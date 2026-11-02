Siete muertos y 491 migrantes rescatados en Canarias en 36 horas

491 personas rescatadas en Canarias desde el sábado y siete muertas en el camino

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LO ESENCIAL Siete embarcaciones desde el sábado. Cuatrocientas noventa y una personas rescatadas. Siete muertos en una sola neumática. Cinco cuerpos no se han recuperado. A 150 kilómetros de Arrecife.

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Siete personas han muerto a bordo de una embarcación neumática que navegaba hacia Canarias, rescatada durante la madrugada de este lunes a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife. Desde la noche del sábado han llegado al archipiélago 491 personas en siete embarcaciones distintas.

De los siete fallecidos, solo se han podido recuperar dos cuerpos. Los otros cinco fueron arrojados al Atlántico durante la travesía, según el relato de los supervivientes.

Lo que ocurrió en la neumática rescatada frente a Lanzarote

La operación más grave se produjo en torno a las 05:20 horas, cuando la Guardamar Urania de Salvamento Marítimo alcanzó una embarcación neumática que transportaba inicialmente a 139 personas.

Sobrevivieron 132: 120 hombres y 12 mujeres, trasladados al puerto de Arrecife. Los equipos de rescate localizaron dos cadáveres a bordo.

Los testimonios recogidos entre los ocupantes apuntan a que otras cinco personas habían muerto durante la travesía y que sus cuerpos fueron arrojados al mar. Las circunstancias exactas siguen pendientes de esclarecer.

Las causas de los fallecimientos tampoco se conocen. En travesías de este tipo, las muertes suelen deberse a hipotermia, deshidratación o inhalación de la mezcla de combustible y agua salada que se acumula en el fondo de las neumáticas, aunque en este caso no hay confirmación oficial.

Las siete embarcaciones que han llegado a Canarias

El balance facilitado por Salvamento Marítimo reparte las llegadas entre dos islas. Cuatro embarcaciones de migrantes han arribado a Lanzarote y tres a El Hierro:

La neumática con 139 personas , atendida por la Guardamar Urania a 150 kilómetros de Arrecife.

, atendida por la Guardamar Urania a 150 kilómetros de Arrecife. Una embarcación con 59 varones de origen magrebí, rescatada por la Salvamar Acrux a ocho kilómetros de la costa norte de Lanzarote.

de origen magrebí, rescatada por la Salvamar Acrux a ocho kilómetros de la costa norte de Lanzarote. Dos neumáticas más, una con 35 varones y otra con 36 , todos magrebíes, atendidas por la Salvamar Al Nair en la costa lanzaroteña.

y otra con , todos magrebíes, atendidas por la Salvamar Al Nair en la costa lanzaroteña. Un cayuco con 90 personas , llevado por la Salvamar Navia al puerto de La Restinga, en El Hierro, donde llegó a las 07:45.

, llevado por la Salvamar Navia al puerto de La Restinga, en El Hierro, donde llegó a las 07:45. Un cayuco con 30 personas, también en El Hierro, que es el que ha elevado la cifra a 491.

A lo largo de la mañana el recuento se ha ido actualizando conforme llegaban nuevas embarcaciones: primero 402, después 461 y finalmente 491 personas rescatadas con vida en Canarias.

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Una secuencia que viene de atrás

Este fin de semana no es un hecho aislado. La semana pasada, Salvamento Marítimo ya había rescatado a más de 430 personas en cuatro cayucos en las inmediaciones del archipiélago y que el presidente Fernando Clavijo reclama a España.

Y el mes que acaba de cerrarse dejó un balance que da contexto a lo de ahora: más de 4.000 llegadas y al menos ocho muertes en octubre en Canarias. Solo El Hierro rozó las 3.000 llegadas en ese mes.

La isla más pequeña del archipiélago sigue siendo el principal punto de entrada de la ruta subsahariana, mientras que Lanzarote concentra las llegadas procedentes del litoral magrebí, mucho más próximo. Son dos rutas distintas que este fin de semana han coincidido en el tiempo.

A finales de octubre, otra travesía de ocho días desde Gambia hasta El Hierro se saldó con cuatro muertos. La ruta canaria es, por distancia y condiciones, una de las más letales del mundo.

Qué ocurre al llegar a Canarias

El protocolo es siempre el mismo. Las embarcaciones son escoltadas o remolcadas hasta puerto, donde esperan los equipos de Cruz Roja y del Servicio de Urgencias Canario para una primera valoración sanitaria. Los casos más graves se derivan a hospital.

Después interviene la Policía Nacional para la identificación y la reseña. Los menores no acompañados pasan al sistema de protección del Gobierno de Canarias, que arrastra desde hace años una situación de saturación.

En el caso de los fallecidos, los cuerpos quedan a disposición judicial para la autopsia. Los cinco que no se han recuperado quedarán, salvo que aparezcan, en la estadística de desaparecidos del Atlántico, una cifra que ninguna institución puede cerrar con exactitud porque buena parte de los naufragios de la ruta nunca llega a conocerse.

Salvamento Marítimo mantiene los dispositivos activos. En lo que va de jornada, siete embarcaciones y siete muertos en Canarias.