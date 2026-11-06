El vórtice polar se rompe la semana que viene y Canarias sufrirá las consecuencias

El vórtice polar se partirá la semana que viene y tardará hasta seis semanas en llegar a Canarias

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LO ESENCIAL Setenta y cinco años de registros. La ruptura, la semana que viene. De dos a seis semanas. El archipiélago no espera frío. Noviembre apunta a más cálido.

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El vórtice polar está atravesando el debilitamiento más temprano del que hay constancia. Los científicos lo han confirmado: es el evento más adelantado registrado en 75 años de observaciones.

Pero conviene empezar por lo que todavía no ha pasado. El vórtice polar no se ha partido aún.

Qué ha pasado de verdad con el vórtice polar

Los modelos situaban entre el 5 y el 6 de noviembre la posible división de la estructura en dos centros diferenciados. Esa ventana ya ha pasado y la ruptura no se ha consumado.

El meteorólogo sitúa ahora ese momento la próxima semana, y es tajante sobre lo que viene después: a partir de la ruptura, dice, «entramos ya mucho en el terreno especulativo».

Lo que sí está ocurriendo, y es medible, es que los potentes vientos del oeste que circulan alrededor del Polo Norte han sufrido una alteración drástica. El vórtice polar se ha debilitado y ha cambiado de posición de forma inusual para principios de noviembre.

La causa es un calentamiento súbito estratosférico: el aire sobre el Ártico se calienta de forma anómala a gran altura y frena los vientos que mantienen la estructura en pie.

Hay un motivo físico para que esto ocurra ahora. En noviembre el vórtice polar todavía está en fase de formación y los vientos que lo impulsan son mucho más débiles que en pleno invierno. Está en su momento más vulnerable.

El plazo que ha puesto la Met Office

Este es el dato nuevo y el que ordena todo lo demás. Según explica la Met Office, el servicio meteorológico británico, los cambios en niveles altos tardan entre dos y seis semanas en propagarse hacia la troposfera, que es donde se genera el tiempo que notamos.

Cuando llegan, lo hacen alterando la posición de la corriente en chorro y favoreciendo patrones de bloqueo con aire de origen ártico.

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Traducido al calendario: aunque el vórtice polar se partiera la semana que viene, los efectos en superficie podrían no aparecer hasta diciembre. O no aparecer en absoluto, porque la propagación hacia abajo no está garantizada.

Qué puede llegarle a Canarias

Aquí hay que ser preciso, porque es donde más se exagera.

La vía por la que un vórtice polar debilitado deja huella en Canarias no es la entrada de frío ártico. Es otra: al perder fuerza la circulación en altura, el chorro polar se ondula, baja de latitud y abre el paso a borrascas atlánticas que en condiciones normales circularían muy al norte del archipiélago.

Dicho de otra forma, al archipiélago no le llega el frío. Le llegan las borrascas que el frío empuja.

Conviene además una aclaración importante: ningún organismo ha vinculado oficialmente el temporal que entra estos días en Canarias con el estado del vórtice polar. La borrasca atlántica que ha motivado la nota informativa especial de la AEMET tiene su propia explicación y su propia dinámica.

Lo que dice la AEMET para los próximos meses

Y hay un dato que desmonta buena parte del relato catastrofista que circula estos días.

La previsión estacional de la AEMET para noviembre, diciembre y enero apunta a temperaturas medias superiores a las habituales en España, y a mayor probabilidad de precipitaciones abundantes en la vertiente atlántica.

Es decir: más agua, sí. Más frío, no necesariamente.

No existe ahora mismo una previsión fiable de una ola de frío generalizada causada por este fenómeno. Lo verdaderamente excepcional del episodio no es lo que vaya a provocar, sino lo pronto que está ocurriendo. Setenta y cinco años de registros y nunca se había visto así de temprano.

Los próximos días dirán si el vórtice polar llega a romperse de verdad o si se queda en un susto muy adelantado.