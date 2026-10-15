Cuando el vórtice polar se partió en dos, a Canarias no le llegó frío: le llegó otra cosa

Lo que pasa en enero a 30 kilómetros de altura decide el invierno de Canarias

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LO ESENCIAL Los efectos tardan entre dos y seis semanas en llegar. La temperatura estratosférica puede subir 40 grados. El vórtice se partió en dos en febrero. Aquello dejó nueve borrascas con nombre en 45 días. La mayoría de las perturbaciones no provocan nada.

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Hay algo que ocurre cada invierno afecta a Canarias y a treinta kilómetros de altura sobre el Polo Norte y que acaba decidiendo si en Canarias llueve o no. Se llama vórtice polar, y el momento de vigilarlo es enero. Es entonces cuando se concentran los episodios capaces de romperlo, y cuando se abre la ventana que puede cambiar el resto del invierno en el archipiélago.

El fenómeno técnico se llama calentamiento súbito estratosférico. Ocurre cuando ondas atmosféricas de gran escala, las ondas de Rossby, ascienden desde la troposfera hacia la estratosfera y rompen el flujo estable del vórtice. La temperatura en esas capas altas puede dispararse 40 grados en cuestión de días, los vientos del oeste se debilitan o incluso se invierten, y el muro que mantiene encerrado el aire ártico se agrieta.

Por qué enero y qué pasa después en Canarias

Estos eventos son más frecuentes en pleno invierno, cuando el vórtice alcanza su máxima intensidad y, paradójicamente, resulta más vulnerable a las perturbaciones que llegan desde abajo.

Pero hay un detalle que conviene entender bien: los efectos no son inmediatos. Entre el pico del calentamiento y lo que se nota en superficie pasan entre dos y seis semanas. Un vórtice que se rompe a mediados de enero puede no traducirse en nada hasta bien entrado febrero. Y en muchos casos no se traduce en nada en absoluto: la señal se queda arriba y nunca llega a propagarse hacia la troposfera.

Lo que de verdad le pasó a Canarias la última vez

Aquí está el dato que desmonta la expectativa habitual, la AEMET siempre hace seguimientos de este fenómeno en Canarias. A principios de febrero de 2026 se confirmó un calentamiento súbito que partió el vórtice polar en dos. Mucha gente esperaba frío extremo. Lo que vino después fue otra cosa: nueve borrascas con nombre en 45 días y acumulados que en algunos puntos de España superaron los 2.000 litros por metro cuadrado desde enero.

Esa es la clave para entender qué significa el vórtice polar en Canarias. El archipiélago está a 28 grados de latitud, a más de seis mil kilómetros del Polo, y rara vez recibe una irrupción de aire ártico como las que sufre la Península. Lo que sí nota es lo que el vórtice le hace a la corriente en chorro.

Cuando el vórtice se mantiene fuerte y compacto, el chorro circula recto y alto, y las borrascas atlánticas pasan de largo por el norte sin acercarse a las islas. Cuando se debilita, ese mismo chorro se ondula y baja de latitud, y entonces los sistemas descienden hasta el entorno del archipiélago. Dicho en corto: aquí el vórtice roto no trae nieve, trae agua.

Este invierno tiene además un ingrediente añadido. La NOAA sitúa el pico de El Niño entre noviembre y enero, con más de un 90% de probabilidad de que sea un episodio muy fuerte. Un Niño intenso puede modificar precisamente esas ondas atmosféricas que ascienden hacia la estratosfera, que son las que pueden desestabilizar el vórtice a mitad del invierno.

Conviene cerrar con lo que no sabemos. Ni la AEMET ni ningún organismo ha publicado una previsión que vincule el comportamiento del vórtice con el tiempo de Canarias este invierno. La predicción estacional que cubra diciembre, enero y febrero no se publicará hasta finales de noviembre. Hasta entonces, lo único que hay es un mecanismo conocido y una ventana en el calendario.

Y una recomendación para quien quiera seguirlo: lo que hay que mirar no son los titulares de colapso, sino si la señal se propaga hacia abajo. Esa es la diferencia entre una curiosidad estratosférica y un cambio real de tiempo.