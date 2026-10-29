Veinte cayucos en una semana y hoy 130 migrantes: El Hierro muy cerca de colapsar

El Hierro lleva 1.539 llegadas de migrantes en siete días y el hospital al límite

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LO ESENCIAL El último cayuco traía 139 personas. Nueve eran menores y seis mujeres. La semana acumula 1.539 llegadas. Han entrado una veintena de cayucos. Unos 900 migrantes han salido de la isla.

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El Hierro cierra octubre con una cifra que cuesta encajar: cerca de 3.000 personas migrantes han llegado a la isla en cayuco solo durante este mes. La última embarcación atracó en el puerto de La Restinga la noche del martes con 139 migrantes de origen subsahariano a bordo, entre ellos nueve menores y seis mujeres.

Tres de los ocupantes migrantes fueron trasladados al hospital público de la isla, según detalló el 1-1-2.

Cómo llegó el último cayuco de migrantes a El Hierro

La secuencia la marcó la Guardia Civil, que alertó a las 20.00 horas del martes de la posible presencia de una embarcación. La Salvamar Navia partió en su busca y dio con el cayuco a las 21.00 horas, a 18,5 kilómetros de la costa sur de El Hierro.

La tripulación de la Navia acompañó a la embarcación hasta puerto, y el desembarco de todos los ocupantes culminó a las 22.10 horas en La Restinga. Poco más de dos horas desde el aviso hasta el último pie en tierra.

Es el procedimiento habitual cuando el cayuco navega en condiciones y puede valerse por sí mismo: no se rescata a los ocupantes en alta mar, se escolta la embarcación hasta el muelle.

Los números de la semana en El Hierro

El episodio del martes no es un caso suelto, y los datos de los últimos siete días lo explican mejor que cualquier adjetivo.

Desde el lunes 19 de octubre han llegado a El Hierro un total de 1.539 personas a bordo de una veintena de cayucos, según el balance actualizado por la Delegación del Gobierno el domingo 25.

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El día más intenso fue el viernes 23: cuatro cayucos desembarcaron 566 migrantes en La Restinga, al menos 27 de ellos menores, con el primero entrando en el muelle a las 10:15 horas y el resto a lo largo de cinco horas.

El domingo 25 llegó otro con 125 personas, once mujeres y cinco menores, esta vez por sus propios medios.

La presión sobre una isla de unos 11.000 habitantes obliga a vaciar el sistema de acogida continuamente. La Delegación del Gobierno trasladó el domingo a 471 personas a recursos de Gran Canaria en un ferry fletado desde el puerto de La Estaca. Con ese envío, desde el viernes habían salido de El Hierro alrededor de 900 migrantes para aliviar los recursos herreños. De las personas derivadas ese día, 390 se encontraban en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de San Andrés y otras 81 en el antiguo convento de La Frontera, gestionado por Cruz Roja.

Las dos lecturas que conviven en El Hierro

Sobre lo que está ocurriendo hay dos interpretaciones oficiales que no coinciden, y conviene exponer las dos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido del riesgo de que el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes vuelva a sufrir una situación de sobrecarga ante la concentración de llegadas, y ha anunciado que convocará el pacto canario por la migración ante lo que considera falta de respuesta del Gobierno central. Clavijo se desplazó este miércoles al puerto de La Restinga para analizar las necesidades de los recursos de acogida y de asistencia sanitaria que operan en la isla.

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ofrece otra lectura. Achaca el repunte a las mejores condiciones del mar, que suelen propiciar un aumento de las salidas en esta época del año, y recuerda que, pese a las cifras de las últimas semanas, las llegadas por vía marítima a Canarias acumulan en 2026 una reducción aproximada del 30% de migrantes respecto al ejercicio anterior.

Ambas cosas son ciertas a la vez, y esa es la paradoja de fondo. El año va claramente por debajo del anterior en el cómputo global, y al mismo tiempo El Hierro está atravesando el mes más intenso en mucho tiempo de migrantes. La ruta atlántica no funciona como un goteo constante, funciona a oleadas que dependen del estado de la mar, y cuando se abre una ventana de buen tiempo las salidas se concentran.

Queda además un asunto abierto que conviene no perder de vista. La Guardia Civil investiga la muerte de un menor que, según varios testigos, habría sido arrojado por la borda durante la travesía de otro cayuco que llegó a La Restinga el 19 de octubre, tras nueve días de navegación desde Senegal.