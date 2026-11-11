Los pensionistas de Canarias cobrarán más el 1 de enero y ya se sabe cuánto

Los pensionistas de Canarias cobrarán más desde el 1 de enero de 2027. Estas son las cifras estimadas según la pensión que se cobre hoy.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Trescientos ochenta y cinco mil afectados. El 27 de noviembre, la cifra. Cien euros menos que España. Mil setecientos al año. Sube aunque cambie el Gobierno.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Los 385.529 pensionistas de Canarias van a cobrar más a partir del 1 de enero de 2027. No es una promesa electoral ni una decisión pendiente: está fijado por ley y se aplica automáticamente.

Lo que todavía no se sabe con exactitud es cuánto. Esa cifra se conocerá el 27 de noviembre.

Cuánto cobra hoy un pensionista en Canarias

El punto de partida importa, porque la subida se aplica en porcentaje y no en cantidad fija. Estos son los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el archipiélago:

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 20.028 pts +3,85%

Pensión media en Canarias. 1.256,3 euros al mes, un 4,8% más que hace un año.

1.256,3 euros al mes, un 4,8% más que hace un año. Jubilación. 219.493 beneficiarios, con una media de 1.460,42 euros .

219.493 beneficiarios, con una media de . Viudedad. Unas 84.100 personas, con una media de 920 euros .

Unas 84.100 personas, con una media de . Incapacidad permanente. Alrededor de 62.800 personas, la modalidad que más crece.

Alrededor de 62.800 personas, la modalidad que más crece. Orfandad y en favor de familiares. Unas 19.000 personas, con una media de 563,3 euros.

La media canaria se sitúa 119 euros por debajo de la nacional, que está en 1.376,14 euros mensuales. Esa brecha significa que la misma subida porcentual deja menos dinero en los bolsillos del archipiélago.

Es un matiz que conviene tener presente cuando se leen las cifras estatales: en Canarias se parte de más abajo.

Cuánto subirán las pensiones en Canarias el 1 de enero

Con una revalorización del 3,5%, que es lo que manejan ahora mismo las estimaciones, así quedarían las cuantías:

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −4,29% 4.011 $/oz Plata −13,23% 52,19 $/oz Petróleo Brent −12,88% 92,91 $/bbl EUR / USD −0,98% 1,1095 EUR / GBP −1,27% 0,8355

800 euros pasarían a 828.

pasarían a 828. 1.000 euros , a 1.035.

, a 1.035. 1.200 euros , a 1.242.

, a 1.242. 1.400 euros , a 1.449.

, a 1.449. 1.600 euros , a 1.656.

, a 1.656. La pensión máxima pasaría de 3.359,60 a unos 3.481 euros, es decir, unos 1.700 euros más al año con catorce pagas.

Para la pensión media de jubilación, el salto nacional iría de 1.577,6 a 1.648,6 euros mensuales.

Estas cifras son estimaciones. El porcentaje definitivo no está aprobado y las previsiones publicadas oscilan entre el 3,2% y el 4,5% según el momento en que se hicieran.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Por qué el 27 de noviembre es la fecha clave para Canarias

Desde la Ley 21/2021, la subida ya no se negocia cada año. Las pensiones contributivas se revalorizan cada 1 de enero con la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre.

Para 2027 cuentan los IPC desde diciembre de 2025 hasta noviembre de 2026. Con diez meses publicados, esa media estaba en el 3,33%; tras el dato de octubre, que situó la inflación interanual en el 4,9%, la media de doce meses se ha movido hasta el 3,47%.

Falta un único dato: el IPC de noviembre, que el Instituto Nacional de Estadística publica el 27 de noviembre. Ese día se cierra el cálculo.

Hay además una fórmula distinta para la pensión máxima, que desde 2025 se actualiza con el IPC más 0,115 puntos porcentuales adicionales cada año.

Cuándo lo notarán los pensionistas de Canarias en la cuenta

La subida se aplica desde el 1 de enero, de modo que la primera nómina con el incremento es la de enero. La Seguridad Social la abona el 1 de febrero, aunque la mayoría de las entidades bancarias adelantan el pago entre el 20 y el 25 de enero.

Si el decreto se retrasara, la subida se aplica igualmente y se regularizan los atrasos que siempre hay que tener en cuenta.

Y una duda frecuente en año electoral: la revalorización se aplica automáticamente aunque cambie el Gobierno. Está vinculada por mandato legal al IPC y solo podría modificarse derogando expresamente la norma en el Congreso.

Tampoco habrá paguilla compensatoria: con el sistema actual, el poder adquisitivo queda garantizado directamente en la revalorización de enero, sin pagos adicionales posteriores.