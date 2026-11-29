Casi todas las marcas prometen ocho años, pero la cobertura se acaba antes si se llega a los kilómetros y solo salta si la batería baja del 70 %. Desde hoy, además, la Euro 7 fija mínimos para los nuevos modelos.

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LO ESENCIAL La garantía acaba con «lo que suceda primero»: los años o los kilómetros Las marcas solo cubren bajadas de capacidad por debajo del 70 % De 160.000 a 250.000 km según la marca, siempre con 8 años Euro 7: 80 % a los 5 años y 72 % a los 8 en los nuevos tipos de turismo

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Ocho años. Es la cifra que casi todas las marcas ponen en grande cuando hablan de la garantía de la batería de sus coches eléctricos, y la que muchos conductores se quedan en la cabeza al salir del concesionario. Pero esa garantía no dura ocho años para todo el mundo ni cubre cualquier pérdida de autonomía. Tiene dos condiciones que conviene conocer antes de comprar, y desde este domingo 29 de noviembre de 2026 entra en juego además una norma europea que obliga a los nuevos modelos a conservar un mínimo de capacidad.

La primera condición está en tres palabras que se repiten en las condiciones de los fabricantes: «lo que suceda primero». La segunda, en un porcentaje: el 70 %. Te explicamos qué significan, qué ofrecen algunas de las marcas más vendidas y qué cambia con la normativa Euro 7.

Qué cubre de verdad la garantía de la batería

La garantía de la batería de un coche eléctrico es una garantía comercial: la da el fabricante, además de la garantía legal que exige la ley, y cada marca fija sus propios límites. Estas son las condiciones que publican en sus webs oficiales para España:

Tesla: 8 años o 160.000 km en el Model 3 y el Model Y de tracción trasera; 8 años o 192.000 km en las versiones Premium de gran autonomía y Performance de ambos; y 8 años o 240.000 km en el Model S y el Model X. En todos los casos, «lo que suceda primero» y con un mínimo del 70 % de conservación de la capacidad. La garantía de Tesla incluye también la unidad de tracción.

8 años o 160.000 km en el Model 3 y el Model Y de tracción trasera; 8 años o 192.000 km en las versiones Premium de gran autonomía y Performance de ambos; y 8 años o 240.000 km en el Model S y el Model X. En todos los casos, «lo que suceda primero» y con un mínimo del 70 % de conservación de la capacidad. La garantía de Tesla incluye también la unidad de tracción. BYD: 8 años o 250.000 km para su batería Blade, con un estado de salud mínimo del 70 %. La marca anunció en noviembre de 2025 que la ampliación era retroactiva para quienes ya tenían un BYD (salvo el comercial ETP3). El motor y el controlador tienen una garantía aparte de 8 años o 150.000 km.

8 años o 250.000 km para su batería Blade, con un estado de salud mínimo del 70 %. La marca anunció en noviembre de 2025 que la ampliación era retroactiva para quienes ya tenían un BYD (salvo el comercial ETP3). El motor y el controlador tienen una garantía aparte de 8 años o 150.000 km. Volkswagen: en la información de sus ID.3 e ID.4, la marca garantiza una capacidad mínima de la batería del 70 % durante 8 años o 160.000 km.

Con los mismos ocho años, la diferencia en kilómetros entre unas y otras llega a 90.000. Y eso, como verás, cambia mucho cuánto dura la cobertura en la práctica.

Garantía de la batería de algunas de las marcas más vendidas y mínimos de la norma Euro 7. Infografía: Canarias en Red con datos de los fabricantes y del Reglamento (UE) 2024/1257.

El límite que se acaba antes de los ocho años

Que la garantía termine con «lo que suceda primero» significa que se acaba al cumplir los años o al llegar a los kilómetros, lo que pase antes. Con un límite de 160.000 km, las cuentas son sencillas:

Con 15.000 km al año , la garantía dura los ocho años completos, porque al final del octavo año el coche tendría 120.000 km.

, la garantía dura los ocho años completos, porque al final del octavo año el coche tendría 120.000 km. Con 20.000 km al año , se llega justo a los 160.000 km al cumplir los ocho años.

, se llega justo a los 160.000 km al cumplir los ocho años. Con 30.000 km al año , la garantía se acaba a los cinco años y cuatro meses.

