La AEMET deja a Canarias cinco días a cero y lo que ha puesto para el miércoles lo cambia todo

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LO ESENCIAL Cinco días seguidos con cero por ciento Veintiocho grados el sábado en la capital tinerfeña Noventa por ciento el miércoles 25 El alisio seguirá siendo moderado Ninguna borrasca lleva nombre todavía

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no contempla ni una gota en Canarias entre el viernes y el lunes. Cinco jornadas seguidas con la probabilidad de precipitación en cero en prácticamente todas las capitales, y con el sábado alcanzando los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife. Lo interesante no es esa racha, sino lo que la agencia ha colocado justo detrás: a partir del martes 24 el cuadro se da la vuelta por completo.

Lo que la AEMET prevé para hoy jueves

La jornada de este jueves 19 es de transición. La AEMET prevé intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, más probables en el norte y este de las islas montañosas, y con La Palma como la que más opciones tiene.

Por capitales, la probabilidad se reparte así: 65% en Arrecife, 45% en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma y Valverde, 30% en Puerto del Rosario, 25% en Santa Cruz de Tenerife y 10% en San Sebastián de La Gomera.

En la predicción nacional, la agencia lo resume en una línea: cielos poco nubosos salvo en el norte de las islas montañosas, donde se esperan intervalos nubosos y alguna precipitación débil y aislada. Y añade un detalle que marca el régimen de los próximos días: «en Canarias, el alisio será moderado».

Cinco días a cero según la AEMET

A partir del viernes, el cuadro se vacía. Esta es la probabilidad de precipitación que maneja la AEMET para las capitales entre el viernes 20 y el lunes 23:

Santa Cruz de Tenerife: 0% los cuatro días.

0% los cuatro días. Las Palmas de Gran Canaria: 0% viernes, sábado y domingo; 10% el lunes.

0% viernes, sábado y domingo; 10% el lunes. Santa Cruz de La Palma: 0% viernes y sábado; 5% domingo y lunes.

0% viernes y sábado; 5% domingo y lunes. Arrecife, Puerto del Rosario, San Sebastián de La Gomera y Valverde: 0% los cuatro días.

Y con las temperaturas al alza. El sábado 21 la máxima prevista en Santa Cruz de Tenerife es de 28 grados, con 27 en Arrecife, Puerto del Rosario y San Sebastián de La Gomera. Valores que están más cerca de un día de primavera que del 21 de noviembre.

El giro está fechado: martes 24 y miércoles 25

Aquí está la parte que conviene anotar en el calendario. A partir del martes 24, la AEMET empieza a subir la probabilidad de lluvia, y el miércoles 25 la dispara.

Las cifras previstas para el miércoles son estas:

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Santa Cruz de Tenerife: 90% , con cielo muy nuboso con lluvia.

, con cielo muy nuboso con lluvia. Santa Cruz de La Palma: 90% , muy nuboso con lluvia.

, muy nuboso con lluvia. Las Palmas de Gran Canaria: 85% , nuboso con lluvia.

, nuboso con lluvia. Valverde: 80% .

. Arrecife, Puerto del Rosario y San Sebastián de La Gomera: 45%.

El martes 24 funciona como antesala, con un 65% en Santa Cruz de La Palma, un 60% en Santa Cruz de Tenerife, un 50% en Las Palmas de Gran Canaria y un 35% en El Hierro y La Gomera.

Es decir, el archipiélago pasaría de cinco días en blanco a una jornada con probabilidad alta de lluvia en las islas occidentales y en Gran Canaria. Las orientales, Lanzarote y Fuerteventura, quedarían por debajo, en torno al 45%.

¿Hay una borrasca en camino?

Conviene responder con precisión, porque es la pregunta que más circula. No hay ninguna borrasca con nombre asignada a Canarias en este momento.

El cambio que la AEMET sitúa a partir del martes aparece en la previsión municipal a siete días, pero la agencia no lo ha asociado por ahora a ningún sistema nombrado ni ha activado avisos para esas fechas. La siguiente borrasca de la lista acordada para la temporada se llamaría Adam.

Hay además un matiz técnico que conviene explicar. Los dos últimos días de una previsión a siete jornadas son los menos fiables de toda la serie: la AEMET ni siquiera los desglosa por tramos horarios, como sí hace con los primeros, sino que ofrece un único valor para las 24 horas. Eso indica que la propia agencia trabaja ahí con menor resolución y mayor margen de cambio.

Traducido: el 90% del miércoles es la señal que manejan hoy los modelos, no una certeza. Puede adelantarse, retrasarse o suavizarse en las próximas actualizaciones.

Por qué esta racha seca importa

Una semana sin lluvia en noviembre no parece gran cosa, pero en Canarias el calendario de precipitaciones es estrecho. Noviembre, diciembre y enero son los meses en los que el archipiélago recarga, y las ventanas que se pierden no se recuperan después.

El contexto tampoco ayuda. La predicción estacional de la AEMET para el trimestre noviembre-diciembre-enero sitúa la temperatura media con probabilidad muy alta en el tercil cálido en toda España, y en materia de precipitación solo señala señal húmeda en la vertiente atlántica peninsular. Para el resto del territorio, archipiélago incluido, la probabilidad que maneja la agencia es la climatológica: lo que toque por estadística, sin señal al alza.

Por eso el dato de esta semana no es el sol del sábado. Es que, para encontrar lluvia significativa en el horizonte de la AEMET, hay que irse al miércoles 25 y confiar en el tramo menos fiable de la previsión.

La agencia actualiza la predicción municipal varias veces al día y la estacional entre los días 25 y 30 de cada mes. La próxima revisión dirá si ese miércoles aguanta donde está.