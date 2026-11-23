El Instituto Geográfico Nacional localizó cinco seísmos en aguas del archipiélago entre el domingo y la madrugada del lunes. Tres se concentraron en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, la zona con más actividad sísmica de Canarias.

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LO ESENCIAL 5 terremotos en menos de 24 horas en aguas de Canarias, según el IGN. El mayor, de magnitud 2,5, a unos 90 km al noroeste de Fuerteventura. Dos seísmos separados por 67 segundos en el canal entre Tenerife y Gran Canaria. Ninguno tiene intensidad asignada: no constan como sentidos.

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La serie sísmica en Canarias de este fin de semana no ha movido ni una lámpara, pero los sismógrafos no han parado. Entre las 04:04 del domingo 22 de noviembre y las 02:52 de este lunes 23, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) localizó cinco terremotos en aguas del archipiélago. Cinco en menos de 24 horas. Tres de ellos se concentraron en el mar que separa Tenerife de Gran Canaria, y dos llegaron casi a la vez: entre el primero y el segundo pasaron solo 67 segundos.

Conviene decirlo pronto: todos fueron pequeños. Las magnitudes van de 1,7 a 2,5 y ninguno tiene intensidad asignada en el catálogo del IGN, la casilla que se rellena cuando hay personas que notan el temblor. Pero el reparto de los epicentros dibuja un mapa que merece una lectura con calma, porque vuelve a señalar al mismo punto de siempre.

Así ha sido la serie sísmica en Canarias, hora a hora

En esta época del año la hora canaria coincide con la hora universal que usa el IGN, así que las horas son las mismas que marcó el reloj en las islas. Este es el orden en que llegaron:

Domingo 22, 04:04. Magnitud 2,5 a 30 kilómetros de profundidad, en pleno Atlántico, a unos 90 kilómetros al noroeste de Fuerteventura. Es el mayor de los cinco.

Magnitud 2,5 a 30 kilómetros de profundidad, en pleno Atlántico, a unos 90 kilómetros al noroeste de Fuerteventura. Es el mayor de los cinco. Domingo 22, 05:45. Magnitud 2,0 a 42 kilómetros de profundidad, a unos 18 kilómetros al norte de la punta de Anaga, en Tenerife. Es el más profundo.

Magnitud 2,0 a 42 kilómetros de profundidad, a unos 18 kilómetros al norte de la punta de Anaga, en Tenerife. Es el más profundo. Domingo 22, 09:39. Magnitud 2,1 a 22 kilómetros de profundidad, en el canal entre Tenerife y Gran Canaria.

Magnitud 2,1 a 22 kilómetros de profundidad, en el canal entre Tenerife y Gran Canaria. Domingo 22, 09:40. Magnitud 1,7, apenas un minuto después y a unos 6 kilómetros del anterior. El catálogo le asigna una profundidad de 0 kilómetros.

Magnitud 1,7, apenas un minuto después y a unos 6 kilómetros del anterior. El catálogo le asigna una profundidad de 0 kilómetros. Lunes 23, 02:52. Magnitud 1,8 a 5 kilómetros de profundidad, otra vez en el canal, unos 15 kilómetros más al sur que la pareja de la mañana.

Todas las magnitudes están calculadas en la escala mbLg, una de las que emplea el IGN para medir los terremotos de esta zona. Y hay que tener en cuenta un detalle: en los seísmos pequeños y localizados en el mar, las profundidades que da el cálculo tienen más margen de error que en tierra, porque las estaciones sísmicas están en tierra, lejos del epicentro.

El canal entre Tenerife y Gran Canaria, el punto que más tiembla

Que tres de los cinco terremotos de esta serie sísmica en Canarias hayan caído entre las dos islas capitalinas no es casualidad. El propio IGN lo explica en su ficha sismotectónica de Canarias: la zona con mayor actividad sísmica del archipiélago, no relacionada directamente con la actividad volcánica, está en ese canal. Allí se localizan hoy del orden de 400 a 500 terremotos al año, y solo entre 5 y 7 superan la magnitud 2,5. Casi todos se producen entre la superficie y los 40 kilómetros de profundidad.

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En medio de ese canal se levanta el volcán de Enmedio, un edificio submarino de 470 metros de altura cuya base está a 2.100 metros de profundidad. Según el IGN, se encuentra a 25,47 kilómetros del faro de Abona, en la costa de Tenerife, y a 36,2 kilómetros de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Los epicentros de este domingo y este lunes quedan a una distancia muy parecida de la costa del sureste de Tenerife. Ya contamos en Canarias en Red por qué tiembla el volcán que nadie ve y qué pasó cuando un terremoto de magnitud 3,1 en el Enmedio se sintió en Tenerife el pasado verano.

El origen de esta actividad todavía se discute. Los primeros estudios del gran terremoto del 9 de mayo de 1989, de magnitud 5,2 y sentido en buena parte de Tenerife y Gran Canaria, descartaron un origen volcánico. Más tarde, un equipo de investigadores propuso en Scientific Reports la existencia de fallas más próximas a Gran Canaria, y otro trabajo publicado en el Journal of Geodynamics detectó un movimiento de aproximación entre las dos islas por un ajuste hidrostático de Tenerife. El IGN recoge las dos hipótesis y añade que al volcán de Enmedio no se le conoce actividad en la actualidad.

¿Hay que preocuparse por esta serie sísmica en Canarias?

Los números del IGN ayudan a ponerlo en su sitio. Si en el canal se localizan entre 400 y 500 terremotos al año, la media sale a más de uno al día. Tres en menos de 18 horas entra dentro de lo que esa zona hace de forma habitual, y ninguno de ellos llegó a la magnitud 2,5 que solo alcanzan unos pocos cada año.

Los otros dos seísmos de la serie sísmica en Canarias tampoco salen de lo normal. El del norte de Anaga se produjo a 42 kilómetros de profundidad, muy por debajo de la corteza de la isla. El de mayor magnitud, el de las 04:04, ocurrió en mar abierto, a unos 90 kilómetros de Fuerteventura y lejos de cualquier zona poblada. La lista de últimos terremotos del IGN también recoge el sábado 21 un 2,2 al suroeste de El Pinar, en El Hierro, y un 1,8 al sur de Fuencaliente, en La Palma.

Para entender qué vigila la ciencia en cada caso, merece la pena repasar qué es más peligroso para Tenerife, el volcán de Enmedio o el Teide, una pregunta que el propio IGN ya ha respondido.

Cómo seguir los terremotos en Canarias en tiempo real

Ante cualquier serie sísmica en Canarias, lo primero es acudir a la fuente oficial. El IGN publica cada terremoto que localiza en su catálogo, con la hora, las coordenadas, la profundidad y la magnitud. Es la primera referencia que conviene mirar cuando alguien dice haber notado algo. Si el temblor se siente, el instituto pide a la población que rellene su encuesta, porque con esas respuestas calcula la intensidad.

Para quien prefiera verlo sobre el mapa, el mapa de terremotos en Canarias de esTenerife dibuja sobre las islas los seísmos que publica el IGN y permite comprobar de un vistazo dónde se concentran. En días como estos, el dibujo deja poco lugar a dudas: la mayoría de los puntos caen siempre en el mismo sitio, en ese canal de mar entre Tenerife y Gran Canaria que lleva décadas temblando en silencio.

La serie sísmica en Canarias de este fin de semana, en resumen, se queda en cinco terremotos pequeños que nadie notó. Lo que sí deja es un recordatorio: el archipiélago es un territorio vivo, y el IGN lo vigila las 24 horas del día.