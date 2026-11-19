La AEMET baja la cota de nieve en Canarias 300 metros en cinco días y el miércoles la deja en un punto que alcanza al Teide

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LO ESENCIAL De tres mil a dos mil setecientos metros Por debajo de la cima del Teide Noventa por ciento en el norte de Tenerife Setenta y cinco por ciento en Arona el sábado La AEMET no ha activado ningún aviso

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) está rebajando la cota de nieve en Canarias jornada a jornada. El sábado la sitúa en los 3.000 metros, el domingo en 2.900, el lunes y el martes en 2.800 y el miércoles la deja en 2.700 metros. Trescientos metros de descenso en cinco días, justo cuando la probabilidad de precipitación se dispara en el norte de Tenerife y en La Palma.

La AEMET rebaja la cota 300 metros en cinco días

La cota de nieve es la altitud a partir de la cual la precipitación cae en forma de nieve en lugar de agua. La AEMET la publica por provincias dentro de su predicción municipal, y en la de Santa Cruz de Tenerife lleva varios días en descenso continuo.

La secuencia prevista es esta: 3.000 metros el sábado 21, 2.900 el domingo 22, 2.800 el lunes 23, 2.800 el martes 24 y 2.700 el miércoles 25.

No es un desplome brusco, sino un descenso escalonado que acompaña a la llegada de aire progresivamente más fresco en altura. La AEMET no ha asociado ese cambio a ninguna borrasca con nombre ni ha activado avisos por nieve para esas fechas.

Qué significa una cota de 2.700 metros en el Teide

Para entender el alcance hay que cruzar esa cifra con la topografía de Tenerife.

El pico del Teide se eleva hasta los 3.715 metros, y la estación superior del teleférico se sitúa por encima de los 3.500. Una cota de 2.700 metros queda, por tanto, muy por debajo de ambas: todo el cono del volcán quedaría dentro del rango en el que la precipitación caería en forma de nieve.

La caldera de Las Cañadas se mueve en torno a los 2.100 y 2.300 metros, de modo que con la cota en 2.700 el llano no entraría, pero sí las laderas altas y las cumbres que lo rodean.

Conviene insistir en lo que una cota indica y lo que no: marca la altitud del cambio de fase, no garantiza que vaya a precipitar a esa altura. Hace falta que coincidan las dos cosas, nube y cota, y ahí es donde entra el otro dato de la semana.

Dónde va a llover de verdad: el norte y las medianías

Las probabilidades de precipitación que maneja la AEMET en Canarias no son iguales en toda la isla, y la diferencia entre la costa de la capital y la vertiente norte es considerable.

En Los Realejos, La Orotava y La Victoria de Acentejo la previsión marca ya un 50% para el sábado, 30% el domingo, 45% el lunes, 75% el martes y 90% el miércoles. En Arona, en el sur, las cifras son todavía más altas al principio: 75% el sábado, 40% el domingo, 55% el lunes, 80% el martes y 85% el miércoles.

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En Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna, en cambio, el fin de semana se queda en cero o muy cerca, y el salto no llega hasta el martes, con un 60%, y el miércoles, con un 90%.

Es el patrón clásico del Archipiélago: la nubosidad se agarra a las vertientes norte y a las medianías, y la costa de sotavento se queda al margen hasta que entra un sistema más organizado.

La previsión isla por isla

Estos son los datos que la AEMET maneja para el miércoles 25, la jornada más señalada de toda la serie:

Tenerife: 90% en el norte, las medianías, la capital y La Laguna; 85% en el sur.

90% en el norte, las medianías, la capital y La Laguna; 85% en el sur. La Palma: 90% en Santa Cruz de La Palma, con el martes ya en el 65%.

90% en Santa Cruz de La Palma, con el martes ya en el 65%. Gran Canaria: 85% tanto en Las Palmas como en Santa Lucía de Tirajana, con el martes en el 50%.

85% tanto en Las Palmas como en Santa Lucía de Tirajana, con el martes en el 50%. El Hierro: 80% en Valverde, con un 35% el martes.

80% en Valverde, con un 35% el martes. La Gomera: 45%, con un 35% el martes.

45%, con un 35% el martes. Lanzarote y Fuerteventura: 45%, y prácticamente nada hasta entonces.

Las orientales quedan claramente por detrás, algo esperable en un episodio que entra por el oeste y pierde fuerza al avanzar hacia el este del Archipiélago.

El miércoles 25 es el día que marca la AEMET

Si hay una fecha que destacar en toda la semana es esa. Coinciden el punto más bajo de la cota, el 90% en varias islas y la máxima más baja de la serie en la capital tinerfeña, que cae a 24 grados tras haber rozado los 27 el lunes.

En las medianías del norte el descenso es más marcado todavía: en Los Realejos y La Orotava la máxima prevista baja de 24 grados el fin de semana a 21 el miércoles, con mínimas de 14.

El martes 24 funciona como antesala, con probabilidades que ya alcanzan el 75% y el 80% en la vertiente norte y en el sur de Tenerife.

Lo que esto no es

Conviene cerrar con las cautelas, porque en este tipo de episodios se infla con facilidad.

La AEMET no ha confirmado la llegada de ninguna borrasca de gran impacto para esas fechas, no ha activado avisos por lluvia, viento, nieve ni fenómenos costeros, y no ha nombrado ningún sistema. Una probabilidad alta indica que es probable que llueva, no cuánto va a llover ni con qué intensidad.

Hay además según la AEMET un matiz técnico que casi nunca se explica: los dos últimos días de una previsión a siete jornadas son los menos fiables de toda la serie, hasta el punto de que la AEMET ni siquiera los desglosa por tramos horarios como sí hace con los primeros. Ese 90% del miércoles y esa cota de 2.700 metros son la señal que manejan hoy los modelos, no una certeza.

La agencia actualiza la predicción municipal varias veces al día. Si la cota sigue bajando en las próximas revisiones, el escenario cambia; si se estabiliza, el episodio se quedará en lluvia en medianías y poco más en las cumbres.