Ya es oficial | Hacienda vigilará los movimientos de efectivo: los dos importes que obligan a declarar

10.000 euros fuera de España y 100.000 dentro: los dos límites que activan la declaración obligatoria para Hacienda

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LO ESENCIAL La obligación de declarar afecta al transporte físico de efectivo, no a los ingresos en cuenta. El límite es de 10.000 euros para entrar o salir del territorio nacional y de 100.000 dentro de España. Las transferencias bancarias no están sujetas a esta declaración, sea cual sea el importe. La multa por no declarar va desde 600 euros hasta el 50% del valor intervenido. Los bancos deben informar a Hacienda de las operaciones en efectivo superiores a 3.000 euros.

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Circula estos días una idea que conviene aclarar cuanto antes: que Hacienda sancionará a quien ingrese o retire dinero en efectivo del banco sin declararlo. No es exacto. Ingresar o sacar efectivo de tu propia cuenta no exige presentar ninguna declaración a la Agencia Tributaria, y no existe multa por hacerlo.

Lo que sí está regulado, y con obligaciones muy concretas, es otra cosa: el transporte físico de dinero en efectivo. La normativa habla de movimientos de medios de pago, y la ley define movimiento como cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador. Es decir, llevar el dinero encima, en el coche o en la maleta. No moverlo entre tu bolsillo y tu cuenta bancaria.

Qué obliga realmente a declarar ante Hacienda y con qué modelo

El marco es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desarrollada por la Orden ETD/1217/2022. Establece dos umbrales que conviene memorizar porque son los que de verdad importan.

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El primero: 10.000 euros o más, o su contravalor en moneda extranjera, para la entrada o salida del territorio nacional. Aplica aunque el destino sea otro país de la Unión Europea. El segundo: 100.000 euros o más para movimientos por el interior de España.

El formulario varía según el trayecto, un matiz que casi nunca se explica. El modelo S1 cubre los movimientos dentro del territorio nacional y los intracomunitarios, mientras que el modelo E1 se emplea para entradas o salidas con origen o destino en un país tercero. Ambos están disponibles en las webs de la Agencia Tributaria, del Sepblac y del Tesoro Público, y pueden presentarse por vía telemática o en las Dependencias Provinciales de Aduanas e Impuestos Especiales.

Hay dos exenciones relevantes. La primera, y la más importante para el ciudadano medio: las transferencias bancarias no están sujetas a esta normativa, con independencia del importe transferido. La segunda afecta a las personas físicas que transportan fondos como parte de su actividad profesional en empresas de transporte de valores debidamente autorizadas.

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Conviene subrayar además que declarar no es pedir permiso. No existe límite a la cantidad de efectivo que se puede mover: lo que hay es una obligación de comunicarlo previamente cuando se superan esos umbrales. Hacienda no autoriza ni deniega el traslado.

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La diferencia entre transportar e ingresar no es un tecnicismo para Hacienda: es lo que separa una obligación legal de una creencia infundada. Quien ingresa 20.000 euros en su cuenta no tiene que declarar nada a Hacienda. Quien cruza la frontera con 20.000 euros en la mochila, sí.

Qué hace tu banco con 3.000 euros y cuál es la multa real

El origen de la confusión está en otra obligación distinta, que no recae sobre el ciudadano sino sobre la entidad. Los bancos están obligados a informar a Hacienda de los ingresos y las retiradas en efectivo que superen los 3.000 euros, así como de cualquier operación que implique billetes de 500 euros, sin importar el importe.

Esa comunicación forma parte de los controles ordinarios de prevención del fraude y del blanqueo, y no implica en absoluto que la operación sea ilegal para Hacienda. Lo que sí puede hacer es activar un requerimiento posterior para justificar el origen del dinero, especialmente si las operaciones son recurrentes o incoherentes con el perfil del titular. Pero el trámite lo hace el banco, no tú, y no hay nada que presentar.

Vamos ahora a la cifra que se está publicando mal. El incumplimiento de la obligación de declaración previa constituye una infracción grave conforme al artículo 57.3 de la Ley 10/2010. Y la sanción, según la información publicada por el Tesoro Público, consiste en una multa cuyo importe mínimo es de 600 euros y cuyo máximo puede ascender hasta el 50% del valor de los medios de pago intervenidos, acompañada de amonestación pública o privada.

Circulan por internet versiones que hablan del 150% del importe no declarado o incluso del doble de hacienda. No coinciden con la referencia oficial. Sobre un traslado no declarado de 100.000 euros, el techo sancionador estaría en torno a los 50.000, no en 150.000.

La graduación de esa multa de Hacienda depende de varios factores que la propia normativa recoge: la cuantía del movimiento, la falta de acreditación del origen lícito del dinero, la incoherencia entre la actividad del portador y el importe transportado, la circunstancia de que los medios de pago sean hallados en un lugar o situación que muestre una clara intención de ocultarlos, y las sanciones firmes por el mismo motivo impuestas en los últimos cinco años.

Y sí, existe una medida que asusta más que la multa: la intervención de los fondos. Las autoridades pueden retener el dinero mientras se verifica su procedencia, y ese bloqueo puede prolongarse durante la investigación hasta que se aporte la documentación que acredite el origen.

El resumen práctico es sencillo. Si vas a mover efectivo por encima de esos umbrales, presenta el modelo antes de moverlo y lleva contigo cualquier documento que acredite de dónde sale el dinero. Y si lo único que haces es ingresarlo o sacarlo del banco, no tienes ningún trámite pendiente con Hacienda: la comunicación, si procede, la hace tu entidad.