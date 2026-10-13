Canarias entra en la ventana crítica de El Niño: el pico de borrascas llega estos meses

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LO ESENCIAL El pico de intensidad llega entre noviembre y enero. La NOAA da un 70% a que supere a todos desde 1950. Un 83% de probabilidad de que siga fuerte hasta marzo. Las anomalías podrían alcanzar los 3,7 grados. La OMM avisa: la intensidad no determina los efectos locales.

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El fenómeno que más condiciona el clima del planeta entra en su fase decisiva en Canarias, y la ventana se abre ahora. La NOAA y la Organización Meteorológica Mundial sitúan el pico de intensidad de El Niño entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Y hay una cifra que explica por qué lo están siguiendo tan de cerca: un 70% de probabilidad de que supere en intensidad a cualquier episodio registrado desde 1950.

El último informe del Centro de Predicción Climática, publicado el 8 de octubre, confirma que el fenómeno continúa fortaleciéndose y estima una probabilidad superior al 83% de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte en el periodo que llega hasta marzo de 2027. La actualización del modelo europeo contempla un nuevo incremento de las temperaturas del Pacífico ecuatorial durante noviembre y diciembre, con anomalías medias en torno a 3,5 grados y escenarios que llegan a los 3,7.

Qué significa esto realmente para Canarias

Aquí es donde conviene ser escrupuloso, porque es la pregunta que todo el mundo se hace y la respuesta honesta es incómoda: nadie puede decirlo con certeza.

La propia OMM advierte de que la intensidad del fenómeno no determina por sí misma la gravedad de sus efectos en cada país, y que episodios de magnitud similar han terminado teniendo consecuencias muy distintas en España. No existe una regla según la cual un Niño fuerte provoque automáticamente más lluvia, más calor o un invierno concreto en el archipiélago.

Lo que sí está documentado es el mecanismo indirecto. Un episodio muy intenso puede modificar las ondas atmosféricas que ascienden hacia la estratosfera, y esas ondas son las que pueden debilitar el vórtice polar a mitad del invierno. Cuando el vórtice se debilita, la corriente en chorro se ondula y las borrascas atlánticas bajan de latitud. Esa es la cadena que podría acabar afectando a Canarias, pero son tres eslabones y cada uno tiene su margen de error.

Lo único concreto que hay ahora para Canarias

Mientras tanto, la referencia válida sigue siendo la predicción estacional de la AEMET. Para el trimestre de septiembre a noviembre otorga entre un 60% y un 70% de probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en el archipiélago, con un 40% de opciones de que además resulte más seco, frente a solo un 25% de que llueva por encima de la media.

La estacional que cubra diciembre, enero y febrero, es decir, la que coincidirá con el pico de El Niño, no se publicará hasta finales de noviembre. Hasta entonces, cualquier pronóstico concreto para el invierno canario es especulación.

Conviene además una precisión terminológica. La OMM no utiliza oficialmente expresiones como «Super El Niño», pese a que circulan por todas partes. Su terminología oficial para un calentamiento de dos grados o más es «El Niño muy fuerte». Los apodos los ponen los medios, no los organismos.

El seguimiento de las próximas semanas será determinante. La NOAA mantiene activa la advertencia de El Niño y el modelo europeo contempla que el episodio permanezca en categoría fuerte al menos hasta abril de 2027. Para Canarias, lo relevante no será tanto cuánto se caliente el Pacífico como lo que haga el vórtice polar en enero. Y eso todavía no lo sabe nadie.