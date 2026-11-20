La AEMET dibuja una anomalía cálida sobre Canarias durante tres semanas seguidas, del 23 de noviembre al 13 de diciembre, sin señal de lluvias por encima de lo normal. Este es el tiempo que llega isla por isla.

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LO ESENCIAL La AEMET prevé de 1 a 3 grados más de lo normal en Canarias del 23 de noviembre al 13 de diciembre Sus mapas de precipitación no muestran lluvias por encima de lo normal en las islas La predicción estacional da una probabilidad muy alta de un trimestre cálido en toda España Las capitales insulares rozarán los 27 grados en los próximos días

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Diciembre todavía no ha empezado y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha dejado dibujado cómo va a arrancar en Canarias. Sus mapas de predicción mensual, elaborados el jueves 19 de noviembre con el modelo del Centro Europeo, pintan el archipiélago del mismo color durante tres semanas seguidas: una anomalía cálida de entre 1 y 3 grados sobre lo normal que se estira desde el 23 de noviembre hasta el 13 de diciembre. La palabra no es nuestra. Es la que usa la propia AEMET en el título de cada uno de esos mapas.

No es un día de calor suelto ni una racha de fin de semana. Lo que sostienen los modelos es un patrón: semana tras semana, las islas aparecen dentro de una gran mancha de aire más templado de lo habitual que cubre buena parte del Atlántico oriental y del norte de África. Y el pronóstico estacional de la AEMET para el trimestre que va de noviembre a enero empuja exactamente en la misma dirección según datos de MeteoES.

Qué dice la AEMET del patrón de diciembre en Canarias

La predicción mensual de la AEMET compara lo que espera el sistema de predicción subestacional del Centro Europeo con su climatología de los últimos 20 años, y deja en blanco las zonas donde la diferencia no es significativa.

En Canarias no hay blanco en la temperatura. En la semana del 23 al 29 de noviembre las islas quedan en la franja de 1 a 3 grados por encima de lo normal, con un núcleo todavía más intenso, de 3 a 6 grados, extendido sobre el continente africano. En la del 30 de noviembre al 6 de diciembre el dibujo se repite sobre el archipiélago, y en la del 7 al 13 de diciembre la anomalía sigue ahí, cubriendo todas las islas.

La lluvia cuenta la otra mitad de la historia. En los mapas de precipitación de esas tres semanas no aparece ninguna señal de lluvias por encima de lo normal sobre Canarias: el entorno de las islas queda en blanco o en el tono que la AEMET reserva para algo menos de agua de la habitual. Es decir, más calor del que toca y ningún indicio claro, en el conjunto de cada semana, de que diciembre llegue con los frentes que suelen dejar las primeras lluvias serias del invierno. Eso no descarta episodios puntuales de lluvia, como el que la AEMET ya apunta para el martes en algunas islas.

El pronóstico de más largo plazo no rebaja el mensaje. En su predicción estacional para noviembre, diciembre y enero, la agencia es tajante con la temperatura y mucho más prudente con la lluvia.

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Para la precipitación, en cambio, la AEMET solo ve una probabilidad alta de lluvias por encima de lo normal en la vertiente atlántica de la península, sobre todo en el noroeste. En el resto de España, Canarias incluida, las probabilidades son las climatológicas: el modelo no se moja y deja igual de abiertas las opciones de un trimestre seco, normal o húmedo en las islas.

Para entender lo que significan esos grados de más hay que mirar la referencia. Según los valores climatológicos de la AEMET para el periodo 1991-2020, la temperatura máxima media de diciembre es de 22,1 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22,2 en el aeropuerto de Gran Canaria y 21,8 en el de Lanzarote. Diciembre deja de media 43 litros por metro cuadrado en la capital tinerfeña, 31 en Gran Canaria y 29 en Lanzarote. Con la anomalía que dibujan los mapas, buena parte de las islas viviría el arranque del invierno con máximas propias de un otoño templado.

El tiempo isla por isla que avanza la AEMET para los próximos días

La predicción por municipios de la AEMET ya enseña ese patrón en los termómetros de las capitales insulares entre este viernes 20 y el martes 24 de noviembre, con valores que superan con holgura la máxima media de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, de 24,1 grados.

Tenerife. Santa Cruz pasará de 24 a 27 grados de máxima, con mínimas de 17 a 21. Cielos poco nubosos y nubes altas, viento del nordeste y, el martes, intervalos nubosos con un 40 % de probabilidad de precipitación. Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria se moverá entre 24 y 26 grados, con mínimas de 20 a 21, cielos nubosos o muy nubosos el fin de semana y un 40 % de probabilidad de lluvia el martes, con viento del norte de hasta 20 kilómetros por hora.

Lanzarote. Arrecife irá de 24 a 27 grados, con mínimas de 19 a 20, cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvia en los próximos cinco días. Fuerteventura. Puerto del Rosario tendrá máximas de 24 a 27 grados y viento del nordeste que el domingo puede alcanzar los 25 kilómetros por hora, también sin lluvia a la vista.

La Palma. Santa Cruz de La Palma subirá de 22 a 26 grados, con nieblas el viernes y el sábado y la señal de agua más clara de la semana: intervalos nubosos con lluvia escasa el martes, con un 65 % de probabilidad. La Gomera. San Sebastián rondará los 24 a 27 grados, con nubes altas y apenas un 15 % de probabilidad de lluvia el martes. El Hierro. Valverde, a más altura, se quedará entre 22 y 24 grados, con mínimas de 14 a 19 y un 25 % de probabilidad de precipitación al cierre del periodo.

La AEMET actualiza su predicción estacional cada mes, entre los días 25 y 30, así que la próxima, ya centrada de lleno en el invierno, llegará a finales de noviembre. Hasta entonces, los mapas apuntan en una sola dirección: un diciembre que arranca más cálido de lo normal en Canarias y sin la lluvia garantizada. La agencia ya había avisado a finales de octubre de que Canarias tendría en diciembre un tiempo anómalo e inesperado, y la evolución del vórtice polar es la otra pieza que los meteorólogos vigilan para saber si ese patrón aguanta o se rompe.