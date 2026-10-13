Canarias entra en la recta final de una temporada de borrascas y huracanes «anómala»

Quedan seis semanas de temporada de huracanes y Canarias sigue en la ruta

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LO ESENCIAL La temporada termina oficialmente el 30 de noviembre. Se han nombrado nueve sistemas en el Atlántico. Ninguno ha afectado directamente a Canarias. Los restos de Gonzalo sí dejaron lluvias en el archipiélago. Pueden formarse ciclones fuera del periodo oficial.

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La temporada de huracanes del Atlántico entra en su recta final y a Canarias le quedan seis semanas de vigilancia según la NOAA. El periodo oficial arrancó el 1 de junio y se cierra el 30 de noviembre, de modo que octubre y noviembre siguen siendo meses en los que pueden formarse y evolucionar sistemas tropicales.

El balance hasta ahora deja nueve sistemas nombrados: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna e Isaias. Y un dato relevante para el archipiélago: ninguno ha afectado directamente a Canarias. El más cercano fue Gonzalo que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) siguió de cerca, que perdió sus características de ciclón tropical al norte de Cabo Verde, aunque la humedad asociada a su circulación sí dejó lluvias y tormentas en las islas a finales de septiembre.

Por qué Canarias está en la ruta sin estarlo del todo

La posición del archipiélago es particular. Los ciclones tropicales del Atlántico nacen en su mayoría frente a las costas africanas, a partir de ondas tropicales que cruzan el océano hacia el oeste. Esa trayectoria los aleja de Canarias y los lleva hacia el Caribe y Norteamérica.

El riesgo aparece cuando un sistema recurva hacia el norte y el este antes de completar la travesía. Entonces puede acercarse al archipiélago, aunque casi siempre ya debilitado y convertido en borrasca postropical. El precedente más recordado es la tormenta tropical Delta, que en 2005 causó daños importantes en las islas y que el fenómeno El Niño podría afectar al tiempo en Canarias.

Lo que sí llega con más frecuencia son los restos: humedad subtropical, bandas de nubosidad y episodios de lluvia como el que dejó Gonzalo. No son huracanes, pero cambian el tiempo durante días.

Una temporada atípica que todavía puede cambiar

Esta campaña está siendo rara. La NOAA rebajó en agosto su pronóstico y pasó a prever entre 7 y 13 tormentas con nombre, con un 75% de probabilidad de actividad por debajo de lo normal. La actividad acumulada se ha mantenido muy por debajo del promedio climatológico durante buena parte de la temporada.

El factor que lo explica es el mismo que condiciona el invierno que viene: El Niño. Un episodio intenso en el Pacífico aumenta la cizalladura del viento sobre el Atlántico, y esa cizalladura desorganiza los sistemas tropicales antes de que lleguen a intensificarse. La NOAA sitúa el pico de este episodio entre noviembre y enero.

Aun así, los organismos insisten en que la vigilancia continúa. Las condiciones atmosféricas pueden cambiar en octubre y noviembre y favorecer nuevos desarrollos, sobre todo en el Caribe y su entorno. Y la propia NOAA recuerda que el calendario oficial comprende los meses en los que históricamente ocurre la mayor parte de la actividad, pero no establece un límite absoluto: pueden formarse ciclones fuera de ese periodo.

Para Canarias, la referencia práctica sigue siendo doble. El Centro Nacional de Huracanes de Miami emite los avisos sobre los sistemas del Atlántico, y la AEMET es quien activa los avisos que afectan directamente al archipiélago. Un ciclón nombrado a miles de kilómetros no implica aviso aquí, y la confusión entre ambas cosas es habitual cada otoño.

Quedan seis semanas de borrasca y huracanes en la temporada. Estadísticamente, lo más probable es que no pase nada en el archipiélago de Canarias pero hay que mantener las alertas y recordar el pasado de las islas en tormentas huracanadas. Pero Delta se formó un 23 de noviembre.