Lo que cobrarás de paro en 2027 tras la subida del SMI en España

El SMI va a subir en 2027 y tu paro no se va a mover ni un euro

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LO ESENCIAL El paro se calcula con el IPREM, no con el SMI. El IPREM lleva congelado en 600 euros desde 2023. El tope máximo va de 1.225 a 1.575 euros según los hijos. El mínimo son 560 euros sin hijos y 749 con hijos. El subsidio sí se actualizaría si cambia el IPREM.

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El salario mínimo SMI subirá previsiblemente entre un 3% y un 3,5% en 2027, hasta situarse en torno a los 1.258 o 1.264 euros brutos mensuales. Y mucha gente da por hecho que su paro subirá en la misma proporción. No es así. La prestación contributiva por desempleo no se calcula con el SMI, sino con un indicador distinto llamado IPREM.

Esa confusión es de las más extendidas en materia laboral, y tiene consecuencias prácticas: alguien puede estar esperando un aumento que no va a llegar. Conviene saber de qué depende realmente lo que se cobra.

Cómo se calcula el paro y qué papel juega el IPREM

El punto de partida es la base reguladora del SMI, que sale del promedio de las bases por las que se cotizó en los últimos 180 días. Sobre ella se aplica el 70% durante los primeros seis meses y el 60% a partir del séptimo.

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 19.033 pts −3,36%

Pero ese resultado tiene suelo y techo, y ahí es donde entra el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es un índice que se usa desde 2004 para fijar umbrales de renta y cuantías de ayudas públicas, y que sustituyó precisamente al salario mínimo en esa función y que puede afectar a tu jubilación en España.

Con el IPREM actual, los límites del paro quedan así:

Mínimo sin hijos a cargo: 560 euros al mes.

560 euros al mes. Mínimo con uno o más hijos: 749 euros al mes.

749 euros al mes. Máximo sin hijos: 1.225 euros al mes.

1.225 euros al mes. Máximo con un hijo: 1.400 euros al mes.

1.400 euros al mes. Máximo con dos o más hijos: 1.575 euros al mes.

Por qué tu paro no se moverá en 2027

La clave está en una cifra que lleva años quieta: el IPREM está congelado en 600 euros mensuales desde 2023, porque se arrastran los Presupuestos Generales del Estado de aquel año. En ese mismo periodo, el SMI ha pasado de 965 a 1.221 euros. Uno ha subido con fuerza; el otro, nada.

Y para 2027 no hay por ahora ninguna cifra aprobada ni propuesta para el IPREM. Mientras no se actualice, los topes del paro seguirán exactamente donde están, por mucho que el salario mínimo vuelva a subir.

Hay una excepción importante que conviene no mezclar: el subsidio por desempleo, que es la ayuda asistencial que se cobra tras agotar la prestación contributiva. Ese sí se calcula directamente sobre el IPREM, en tres tramos del 95%, el 90% y el 80% según el momento, lo que hoy equivale a 570, 540 y 480 euros mensuales. Si el IPREM se actualizara en 2027, el subsidio subiría de forma automática. La prestación contributiva, en cambio, solo vería moverse sus topes.

Dicho de otro modo en el SMI: quien cobra una prestación por debajo del tope máximo no notaría absolutamente nada, porque su cuantía depende de lo que cotizó, no del indicador. Solo se verían afectados quienes están tocando el suelo o el techo de la escala.

Queda un factor con más recorrido que el propio IPREM y del que apenas se habla: la fiscalidad. La prestación por paro tributa como rendimiento del trabajo, de modo que cualquier cambio en el mínimo exento del IRPF tendría un efecto directo en lo que realmente llega a la cuenta. Se ha negociado elevar ese umbral, pero sigue sin cerrarse.

La recomendación práctica es sencilla. Si estás calculando el SMI cuánto vas a cobrar, olvídate del SMI y mira dos cosas: las bases de cotización de tus últimos seis meses trabajados y si tienes hijos a cargo. Con eso y la escala de arriba tienes la respuesta, y no va a cambiar en enero.