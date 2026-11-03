Drama migratorio en Canarias: otros 163 migrantes rescatados en una sola noche

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LO ESENCIAL Ciento sesenta y tres personas rescatadas. Tres embarcaciones en una noche. Ninguno necesitó ir al hospital. Dos a Lanzarote, una a El Hierro. La Restinga vuelve a recibir.

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Un total de 163 migrantes han sido rescatados por Salvamento Marítimo cuando navegaban rumbo a Canarias a bordo de tres embarcaciones distintas, entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, 3 de noviembre.

Ninguno de ellos necesitó ser trasladado a un centro sanitario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Dónde fueron localizados los tres cayucos en Canarias

El reparto de las operaciones fue el siguiente:

Dos embarcaciones fueron localizadas en aguas próximas a Lanzarote , y sus ocupantes conducidos hasta esa isla.

fueron localizadas en aguas próximas a , y sus ocupantes conducidos hasta esa isla. Una tercera fue trasladada a El Hierro, donde tomó tierra por ser la isla más cercana a la posición en que se hallaba.

El cayuco de El Hierro entró en el puerto de La Restinga durante la mañana de este martes. Es el mismo punto que viene concentrando la mayoría de llegadas de la ruta atlántica desde hace meses.

A su llegada a tierra, las personas rescatadas fueron atendidas por sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud y de la Cruz Roja.

Ese despliegue sanitario es el protocolo habitual en Canarias: una primera valoración en el muelle que determina si alguien necesita derivación hospitalaria. En este caso no hizo falta con ninguno de los 163.

El contraste con la jornada del lunes

El dato cobra sentido al compararlo con lo ocurrido veinticuatro horas antes. El lunes, siete personas murieron a bordo de una embarcación neumática rescatada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife. Solo se pudieron recuperar dos cuerpos; los otros cinco habían sido arrojados al mar durante la travesía, según el relato de los supervivientes.

Aquella jornada dejó 491 personas rescatadas con vida en siete embarcaciones desde la noche del sábado, repartidas entre Lanzarote y El Hierro.

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Sumando ambas jornadas, más de 650 personas han llegado a Canarias en cuatro días, en diez embarcaciones distintas.

Dos rutas que coinciden en el tiempo

Lo que está ocurriendo estos días en Canarias no es un único fenómeno, sino dos que se solapan.

Las llegadas a Lanzarote proceden del litoral magrebí, mucho más próximo, y suelen producirse en embarcaciones neumáticas con travesías cortas. Las de El Hierro corresponden a la ruta subsahariana, con cayucos que recorren cientos de kilómetros en travesías de varios días.

El mes de octubre cerró con más de 4.000 llegadas y al menos ocho muertes en el archipiélago. Solo El Hierro rozó las 3.000 llegadas en ese periodo.

La ruta canaria sigue siendo, por distancia y condiciones, una de las más peligrosas del mundo, y buena parte de los naufragios que se producen en ella nunca llega a conocerse.

Qué ocurre tras el desembarco en Canarias

Después de la atención sanitaria en el muelle, interviene la Policía Nacional para la identificación y la reseña de las personas llegadas.

Los menores no acompañados pasan al sistema de protección del Gobierno de Canarias, que arrastra desde hace años una situación de saturación. En el caso de las tres embarcaciones de esta madrugada, el 112 no ha detallado si viajaban menores a bordo.

Salvamento Marítimo mantiene los dispositivos activos en el entorno del archipiélago.