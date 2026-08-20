Nueva oleada de migrantes en Canarias: Salvamento Marítimo rescata a 241 personas de tres pateras cerca de Lanzarote

Tres operaciones coordinadas en aguas próximas a la isla permitieron auxiliar a todos los migrantes, que se encuentran en buen estado de salud tras ser trasladados a puerto.

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LO ESENCIAL 241 migrantes rescatados de tres pateras en aguas próximas a Lanzarote. Operaciones coordinadas de Salvamento Marítimo durante el fin de semana. Todos los migrantes trasladados a puerto en buen estado de salud. Asistencia médica y atención de Cruz Roja en tierra.

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Salvamento Marítimo coordinó el rescate de 241 migrantes distribuidos en tres pateras y neumáticas en aguas próximas a Lanzarote entre la noche del miércoles 19 de agosto y las primeras horas del jueves 20. Las operaciones, dirigidas por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, concluyeron con el desembarco de todos los ocupantes en el puerto de Arrecife sin registrarse pérdidas de vidas humanas.

La primera intervención se produjo cuando una patera procedente de Agadir (Marruecos) fue localizada durante la noche del miércoles. La embarcación transportaba 46 personas: 42 hombres y 4 mujeres, entre las que se encontraban nueve menores no acompañados. Los migrantes se encontraban en aparente buen estado de salud y no se registraron evacuaciones ni desaparecidos en esta operación, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo.

Durante esa misma noche, los efectivos de Salvamento Marítimo intervinieron en una segunda embarcación de tipo neumática con aproximadamente 91 migrantes a bordo. En el momento del rescate, los datos sobre la composición exacta del grupo aún estaban siendo verificados por los servicios de emergencia, por lo que las cifras iniciales se consideraban provisionales hasta la confirmación de los registros finales.

La tercera operación: el rescate de migrantes más alejado de la costa

La tercera y última operación de rescate tuvo lugar en la madrugada del jueves. La embarcación Salvamar Urania, dependiente de Salvamento Marítimo, localizó una neumática a unas 59 millas náuticas al noreste de Lanzarote. A bordo viajaban 105 migrantes de origen subsahariano y magrebí, según la información inicial trasladada por los servicios de rescate. Tras la intervención, la Urania puso rumbo al puerto de Arrecife con previsión de llegada alrededor de las 8:00 horas de la mañana.

El sumatorio de las tres operaciones arrojó un balance aproximado de 241 migrantes rescatados: 46 de la primera patera, alrededor de 91 de la segunda neumática y 105 de la tercera. Estos números, especialmente en el caso de la segunda embarcación, se consideraban provisionales a la espera de que los servicios de emergencia completaran los recuentos definitivos y verificaran la identidad y composición demográfica exacta de cada grupo.

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Desembarque y atención humanitaria a los migrantes rescatados

El puerto de Arrecife se convirtió en el punto de concentración de las operaciones de rescate, donde personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y voluntarios de Cruz Roja prestaron asistencia inmediata a todos los ocupantes de las embarcaciones. El dispositivo de atención humanitaria permanecía activo en el puerto para garantizar la acogida y el registro de los migrantes, así como la evaluación de necesidades médicas especiales, especialmente en el caso de menores no acompañados y mujeres vulnerables.

Los procedimientos habituales en estos casos incluyen la evaluación de salud general, la identificación de personas con necesidades especiales (embarazadas, menores, personas con enfermedades crónicas) y la derivación a centros de atención si es necesario. El Consorcio de Emergencias del Cabildo de Lanzarote coordina con las autoridades locales la distribución de recursos y la activación de alojamiento temporal para los migrantes, en línea con los protocolos establecidos para la gestión humanitaria de estos eventos.

Este trayecto puede cubrirse en menos de veinticuatro horas en condiciones normales, lo que explica el volumen recurrente de operaciones de rescate de migrantes en aguas próximas a la isla.

Para los migrantes rescatados, el desembarque representa el final de la travesía marítima pero el inicio de un proceso administrativo de registro, evaluación de vulnerabilidades y gestión de su situación legal. Los menores no acompañados, identificados en las tres operaciones, reciben atención especializada según protocolos de protección de menores. El Servicio de Urgencias Canario evalúa a todos los ocupantes y deriva a hospitales o centros de acogida a quienes presentan problemas de salud. Posteriormente, los migrantes son trasladados a centros de acogida temporal o a dispositivos de alojamiento gestionados por las autoridades canarias, en coordinación con organismos autonómicos y nacionales.

La intensidad de estas operaciones refleja la presión migratoria sostenida que experimenta Lanzarote como puerta de entrada a Europa desde el norte de África. Aunque no se registraron incidencias fatales en los rescates del 19 y 20 de agosto, la travesía por la ruta atlántica conlleva riesgos significativos para los migrantes, especialmente cuando las condiciones meteorológicas se deterioran o las embarcaciones carecen de equipos de seguridad adecuados. Salvamento Marítimo continúa desplegando recursos para monitorizar estas aguas y responder con rapidez ante alertas de embarcaciones en dificultades.