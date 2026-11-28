Un velero dio la alerta al sur de La Restinga: seis evacuados en helicóptero, 84 supervivientes y 14 cadáveres. Canarias suma más de 16.000 llegadas en noviembre, el peor mes de la ruta atlántica.

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LO ESENCIAL 14 fallecidos y 84 supervivientes en un cayuco a la deriva a 72 km de La Restinga 6 evacuados en helicóptero con deshidratación grave 24.364 llegadas por mar a Canarias a 15 de noviembre, un 65,9 % más que en 2025 Más de 16.000 llegadas en noviembre: récord en 32 años de ruta atlántica

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El aviso llegó de madrugada y no lo dio un barco de rescate, sino un velero que navegaba al sur de El Hierro. A las 3.29 horas del viernes 27 de noviembre, el centro de Salvamento Marítimo de Tenerife recibió la alerta de un cayuco a la deriva a unos 72 kilómetros al sur-suroeste de La Restinga. Dentro iban más de cien personas que habían salido diez días antes de Banjul, en Gambia. Catorce de ellas ya no estaban vivas cuando llegó la ayuda.

La tragedia cierra el peor mes que ha vivido la ruta atlántica desde que empezaron a llegar embarcaciones a Canarias, hace 32 años. Y lo hace en una isla, El Hierro, que lleva semanas recibiendo varios cayucos al día a un ritmo que el propio Gobierno de Canarias ha calificado de «sin precedentes».

Así se rescató el cayuco a la deriva frente a El Hierro

Con la alerta del velero se puso en marcha un dispositivo con las salvamares Navia y Mizar, el helicóptero Helimer 204 de Salvamento Marítimo y las patrulleras de la Guardia Civil Río Tajo y Río Guadiato. Lo que encontraron los rescatadores obligó a actuar sin perder un minuto: el helicóptero evacuó primero a seis ocupantes con deshidratación grave, cinco hombres y una mujer, que aterrizaron en el aeropuerto de El Hierro y fueron trasladados en ambulancia al hospital insular. Al menos dos llegaron en estado de shock y otro con una fractura abierta.

En el helicóptero viajó también un guardia civil que resultó herido mientras intentaba convencer a uno de los migrantes de que abandonara la embarcación. El hombre se negaba a separarse de los cuerpos que se amontonaban a bordo, entre los que probablemente estaba algún familiar.

Los otros 84 supervivientes, entre ellos tres mujeres y un menor, fueron recogidos por la salvamar Navia y desembarcados al mediodía en el muelle de La Restinga. Ocho tuvieron que bajar en camilla y otros tantos en silla de ruedas, con lesiones causadas por días sin agua potable. El cayuco a la deriva llegó después, por la noche, remolcado por una patrullera de la Guardia Civil y con los 14 cadáveres a bordo. Sin el aviso del velero, lo más probable es que las corrientes hubieran empujado la embarcación hacia el oeste, mar adentro, sin opción de supervivencia para nadie.

El impacto ha sido tal que Salvamento Marítimo ha activado un servicio de apoyo psicológico para sus propios trabajadores: un psicólogo se desplazará a El Hierro para atenderles en sesiones individuales y de grupo. Ese mismo día, otro cayuco con 111 personas fue auxiliado cerca de la isla.

Llegadas por mar a Canarias en 2026. Fuentes: Ministerio del Interior y Gobierno de Canarias.

Noviembre, el mes que lo ha cambiado todo en Canarias

Para entender lo que está pasando hay que mirar las cifras oficiales. Según el informe quincenal del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de octubre llegaron a Canarias por mar 13.327 personas en 160 embarcaciones, un 5,5 % menos que en el mismo periodo de 2025. Hasta ese momento, el año iba incluso por debajo del anterior.

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Quince días después, todo había saltado por los aires. El informe con datos hasta el 15 de noviembre eleva el acumulado a 24.364 personas en 266 embarcaciones, un 65,9 % más que en 2025, cuando a esas alturas se contaban 14.690. La resta es sencilla y escalofriante: en solo dos semanas de noviembre llegaron a las islas 11.037 personas a bordo de 106 cayucos y pateras, casi tantas como en los diez meses anteriores juntos.

Canarias concentra ya más del 60 % de todas las llegadas por mar a España, que suman 39.445 personas en lo que va de año. Si se añaden las entradas por tierra en Ceuta y Melilla, el total nacional alcanza las 44.238, un 39,4 % más que en 2025.

El Gobierno de Canarias, con datos hasta el 16 de noviembre, cifró en 11.657 personas y 118 embarcaciones las llegadas del mes, frente a las 1.271 del mismo periodo del año pasado: casi un 1.000 % más. De esas 118 embarcaciones, 97 llegaron a El Hierro, más del 82 % del total. La isla más pequeña y más occidental del archipiélago se ha convertido en la puerta de entrada de la ruta.

Más de 2.000 personas en un solo día y la emergencia activada

El martes 24 de noviembre llegaron a las costas herreñas más de 2.000 migrantes en una sola jornada. Al día siguiente, el presidente Fernando Clavijo pidió por carta una reunión urgente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y advirtió de que Canarias había recibido más de 16.000 personas en lo que iba de mes. Con esa cifra, noviembre de 2026 se convierte en el mes con más llegadas en los 32 años de la ruta atlántica.

Ese mismo miércoles, a las 15.00 horas, el Ejecutivo autonómico declaró la emergencia de carácter sanitario, social y de seguridad en El Hierro, con la activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA) en nivel 2. El 19 de noviembre ya se había instalado un puesto sanitario avanzado del Servicio de Urgencias Canario junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de San Andrés, en Valverde, para no saturar el Hospital Nuestra Señora de los Reyes. Desde este viernes, ese puesto lo ha relevado un dispositivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que atenderá las 24 horas.

La presión también se nota en los menores. Canarias tutela a 3.313 menores extranjeros no acompañados, y las nuevas acogidas han pasado de 216 en septiembre a 347 en octubre y a 835 en noviembre, según los últimos datos del Gobierno canario.

Lo que deja el cayuco a la deriva de este viernes

El cayuco a la deriva rescatado al sur de La Restinga resume en una sola embarcación lo que está ocurriendo este otoño: travesías de diez días desde Gambia, embarcaciones que se pierden en el Atlántico y una isla pequeña que recibe en días lo que antes llegaba en meses. Lo que pasó en El Hierro a mediados de mes, una jornada nunca vista en 32 años de ruta, ya anticipaba lo que vendría después.

Mientras tanto, los cayucos siguen saliendo. El viernes, mientras los equipos de emergencia atendían a los supervivientes del cayuco a la deriva, otra embarcación con 111 personas era auxiliada cerca de la isla. Y el Ministerio del Interior publicará en los primeros días de diciembre el balance del 30 de noviembre, que dirá con números oficiales hasta dónde ha llegado el mes más duro de la historia de la ruta canaria.