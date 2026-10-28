La AEMET avisa de que Canarias tendrá un tiempo en diciembre: será «anómalo e inesperado»

La AEMET pone un 70% a que diciembre se te quede corto de abrigo en Canarias

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LO ESENCIAL La probabilidad de calor llega al 70%. La señal cálida es más intensa en Canarias. El frío solo tiene un 10% de opciones. La lluvia no muestra señal definida. La agencia actualiza la previsión cada mes.

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Quien esperaba que diciembre trajera por fin algo de frío a Canarias tiene malas noticias según la AEMET. La predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) otorga un 70% de probabilidad a que el trimestre formado por octubre, noviembre y diciembre registre temperaturas superiores a las normales en la mayor parte del país.

Y hay un matiz que afecta directamente al archipiélago: la propia agencia señala que la señal cálida es especialmente intensa en Canarias. No es una más del grupo, es de las que más claramente apuntan al calor.

Qué es exactamente lo que dice la AEMET

Conviene explicar qué tipo de información es esta, porque se malinterpreta constantemente. Una predicción estacional no es un pronóstico del tiempo. No dice si va a llover el día 6 ni qué temperatura habrá el día 8. Lo que hace es estimar, en términos de probabilidad, si el conjunto del trimestre se situará por encima, cerca o por debajo de los valores habituales.

La AEMET trabaja con tres categorías o terciles: superior, normal e inferior a lo normal. Cuando concede un 70% al tercil cálido, lo que está diciendo es que de cada diez escenarios posibles que manejan sus modelos, siete acaban con un trimestre más caluroso de la cuenta.

Para situarlo en contraste: la posibilidad de que el periodo resulte más frío de lo habitual se queda en torno al 10%. Es decir, una de cada diez.

La agencia publica esta predicción de forma mensual y la actualiza habitualmente entre los días 25 y 30 de cada mes, incorporando los datos más recientes. De modo que la señal puede afinarse en los próximos días.

Lo que la AEMET no puede decir todavía sobre diciembre

Aquí está el límite honesto de toda esta información, y conviene decirlo claro. La predicción estacional habla de tendencias a escala de trimestre. No sirve para saber qué tiempo hará un día concreto, ni el puente de la Inmaculada, ni Nochebuena.

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Los modelos meteorológicos tienen fiabilidad razonable hasta unos siete o diez días vista. Más allá, el margen de error crece hasta hacer inútil cualquier afirmación concreta. Quien a finales de octubre asegure saber si lloverá el 8 de diciembre en Canarias, sencillamente no lo sabe.

Lo que sí se puede decir con fundamento es la tendencia de fondo: un trimestre que apunta a cálido, en un año que la AEMET ha venido describiendo como excepcionalmente caluroso, con el verano de 2026 calificado como el más cálido en al menos 157 años.

En el apartado de precipitaciones, la señal es bastante menos nítida. Para el trimestre septiembre-noviembre, la AEMET situaba en un 40% la probabilidad de que resultara más seco de lo normal en Canarias, frente a un 25% de que fuera más lluvioso. Pero para el trimestre que incluye diciembre, la agencia no establece una señal de precipitaciones tan definida para el archipiélago. En román paladino: con la lluvia, no se mojan.

Qué significa esto para quien vive en Canarias

En términos prácticos, un diciembre más cálido de lo normal en el archipiélago no se traduce en nada espectacular. Las medias climatológicas de diciembre en Canarias se mueven en torno a los veintiún grados de máxima y dieciocho de mínima en zonas costeras, de modo que estar por encima de lo normal significa seguir en manga corta a mediodía, no una ola de calor.

Donde sí tiene consecuencias es en otros terrenos. Un otoño e invierno cálidos y con la señal de lluvia indefinida prolongan la temporada de actividad de los vectores que Sanidad vigila, mantienen la temperatura del mar alta y retrasan el enfriamiento que las medianías necesitan para sus cultivos.

Y hay un factor que la AEMET sigue de cerca para lo que queda de invierno: la evolución de El Niño en el Pacífico, cuyos efectos sobre la circulación atmosférica del Atlántico son indirectos pero reales, y que la agencia ha citado al hablar de la posible actividad de borrascas en los próximos meses.

La conclusión, por tanto, es doble. La tendencia de fondo para el cierre del año en Canarias apunta a temperaturas por encima de lo normal con bastante claridad. Y cualquier afirmación más concreta sobre un día o un puente determinado habrá que esperar a que llegue a menos de diez días vista, que es cuando los modelos empiezan a ver de verdad.