km), el 12 a las 08:36 (2,0 a 32 km), el 13 a las 01:41 (2,4 a 15 km), el 22 a las 09:39 (2,1 a 22 km) y el 23 a las 20:02 (2,5 a 8 km), el mayor del mes. En noviembre, la hora del IGN coincide con la hora de Canarias.

Una semana movida en el canal de Canarias

La primera semana de noviembre fue la más intensa, con 15 terremotos entre el día 1 y el 7, seis de ellos el día 3. Después llegó una pausa y, a partir del día 17, un nuevo repunte: cinco terremotos ese día y siete entre el 22 y el 24, con dos separados por poco más de un minuto el día 22. En los días 25 y 26 el catálogo no recoge ninguno en la zona. Ya analizamos esa racha de terremotos en esta serie sísmica en Canarias.

En el conjunto de 2026, el canal acumula nueve terremotos de magnitud 2,5 o superior. El mayor fue el del 26 de febrero, de magnitud 4,0 a 19 kilómetros de profundidad, que se sintió con intensidad III. Le siguen el de 3,5 del 9 de abril y el de 3,1 del 27 de julio, ambos sentidos con intensidad II.

Qué es normal en esta zona

Que el canal de Canarias tiemble no es nuevo. La ficha sismotectónica del IGN describe esta zona como la de mayor actividad sísmica de Canarias, «no relacionada directamente con la actividad volcánica», con entre 400 y 500 terremotos al año, de cinco a siete de ellos mayores de 2,5, y profundidades de hasta 40 kilómetros. En 1989 se registró aquí un terremoto de magnitud 5,2.

Con esa referencia, los 375 terremotos contados en el recuadro del canal entre enero y el 26 de noviembre de 2026 están dentro de lo esperable para un año. Lo que sí destaca es el número de terremotos de magnitud 2,5 o más: nueve, por encima de los cinco a siete que el IGN considera habituales.

El origen de esta actividad sigue en discusión entre los científicos: el IGN apunta a fallas cercanas a Gran Canaria o al acercamiento entre islas. En el centro del canal está el volcán de Enmedio, en el que un equipo del CSIC detectó por primera vez actividad hidrotermal este año, como contamos en el volcán de Canarias que no se ve. Los investigadores dejaron claro entonces que no se trata de una erupción.

Puedes seguir cada terremoto en tiempo real en la lista de últimos terremotos del IGN y consultar los informes mensuales de vigilancia volcánica. El de noviembre dirá si el repunte se confirma también en el balance oficial.