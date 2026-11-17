El vórtice polar se ha hundido y la previsión de la AEMET para Canarias no es la que todo el mundo espera

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LO ESENCIAL El viento se invirtió el 10 de noviembre De 79 a 19 kilómetros por hora en ocho días Ningún registro de noviembre tan temprano desde 1958 Probabilidad muy alta del tercil cálido En Canarias la lluvia se queda en lo climatológico

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El vórtice polar se ha roto este noviembre semanas antes de lo que figura en cualquier registro catalogado, y media Europa lleva días hablando de la ola de frío que eso podría traer. En Canarias, sin embargo, la previsión que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene publicada para este trimestre apunta en una dirección muy distinta. Y es un dato que casi nadie ha puesto encima de la mesa.

Qué le ha pasado al vórtice polar

El vórtice polar estratosférico es la corriente de viento que gira alrededor del Polo Norte a unos treinta kilómetros de altura y que, cuando está fuerte, actúa como un cinturón que mantiene el aire ártico encerrado donde está. La medida de referencia para saber cómo está es el viento medio diario a 60 grados de latitud norte y a 10 hectopascales de presión.

Esa cifra se ha desmoronado. El 25 de octubre era de 22,13 metros por segundo, unos 79 kilómetros por hora. El 2 de noviembre había caído a 5,44 metros por segundo, apenas 19 kilómetros por hora. Ocho días.

Para esa fecha del calendario, la media climatológica de la serie 1978-79 a 2025-26 es de 25,62 metros por segundo, unos 92 kilómetros por hora. Y el mínimo anterior registrado para ese mismo día era de 13,68, unos 49. Es decir, no solo se quedó muy por debajo de lo normal: se quedó muy por debajo del peor registro previo.

Hacia el 6 de noviembre el viento rozaba el cero. Y el 10 de noviembre se invirtió: dejó de soplar del oeste y pasó a soplar del este. Eso es, técnicamente, lo que define un calentamiento súbito estratosférico mayor. En paralelo, la temperatura de la estratosfera se disparó más de 25 grados por encima de lo normal para la época.

Por qué este vórtice polar ha batido un récord de 1958

Los calentamientos súbitos estratosféricos no son raros. Lo raro es cuándo ha ocurrido este. Lo habitual es que aparezcan entre diciembre y febrero, en pleno invierno.

El compendio de estos episodios que mantiene la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos recoge dos casos de noviembre en toda la serie: uno fechado el 30 de noviembre de 1958 y otro entre el 27 y el 29 de noviembre de 1968, según el reanálisis que se consulte.

El de este año se produjo el día 10. Más de dos semanas antes que el más temprano que había.

Y aquí está la parte que no encaja con el relato de la ola de frío. La predicción estacional de la AEMET para el trimestre noviembre-diciembre-enero de 2026-2027 está publicada y dice dos cosas.

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Sobre temperatura: hay una probabilidad muy alta de que la temperatura media se sitúe en el tercil cálido en toda España, tomando como referencia el periodo 1991-2020. Toda España incluye el archipiélago, que tiene sus propios valores de terciles en el mismo servicio.

Sobre precipitación: hay una probabilidad alta de que la lluvia se sitúe en el tercil húmedo en la vertiente atlántica, de forma más acusada en el noroeste peninsular. Y añade que en el resto de España la probabilidad de los terciles es la climatológica del vórtice polar. Canarias queda fuera de la zona que la agencia señala con señal húmeda.

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Traducido: la previsión oficial para el archipiélago no es un invierno frío, sino con alta probabilidad de quedar en el tramo cálido. Y en lluvia, nada que se salga de lo normal. Lo climatológico, sin más.

Por qué un vórtice polar roto no se traduce en frío en Canarias

Que el vórtice polar se haya invertido en la estratosfera no significa que eso baje automáticamente a la superficie. Es la parte que casi siempre se cuenta mal.

El Servicio Meteorológico británico, en su análisis del 4 de noviembre, calificó la inversión esperada de relativamente débil y de corta duración, y recordó que la influencia hacia abajo se desarrolla a lo largo de un plazo de dos a seis semanas y que no implica necesariamente nieve ni frío severo.

Además, cuando el acoplamiento se produce, el patrón que suele instalarse en el Atlántico norte desplaza las trayectorias de las borrascas. La literatura científica sobre el asunto el momento del año en que ocurre el calentamiento cambia bastante el resultado asocia estos episodios a anomalías de precipitación y temperatura en Europa que no son homogéneas ni mucho menos automáticas. Y Canarias, por su latitud, está en el extremo del tablero: lo que para el norte de Europa es bloqueo y aire frío, para el archipiélago puede ser simplemente nada.

El primer momento en el que se espera que el efecto del vórtice polar alcance la superficie se sitúa en torno al 22 de noviembre, con la primera ventana de impacto posible en la semana del 25 al 27.

Los escenarios que manejan los modelos para esos días están muy abiertos: algunos son fríos y otros cálidos, y ninguno dibuja por ahora un desplome térmico significativo en Europa occidental. Falta además lo más básico para que haya frío de verdad, que es una fuente de aire frío suficientemente potente, y esa fuente todavía no está.

Lo que puede cambiar y lo que no con el vórtice polar

Lo que ya no cambia es el récord: la inversión del 10 de noviembre está medida y confirmada. Lo que sí puede cambiar es todo lo demás, porque la estratosfera se ha recuperado con rapidez después y porque este invierno llega con un episodio de El Niño intenso en el Pacífico tropical que complica cualquier pronóstico a varias semanas.

La AEMET revisa su predicción estacional cada mes, entre los días 25 y 30. La próxima actualización dirá si el récord del vórtice polar mueve algo en el cuadro canario o si el tercil cálido sigue donde está.