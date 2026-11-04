El vórtice polar se está rompiendo otra vez y Canarias lo va a notar en diciembre

El vórtice polar se rompe antes que nunca y lo que llega a Canarias no es frío

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LO ESENCIAL Setenta años sin precedentes. Dos lóbulos entre el 5 y el 6. La NOAA avisó el 31 de octubre. Los efectos tardan semanas. Noviembre apunta a más cálido.

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El vórtice polar está sufriendo una perturbación que los modelos califican de excepcional y afectan a Canarias, y no por su intensidad, sino por la fecha. No se había registrado nada igual en estas fechas desde que existen datos, hace unos setenta años.

El aviso no llega de una web cualquiera. Lo lanzó el Centro de Predicción Climática de la NOAA, el organismo meteorológico de Estados Unidos, el pasado 31 de octubre.

Qué le está pasando al vórtice polar y como afecta a Canarias

El vórtice polar es una banda de vientos del oeste que gira en la estratosfera, entre quince y treinta kilómetros de altura, alrededor del Ártico. Cuando está fuerte, mantiene el aire frío encerrado arriba. Cuando se debilita, ese aire se puede escapar hacia latitudes más bajas.

Lo que han detectado los modelos es un calentamiento súbito estratosférico, una subida brusca de temperatura a gran altura que deforma la estructura y frena los vientos que la sostienen.

Los escenarios más llamativos sitúan entre el 5 y el 6 de noviembre la posible división del vórtice en dos centros diferenciados. De confirmarse, sería un debilitamiento sin precedentes en los registros de las últimas siete décadas.

Conviene un matiz técnico que casi nadie está contando. Para hablar de un calentamiento súbito estratosférico mayor, los vientos a 60 grados norte y 10 hectopascales tienen que invertirse y pasar de soplar del oeste a soplar del este. Los modelos respaldan con claridad el calentamiento y el debilitamiento, pero todavía no confirman esa inversión.

Por qué el vórtice polar es más frágil en noviembre

Hay una razón física para que esto ocurra ahora y no en enero. En noviembre el vórtice polar todavía está en fase de formación y los vientos que lo impulsan son mucho menos intensos que en pleno invierno.

Es decir, está en su momento más vulnerable. Un empujón que en enero apenas lo movería, ahora puede deformarlo entero.

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Y esa misma fragilidad explica lo contrario: algunas simulaciones contemplan que el vórtice polar empiece a recuperarse ya a partir del 11 de noviembre, mientras otras retrasan esa recuperación a final de mes.

Qué puede llegar a Canarias

Aquí hay que ser preciso, porque es donde más se está exagerando en Canarias.

Tanto el modelo europeo ECMWF como el estadounidense GFS prevén que una masa de aire polar se extienda por buena parte de Europa central en torno al 10 de noviembre. Eso es Europa central, no Canarias.

Para el archipiélago, la vía por la que un vórtice polar debilitado deja huella es otra: al perder fuerza la circulación en altura, el chorro polar se ondula, baja de latitud y abre el paso a borrascas atlánticas que en condiciones normales pasarían muy al norte. Es exactamente el mecanismo que explicó el otoño pasado en las islas.

Y hay un dato que conviene tener delante. La previsión estacional de la AEMET en Canarias para noviembre, diciembre y enero apunta a temperaturas medias superiores a las habituales en España y a mayor probabilidad de precipitaciones abundantes en la vertiente atlántica.

Lo que no se puede decir todavía del vórtice polar

No existe ahora mismo una previsión fiable en Canarias de una ola de frío generalizada causada por este fenómeno. Los efectos de un calentamiento estratosférico pueden tardar entre dos y cuatro semanas en bajar a la superficie, y también pueden quedarse arriba y no llegar nunca.

Dicho de otro modo: lo del vórtice polar es real en Canarias, es histórico por lo temprano y merece seguimiento. Pero entre que la estratosfera se rompe y que a ti te cambie el tiempo en casa hay semanas de distancia y bastante incertidumbre.

Los próximos días dirán si el vórtice polar llega a partirse de verdad en dos lóbulos o si se queda en un susto muy adelantado.