, la garantía se acaba a los cinco años y cuatro meses. Con 40.000 km al año, se acaba a los cuatro años.

Para quien hace muchos kilómetros, como un taxista, un repartidor o un comercial, el límite de kilómetros pesa más que el de años. Para quien hace pocos kilómetros, lo normal es que el límite que llegue antes sea el de los ocho años. Quien recorre la isla a diario por trabajo debería hacer la cuenta antes de comprar.

El 70 %: la pérdida que la garantía da por normal

El otro número clave es el 70 %. La garantía de la batería no promete que el coche conserve la autonomía del primer día. Lo que promete es que la batería no bajará del 70 % de su capacidad durante el periodo de garantía. Por encima de ese porcentaje, la pérdida se considera desgaste normal y no da derecho a reparación.

Un ejemplo con números redondos: si un coche nuevo hace 400 km con una carga completa, al 70 % haría unos 280 km. Mientras no baje de ahí, aunque haya perdido 100 km de autonomía, la garantía de la batería no se activa.

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Ese 70 % es un límite, no una previsión: una batería puede llegar al final de la garantía con bastante más capacidad. Y no hay que confundir la degradación con una avería. Si una batería con buena capacidad deja de funcionar por un fallo, eso es una avería, y lo que hay que mirar es qué piezas entran en cada garantía. En BYD, por ejemplo, el motor y el controlador tienen sus propios límites, distintos de los de la batería; en Tesla, la unidad de tracción va con la batería.

Lo que cambia desde hoy con la normativa Euro 7

El Reglamento (UE) 2024/1257, la norma Euro 7, incluye por primera vez requisitos de durabilidad de las baterías. Desde el 29 de noviembre de 2026, las autoridades deben negar la homologación a los nuevos tipos de turismos y furgonetas (categorías M1 y N1) que no los cumplan. Desde el 29 de noviembre de 2027, se prohibirá matricular y vender los coches nuevos de esas categorías que no los cumplan.

Para los turismos, el anexo II del reglamento fija un mínimo del 80 % de la energía de la batería hasta los cinco años o los 100.000 km, y del 72 % desde ahí hasta los ocho años o los 160.000 km. En las furgonetas, los mínimos son del 75 % y el 67 %. Además, todos los vehículos con batería de tracción deben llevar un monitor del estado de salud de la batería, es decir, un sistema que mida qué porcentaje de su capacidad conserva.

Ojo: esto no es una garantía para el comprador ni cambia la que ya tiene su coche. Es una exigencia para que un modelo se pueda homologar y vender, y se aplica a los nuevos tipos que se homologuen a partir de hoy.

Si compras un eléctrico de segunda mano

En un coche usado, la garantía de la batería puede ser lo que más valor tenga. Dos coches iguales de cuatro años y 120.000 km no valen lo mismo si a uno le quedan 40.000 km de cobertura y al otro 130.000. Antes de firmar, comprueba:

Que la garantía de la batería se transmite al nuevo dueño. BYD, por ejemplo, indica que su manual de garantía es transferible sin coste.

Que el coche ha pasado las revisiones que exige el fabricante, porque las condiciones de cada marca pueden ligar la cobertura al mantenimiento.

El estado de salud de la batería. La autonomía que marca el cuadro tras una carga no es un dato fiable, porque depende del consumo reciente, de la temperatura y del climatizador.

Aparte de la garantía del fabricante, la ley protege al comprador. Según el artículo 120 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el vendedor profesional responde de los defectos que se manifiesten en los tres años siguientes a la entrega de un bien nuevo. En los de segunda mano, se puede pactar un plazo menor, pero nunca inferior a un año.

Si tienes un problema con la garantía de la batería en Canarias, puedes acudir a los servicios de Consumo del Gobierno de Canarias, que también tramita el arbitraje de consumo. El texto completo de la ley está en el BOE y el de la norma Euro 7, en EUR-Lex. En Canarias en Red también contamos las ayudas de hasta 5.500 euros para el coche eléctrico, los nuevos códigos de la DGT para conductores y qué coches dejan de pasar la ITV en 2027.

La garantía de la batería de ocho años existe, pero no es igual en todas las marcas ni dura lo mismo para todos los conductores. Antes de comprar, lo que hay que mirar son los kilómetros, el porcentaje mínimo y las piezas que cubre.