Llega el cambio de hora a Canarias junto al arranque de la temporada de borrascas

El 25 de octubre no solo cambia la hora en Canarias: cambia la estación entera

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LO ESENCIAL El cambio se hace una hora antes que en la Península. Ese domingo durará oficialmente 25 horas. En Canarias, a las 02.00 volverá a ser la 01.00. El alisio pierde fuerza entre octubre y marzo. Algunos años no entra ninguna borrasca tropical.

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La madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, Canarias retrasa el reloj. Cuando marque las 02.00 habrá que volver a la 01.00, una hora antes que en la Península, donde el ajuste se hace a las 03.00. Ese domingo durará oficialmente 25 horas. Pero lo que empieza ese fin de semana va bastante más allá del reloj.

Octubre es el mes en el que el archipiélago entra en la única ventana del año en la que puede llover de verdad. Y eso tiene que ver con un viento que lleva meses soplando sin descanso y que justo ahora empieza a aflojar.

Lo que cambia en el reloj de Canarias

La mecánica es sencilla. El archipiélago se sitúa en UTC+0 durante el otoño y el invierno, mientras que la Península y Baleares están en UTC+1. La diferencia de una hora se mantiene después del cambio de hora, de modo que el ajuste ocurre en el mismo instante pero cada territorio marca una cifra distinta.

Al retroceder sesenta minutos se repite una hora completa, de ahí las 25 horas del domingo. Los dispositivos conectados lo hacen solos. Y el efecto práctico se nota sobre todo por la tarde: a partir de esa madrugada amanece antes y anochece antes, un salto que en Canarias se percibe con fuerza porque la tarde se acorta de golpe.

El 25 de octubre es además el último cambio de hora que figura en la Orden PCM/186/2022, publicada en el BOE, que fijó el calendario desde 2022 hasta 2026. Eso no significa que sea el último: la Unión Europea ya tiene fechas para los próximos años y en 2027 el horario de verano terminará el 31 de octubre. Sigue leyendo ACTUALIDAD Seis municipios de Canarias en nivel rojo por riesgo volcánico y 38.000 personas viviendo en ellos ACTUALIDAD Los años que la Seguridad Social te regala si has tenido hijos Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Lo que empieza de verdad en Canarias

Aquí está lo que casi nadie cuenta. Los alisios, el viento del nordeste que ventila las islas y mantiene el mar de nubes sobre las medianías, alcanzan su máxima expresión entre abril y septiembre. A partir de octubre siguen presentes, pero con menos intensidad y mucha menos regularidad.

El motivo está a cientos de kilómetros: el anticiclón de las Azores, del que parten esos vientos, baja de latitud y se debilita en otoño e invierno. Y cuando ese centro de altas presiones desciende, deja de funcionar como escudo y permite la entrada de las borrascas del frente polar, que son las que traen el tiempo lluvioso e inestable al archipiélago.

Hay además un segundo tipo de perturbación que solo aparece en esta época: las borrascas tropicales, que llegan desde el sur y el oeste. Generalizan las lluvias incluso en las vertientes meridionales y pueden dejar grandes nevadas en el Teide y el Roque de los Muchachos. Pero hay años en los que no se produce ninguna.

Ese es el dilema del año hidrológico en Canarias: no es que llueva poco, es que todo depende de un puñado de episodios concentrados entre octubre y marzo. Si la ventana se cierra sin que entre nada, el archipiélago encadena un año seco.

El arranque de esta temporada no invita al optimismo. Los primeros días de octubre dejaron un episodio intenso, con más de 350 litros por metro cuadrado en el entorno del Cubo de la Galga, en La Palma, pero desde entonces se ha impuesto un bloqueo anticiclónico. Y la predicción estacional de la AEMET otorga un 40% de probabilidad a que el trimestre resulte más seco de lo normal, frente a solo un 25% de que llueva por encima de la media en Canarias.

Así que el domingo 25, además de ganar una hora de sueño, Canarias entra oficialmente en los cinco meses que deciden el año. Lo que pase de aquí a marzo es lo único que cuenta.