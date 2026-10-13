Si tu deuda con Hacienda lleva cuatro años parada, tienes algo que hacer
Cuatro años o diez: la confusión sobre Hacienda que paga muchísima gente
Circula mucho la idea de que Hacienda acaba dando por perdidas las deudas antiguas, y suele mencionarse la cifra de diez años. No es así. El plazo general de prescripción de una deuda tributaria es de cuatro años, según el artículo 66 de la Ley General Tributaria. El problema es que llegar a esa fecha es mucho más difícil de lo que parece.
La razón es que ese plazo se reinicia con cada actuación válida de la Administración. Una notificación, un requerimiento, un embargo, una reclamación del contribuyente o la intervención de los tribunales bastan para que el contador vuelva a cero. Así que una deuda de 2015 puede seguir siendo perfectamente exigible en 2026 si ha habido movimientos por el camino.
Qué prescribe exactamente y cuándo empieza a contar
La ley establece cuatro derechos distintos sujetos a ese plazo de cuatro años: el de Hacienda a determinar la deuda mediante liquidación, el de exigir el pago de las ya liquidadas, el del contribuyente a solicitar devoluciones y el de obtenerlas.
El cómputo arranca el día siguiente a la finalización del periodo voluntario de pago. Con un ejemplo concreto: el IRPF del ejercicio 2021, presentado hasta el 30 de junio de 2022, prescribió el 1 de julio de 2026, siempre que no hubiera actuaciones de por medio. El IVA del cuarto trimestre de 2021 lo hizo el 31 de enero de 2026 y el Impuesto de Sociedades de 2021, en julio de este año.
Y aquí está el punto que más dinero cuesta: la prescripción no se aplica sola. Hay que solicitarla por escrito a la Agencia Tributaria, por sede electrónica con certificado digital o Cl@ve. Si no la pides, la deuda sigue figurando como pendiente.
De dónde sale el plazo de diez años en Hacienda
Existe, pero no significa lo que se cuenta. El artículo 66 bis de la Ley General Tributaria, introducido por la Ley 34/2015, amplía a diez años el derecho de la Administración a comprobar e investigar bases imponibles negativas, deducciones pendientes y otros créditos fiscales que se compensen o apliquen en ejercicios posteriores.
Dicho en claro: afecta sobre todo a empresas con pérdidas pendientes de compensar, y los especialistas han delimitado que esa ampliación opera exclusivamente para la comprobación de créditos fiscales, no como una reapertura general de ejercicios ya prescritos. No es que Hacienda pueda reclamarte cualquier cosa durante una década.
Hay además otro supuesto que alarga los plazos y que conviene no confundir con el anterior: el delito fiscal. Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros anuales por tributo y ejercicio, los plazos de prescripción penal pasan a ser de cinco o diez años según la gravedad.
Para el común de los contribuyentes, el mensaje práctico es doble. Primero, antes de pagar una deuda antigua, conviene revisar si está prescrita: puede que ya no sea exigible. Y segundo, si han pasado cuatro años sin actuaciones válidas, el paso es presentar la solicitud de declaración de prescripción ante la AEAT.
Una vez prescrita para Hacienda, la deuda no puede revivir por ningún motivo, salvo que el cálculo estuviera mal hecho por no haber tenido en cuenta una interrupción válida. Es la aplicación del principio de seguridad jurídica: pasado el plazo, la Administración pierde el derecho a cobrar.
Y un último apunte para evitar otra confusión frecuente con Hacienda. Las deudas entre particulares prescriben a los cinco años, no a los cuatro. Son reglas distintas y cada una tiene su norma. Cuando se trata de Hacienda, lo que manda es la Ley General Tributaria.