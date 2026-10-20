Lo que cambia en las pensiones de Canarias el 1 de enero y que hay que saber

Canarias: lo que vas a cobrar de pensión desde enero depende de un dato de noviembre

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LO ESENCIAL La subida se aplica con efectos del 1 de enero. El porcentaje se calcula con el IPC medio de doce meses. Las estimaciones apuntan al entorno del 3,5%. La cifra exacta no se sabrá hasta finales de noviembre. Las mínimas y las no contributivas suben más que el IPC.

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Las pensiones que se cobran en Canarias van a subir el 1 de enero. Eso es seguro, porque lo marca la ley. Lo que no existe todavía, pese a los titulares que circulan estos días, es la cifra: el porcentaje exacto no se puede calcular hasta finales de noviembre, y no se aprueba hasta el último Consejo de Ministros del año.

La Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, establece que la revalorización de las prestaciones contributivas se aplica cada año en función del IPC, con efectos desde el primer día de enero. Y el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social concreta cómo: la subida equivale al valor medio de las tasas interanuales del IPC de los doce meses previos a diciembre.

De dónde sale el porcentaje que se aplicará en Canarias

Conviene entender el mecanismo porque es la fuente de casi todas las confusiones. Las pensiones no suben según el IPC de un mes suelto, sino según una media. Para 2027, esa media se calcula con los datos registrados entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 19.092 pts −3,20%

Falta por tanto el último dato, el de noviembre, que el INE publica de forma adelantada el día 27 de ese mes. Hasta entonces, todo lo que hay son proyecciones. Las de Funcas y BBVA Research, consolidadas tras conocerse que el IPC de septiembre se situó en el 4,9%, apuntan a una revalorización en el entorno del 3,5%. Sería la mayor subida desde 2024.

No todas las pensiones de Canarias suben igual

Aquí está el matiz que casi nadie explica y que marca diferencias reales según qué prestación se cobre.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −5,55% 4.140 $/oz Plata −11,99% 57,93 $/oz Petróleo Brent +8,62% 108,99 $/bbl EUR / USD −2,16% 1,1232 EUR / GBP −2,04% 0,8398

Pensiones contributivas. Jubilación, viudedad e incapacidad permanente suben estrictamente lo que marque ese IPC medio.

Jubilación, viudedad e incapacidad permanente suben estrictamente lo que marque ese IPC medio. Pensión máxima. Desde 2025 se aplica una fórmula distinta: sube el IPC más 0,115 puntos porcentuales adicionales. Ese extra se mantiene cada año hasta 2050.

Desde 2025 se aplica una fórmula distinta: sube el IPC más 0,115 puntos porcentuales adicionales. Ese extra se mantiene cada año hasta 2050. Pensiones mínimas, no contributivas e Ingreso Mínimo Vital. Suben por encima de la inflación general. El incremento adicional previsto a lo largo de cuatro años es del 22% sobre la revalorización ordinaria.

Esa última categoría es la que más peso tiene en Canarias, donde el nivel medio de las pensiones se sitúa históricamente por debajo de la media estatal, consecuencia de unas carreras de cotización más cortas y de salarios inferiores. En un archipiélago con el indicador de riesgo de pobreza más alto del país, la subida reforzada de las prestaciones más bajas pesa más que el porcentaje general.

Hay además un elemento de contexto que complica el calendario este año. España llega a 2027 con los Presupuestos de 2023 prorrogados, después de que el Ejecutivo no haya conseguido aprobar nuevas cuentas durante la legislatura. Y el dato del IPC de noviembre se publica dos días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, de modo que el real decreto-ley de revalorización tendría que aprobarlo un Gobierno ya en funciones a finales de diciembre.

Eso no pone en riesgo la subida en Canarias: la revalorización es un mandato legal y no depende de que haya presupuestos nuevos. Pero sí explica por qué este año conviene esperar al texto publicado en el Boletín Oficial del Estado antes de dar por buena ninguna cantidad concreta.

El calendario, resumido, queda así. El 27 de noviembre el INE publica el IPC adelantado de ese mes, que es la pieza que falta. A finales de diciembre se aprueba habitualmente el real decreto-ley con el porcentaje definitivo. Y el 1 de enero la subida en Canarias se aplica con efectos desde el primer día, aparezca o no reflejada ya en la nómina de ese mes.

Así que si estos días lee en algún sitio que su pensión en Canarias va a ser exactamente de tal cantidad a partir de enero, lo que está leyendo es una proyección presentada como un hecho. La diferencia entre una cosa y otra se resolverá el último viernes de noviembre.