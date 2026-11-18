El motivo por el que Canarias lleva días sin una gota está a diez kilómetros de altura y tiene consecuencias el viernes

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LO ESENCIAL Probabilidad muy alta del tercil cálido En el resto de España, la probabilidad es la climatológica El vórtice polar se invirtió el 10 de noviembre Calima en altura no descartada el viernes Hasta veintisiete grados a finales de noviembre

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La calima puede volver el viernes a las islas occidentales de Canarias. La AEMET no la da por segura, solo dice que no la descarta y que sería en altura, en la segunda mitad del día. Pero el detalle importante no es el polvo: es lo que tiene que estar ocurriendo para que el polvo tenga vía libre. Y eso arrancó a treinta kilómetros sobre el Polo Norte el pasado 10 de noviembre.

Qué dice exactamente la AEMET sobre la calima del viernes

Conviene empezar por lo que hay, que es poco y conviene no inflarlo. La previsión apunta a tiempo estable con pocas nubes, con alguna nubosidad posible en vertientes orientadas al este por la mañana y en el interior por la tarde.

Sobre el polvo, la fórmula empleada es «no se descarta»: calima en Canarias en altura en las islas occidentales durante la segunda mitad del viernes. No hay aviso activado, no hay estimación de intensidad y no hay advertencia de calidad del aire.

Las temperaturas se mantienen o suben ligeramente. Este miércoles las máximas previstas llegaban a 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y San Sebastián de La Gomera, con 26 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de La Palma.

A ocho días de diciembre en Canarias.

Lo que de verdad explica esta racha seca en Canarias

Para que haya calima según MeteoES hacen falta dos condiciones: que el aire llegue del continente africano y que no haya nada que lo barra. Lo segundo es lo que está fallando.

Las borrascas atlánticas que mojan el archipiélago en otoño e invierno no aparecen porque sí: las empuja la corriente en chorro, el río de viento que circula a unos diez kilómetros de altura y que marca por dónde viajan los frentes. Cuando esa corriente se desplaza hacia el norte o se ondula, Canarias se queda al margen del recorrido y encadena jornadas de cielos despejados.

Eso es exactamente lo que lleva ocurriendo estos días. Sin frentes que crucen el archipiélago, el aire se estanca, las temperaturas suben por encima de lo que toca en noviembre y cualquier aporte de polvo procedente del Sáhara se queda flotando en vez de lavarse con la lluvia.

El 10 de noviembre pasó algo sobre el Polo

La corriente en chorro no se mueve sola. Por encima de ella, en la estratosfera, gira el vórtice polar, y el 10 de noviembre ese vórtice hizo algo que no había hecho tan pronto en ningún año catalogado: se invirtió.

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El viento medido a 60 grados de latitud norte y 10 hectopascales pasó de 22,13 metros por segundo el 25 de octubre a 5,44 el 2 de noviembre, muy por debajo tanto de la media climatológica para esa fecha como del registro mínimo anterior. El 6 de noviembre rozaba el cero y el día 10 cambió de sentido. En paralelo, la temperatura de la estratosfera subió más de 25 grados por encima de lo normal.

Los episodios de este tipo reorganizan la circulación atmosférica de todo el hemisferio durante las semanas siguientes. No de forma inmediata ni garantizada: el acoplamiento con la superficie se desarrolla a lo largo de un plazo de dos a seis semanas, según el análisis del servicio meteorológico británico, que además calificó la inversión de relativamente débil y de corta duración.

Lo que sí es seguro es que el reparto de frentes en el Atlántico norte está ahora mismo en pleno reajuste. Y Canarias, por latitud, es de las primeras zonas que se quedan fuera cuando ese reparto se desplaza.

Lo que la AEMET tiene escrito para el trimestre

Aquí está el dato que convierte esto en algo más que una semana sin lluvia. La predicción estacional de la AEMET para el trimestre noviembre-diciembre-enero de 2026-2027 está publicada y es explícita.

Sobre temperatura: hay una probabilidad muy alta de que la temperatura media se sitúe en el tercil cálido en toda España y en Canarias, con el periodo 1991-2020 como referencia. El archipiélago está incluido y tiene sus propios valores de terciles en el mismo servicio.

Sobre precipitación: hay probabilidad alta de tercil húmedo en la vertiente atlántica, de forma más acusada en el noroeste peninsular. Y después la frase que importa aquí: «En el resto de España la probabilidad de los terciles es la climatológica». Canarias queda fuera de la zona que la agencia señala con señal húmeda.

Traducido: la previsión oficial para el archipiélago no contempla un trimestre lluvioso. Contempla uno con alta probabilidad de quedarse en el tramo cálido y con la lluvia en lo que toque por estadística, ni más ni menos.

Por qué esto importa más que un día de calima

Un episodio de calima en altura un viernes de noviembre es, en sí mismo, un asunto menor. Lo que no es menor es el patrón que lo permite.

Noviembre y diciembre son meses de recarga en las islas: es cuando las borrascas atlánticas reponen lo que el verano se lleva. Una racha prolongada de estabilidad en esta ventana no se compensa después, porque el calendario de lluvias en Canarias es estrecho y no admite retrasos largos.

Por eso el dato relevante en Canarias de esta semana no son los 27 grados ni el polvo del viernes, sino la combinación: una corriente en chorro que no baja, un vórtice polar recién roto que está recolocando todo el tablero y una agencia estatal que, para los próximos tres meses, no ve señal de lluvia por encima de lo normal en el archipiélago.

La AEMET actualiza su predicción estacional cada mes, entre los días 25 y 30. La próxima revisión dirá si el cuadro cambia o si el tercil cálido sigue donde está.