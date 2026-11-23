La AEMET mantiene a Canarias dentro de una anomalía cálida hasta el 13 de diciembre, pero antes llega una semana con lluvia casi segura en las islas occidentales y centrales. Esta es la previsión isla por isla.

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LO ESENCIAL La AEMET dibuja una anomalía cálida sobre Canarias del 23 de noviembre al 13 de diciembre La primera semana de diciembre, todas las islas de 1 a 3 grados por encima de lo normal De miércoles a viernes, 100 % de probabilidad de lluvia en Tenerife, Gran Canaria y La Palma Lanzarote y Fuerteventura, con lluvia escasa y rachas de viento de hasta 50 km/h

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Diciembre empieza el martes 1 y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya tiene dibujado cómo llegará a Canarias: con un patrón anómalo de calor que se estira, semana tras semana, hasta el 13 de diciembre. Lo curioso es que ese mismo patrón anómalo convive con algo que no se veía hace unos días en los pronósticos: varios días seguidos de lluvia en las islas occidentales y centrales justo antes de que cambie el mes.

Las dos cosas son compatibles. La predicción mensual de la AEMET mide medias de toda una semana, mientras que la predicción por municipios mira día a día. Y esta semana, del lunes 23 al domingo 29 de noviembre, los termómetros apenas bajan mientras las nubes cargan agua de miércoles a sábado.

Qué es el patrón anómalo que la AEMET dibuja para diciembre

Los mapas de predicción mensual de la AEMET, elaborados el jueves 19 de noviembre con el sistema subestacional del Centro Europeo, comparan cada semana con la climatología de los últimos 20 años del propio modelo. La agencia deja en blanco las zonas donde la diferencia no es significativa. Sobre Canarias, en temperatura, no hay blanco en ninguna de las tres semanas.

En la semana del 23 al 29 de noviembre, las islas occidentales quedan en la franja de 0 a 1 grado por encima de lo normal y las orientales ya rozan la de 1 a 3 grados. En la del 30 de noviembre al 6 de diciembre, la que abre el mes, todo el archipiélago entra en la anomalía de 1 a 3 grados, con un núcleo de 3 a 6 grados sobre el interior de Marruecos y el Sáhara. Y del 7 al 13 de diciembre el dibujo se mantiene: todas las islas siguen de 1 a 3 grados por encima de lo normal.

La lluvia cuenta otra historia. En los mapas de precipitación de esas semanas no aparece ninguna señal de más agua de la normal sobre Canarias: el entorno de las islas queda casi siempre en blanco y, en la primera semana de diciembre, con un tono que apunta a algo menos de lluvia de la habitual hacia el este del archipiélago. Ese es el patrón anómalo del que ya avisábamos en cómo llega diciembre a Canarias según la AEMET: más calor del que toca y sin garantía de lluvias abundantes.

Una semana de lluvia dentro del patrón anómalo

Lo que ha cambiado es el corto plazo. La predicción por municipios que la AEMET actualizó este lunes a primera hora da un 100 % de probabilidad de precipitación el miércoles, el jueves y el viernes en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de La Palma, y entre un 90 % y un 95 % el sábado. En El Hierro llega desde el miércoles y en La Gomera, desde el jueves. Es el escenario que ya se intuía cuando la AEMET situaba a Canarias en el borde de la primera gran borrasca del invierno.

Las temperaturas, en cambio, apenas se mueven. Las máximas de las capitales se mueven entre 20 y 26 grados toda la semana y las mínimas no bajan de 15 en ninguna de ellas. Por eso la AEMET puede mantener el patrón anómalo en sus mapas semanales aunque llueva: la anomalía mide la temperatura media de siete días, no si cae agua un día concreto.

La previsión de la AEMET isla por isla para esta semana

Tenerife. Santa Cruz arranca la semana con 25 grados y cielos poco nubosos, y el martes ya sube al 40 % la probabilidad de lluvia. De miércoles a viernes la AEMET da un 100 %, con cielos nubosos o muy nubosos y viento del nordeste y del norte que puede dejar rachas de hasta 50 kilómetros por hora el miércoles. Las máximas bajan solo un grado, a 23 o 24, y las mínimas se quedan entre 18 y 20.

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Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria se mantiene entre 23 y 24 grados toda la semana, con mínimas de 18 a 20. El martes llega más nubosidad y desde el miércoles la probabilidad de lluvia es del 100 % hasta el viernes y del 90 % el sábado. El viento del norte soplará con rachas de 40 a 45 kilómetros por hora entre el martes y el jueves.

La Palma. Es la isla con más días de agua. Santa Cruz de La Palma tiene un 65 % de probabilidad de lluvia escasa el martes, un 100 % del miércoles al viernes y todavía un 95 % el sábado y un 85 % el domingo. Las máximas caen de 24 a 22 grados y las mínimas, de 20 a 16, las más bajas de la semana en la isla.

La Gomera. San Sebastián tendrá dos días secos y la máxima más alta de las capitales, 26 grados, el miércoles. La AEMET avisa de rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora el martes y el miércoles. La lluvia, escasa, aparece el jueves con un 70 % y sube al 90 % el viernes y el sábado.

El Hierro. Valverde, a más altura, es la capital más fresca: de 20 a 22 grados de máxima y mínimas de 15 a 18. Del jueves al sábado la probabilidad de precipitación está entre el 90 % y el 95 %, con rachas de hasta 55 kilómetros por hora el miércoles y el jueves.

Lanzarote. Arrecife empieza con 26 grados, la máxima más alta de la semana junto a la de La Gomera, y viento del nordeste con rachas de 45 a 50 kilómetros por hora hasta el jueves. La lluvia llega más débil que en el oeste: un 65 % de probabilidad de lluvia escasa el jueves, entre un 25 % y un 50 % el resto de la semana y nada de lluvia el lunes ni el martes.

Fuerteventura. Puerto del Rosario se queda entre 23 y 25 grados, con mínimas de 18 a 20. El viento del nordeste puede dejar rachas de 45 kilómetros por hora el martes y el miércoles, y la probabilidad de lluvia sube al 65 % el jueves y al 55 % el viernes, con precipitaciones escasas.

Cómo arrancará diciembre frente a lo normal en Canarias

Para entender qué significa ese patrón anómalo hay que mirar la referencia. Según los valores climatológicos de la AEMET para el periodo 1991-2020, la temperatura máxima media de diciembre es de 22,1 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 22,2 en el aeropuerto de Gran Canaria y de 21,8 en el de Lanzarote. Con 1 a 3 grados de más, la primera quincena del mes se movería en valores más propios de un final de otoño templado que de un arranque de invierno.

El otro dato es la lluvia. Diciembre deja de media 43 litros por metro cuadrado en la capital tinerfeña, 31 en el aeropuerto de Gran Canaria y 29 en el de Lanzarote. La lluvia de esta semana todavía cuenta para noviembre, y los mapas de la AEMET no ven, por ahora, que las dos primeras semanas de diciembre vayan a compensar con más agua de la normal.

La AEMET publica su nueva predicción estacional entre los días 25 y 30 de cada mes, así que en unos días se sabrá si el invierno mantiene la misma dirección. Mientras tanto, conviene seguir la predicción por municipios de la AEMET y sus avisos, porque en una semana con lluvia y viento racheado el pronóstico puede cambiar de un día para otro.