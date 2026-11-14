Drama migratorio: seis cayucos al día en Canarias al punto de colapsar el El Hierro

Canarias recibió 160 embarcaciones en diez meses y El Hierro ha recibido 81 en catorce días

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LO ESENCIAL 13.327 personas llegadas a Canarias hasta el 31 de octubre Ochenta y un cayucos en catorce días en una sola isla Más de 1.200 personas en un fin de semana Cinco embarcaciones y 433 personas en una sola jornada Veintiséis de ellas eran menores

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Hasta el 31 de octubre, Canarias llevaba un año más tranquilo que el anterior. Lo decía el informe quincenal del Ministerio del Interior, que es el documento oficial sobre el que se construyen todos los balances. Catorce días de noviembre han bastado para que esa foto deje de servir.

Lo que dicen las cifras oficiales de Canarias

Los datos acumulados del 1 de enero al 31 de octubre de 2026 son estos. Llegaron al archipiélago por vía marítima 13.327 personas, frente a las 14.099 del mismo periodo del año anterior. Un 5,5% menos.

El número de embarcaciones bajó mucho más: de 231 a 160, un descenso del 30,7%.

Mientras tanto, otras rutas crecían. Baleares pasó de 6.280 personas a 7.188, un 14,5% más. En el conjunto de España, las llegadas irregulares por vía marítima y terrestre subieron un 8,9%. La conclusión que se extraía era clara: la ruta atlántica había dejado de ser la principal vía de entrada al país.

Lo que ha pasado en catorce días

Y entonces llegó noviembre. En los catorce primeros días del mes, el puerto de La Restinga, en El Hierro, ha recibido 81 cayucos. Casi seis al día.

Solo este fin de semana han superado las 1.200 personas. El viernes 13 llegaron cinco embarcaciones con 433 personas a bordo, de las cuales 26 eran menores. Este sábado había otro rescate en marcha mientras se publicaban esas cifras.

Nada de esto está todavía en una estadística oficial. El informe del Ministerio se cierra el 31 de octubre y el siguiente, el que cubrirá hasta el 15 de noviembre, será el primero que lo recoja.

La cuenta que cambia la foto de Canarias

Puestos los dos bloques uno al lado del otro, el contraste es difícil de digerir.

En diez meses, entre enero y octubre, el Ministerio del Interior contabilizó 160 embarcaciones llegadas a todo el archipiélago, las ocho islas incluidas. En catorce días de noviembre, una sola isla ha recibido 81 cayucos.

Conviene precisar la comparación, porque las unidades no son idénticas: Interior contabiliza embarcaciones de todo tipo, y el recuento de El Hierro se refiere a cayucos, que son una parte de ese total. La comparación es por tanto indicativa, no milimétrica. Pero el orden de magnitud no admite discusión.

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Traducido a ritmo diario, el resultado es este: entre enero y octubre llegaron a Canarias una media de 0,5 embarcaciones al día repartidas entre ocho islas. En noviembre, El Hierro sola recibe casi seis cayucos diarios. Más de diez veces el ritmo anterior, concentrado en el punto más pequeño del mapa.

Por qué cada cayuco trae más gente que antes

Hay un segundo dato en el informe oficial que explica por qué un descenso del 5,5% en personas se tradujo en una caída del 30,7% en embarcaciones. Las dos cifras no bajaron al mismo ritmo, y esa diferencia tiene una consecuencia directa.

Dividiendo personas entre embarcaciones, en 2025 llegaban una media de 61 personas por travesía. En 2026, hasta octubre, la media era de 83. Un 36% más de gente en cada barco.

Los cinco cayucos del viernes encajan exactamente ahí: 433 personas entre cinco embarcaciones dan una media de 86,6.

Y eso es lo que termina de explicar la situación de El Hierro. Un dispositivo de acogida no se mide por cuántas personas llegan en un año, sino por cuántas llegan a la vez. Cuando una embarcación trae sesenta personas, el sistema absorbe. Cuando trae ochenta y seis, y llegan cinco en una jornada, el sistema se rompe. La isla menos poblada de Canarias es además la primera que aparece en el horizonte para quien navega desde la costa africana occidental.

Lo que las estadísticas de Canarias no recogen

Los informes del Ministerio del Interior son útiles precisamente porque son austeros: cuentan personas y embarcaciones, comparan con el año anterior y no interpretan. Pero esa austeridad deja fuera casi todo lo demás.

No recogen cuántas personas no llegaron. La ruta atlántica es la más mortal de las que conducen a Europa y las desapariciones en travesía no figuran en ninguna estadística oficial española, porque no hay desembarco que contabilizar.

Tampoco recogen cuántos de los que llegan son menores, cuánto tiempo permanecen en la isla antes de ser trasladados, ni cuál es la capacidad real de los recursos de acogida en cada momento. Esos datos existen, pero están repartidos entre el Gobierno de Canarias, las delegaciones del Gobierno, Salvamento Marítimo y las entidades que gestionan la acogida, y no se publican de forma conjunta ni con la misma periodicidad.

Lo que sí puede afirmarse en Canarias con los documentos encima de la mesa es esto: que 2026 iba camino de ser un año de menos llegadas que 2025, que el número de embarcaciones venía cayendo seis veces más rápido que el de personas, que cada travesía trae de media un tercio más de gente que hace un año, y que catorce días de noviembre han concentrado en una sola isla la mitad de las embarcaciones que todo el archipiélago recibió en diez meses.

El próximo informe quincenal para Canarias, el que llega la semana que viene, va a ser el primero en ponerle número a todo esto.