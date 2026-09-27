La subida de las pensiones en 2027 ya tiene cifra: esto es lo que vas a cobrar de más

Más de 107 euros al mes: así queda la subida de las pensiones máximas en 2027

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LO ESENCIAL La subida de las pensiones se calcula con la media del IPC. Funcas estima que España cerrará 2026 en el 3,2%. La pensión media de jubilación ganaría 50,44 euros al mes. La pensión máxima subiría 107,51 euros mensuales. El dato definitivo no se conocerá hasta diciembre.

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La subida de las pensiones de 2027 ya tiene una primera cifra sobre la mesa. A falta de conocer el dato definitivo del IPC, las estimaciones apuntan a una revalorización cercana al 3% a partir del 1 de enero, lo que se traduciría en unos 32 euros más al mes para una pensión de 1.000 euros.

En España hay cerca de 9,5 millones de pensionistas, de los cuales alrededor de 6,7 millones cobran una pensión de jubilación y el resto percibe prestaciones por otros motivos, como viudedad u orfandad. Todos ellos verán actualizada su cuantía en enero, estos datos son oficiales y mostrados en el portal del Ministerio de España durante estos días atrás, pero que se recomienda consultar en la web oficial.

Cómo se calcula la subida de las pensiones

Desde la ley que entró en vigor en 2022, las pensiones están indexadas al IPC. El dato que manda es la media de la tasa interanual del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso. Por eso hay que esperar a diciembre para conocer el porcentaje definitivo, aunque a mediados de noviembre se publica el dato adelantado y ahí ya se puede afinar bastante y que ayudará a la economía en Canarias.

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Las previsiones de Funcas sitúan el cierre de 2026 en torno al 3,2%. Sobre esa base se han hecho las estimaciones que siguen, con los datos de pensiones medias de la Seguridad Social.

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Así quedarían las cuantías tras la subida de las pensiones

Pensión media del sistema: pasaría de 1.374,60 a 1.418,59 euros. Son 43,99 euros más al mes.

pasaría de 1.374,60 a 1.418,59 euros. Son al mes. Pensión media de jubilación: de 1.576,10 a 1.626,54 euros. Una subida de 50,44 euros mensuales.

de 1.576,10 a 1.626,54 euros. Una subida de mensuales. Pensión media de viudedad: de 976,30 a 1.007,54 euros. Son 31,24 euros más cada mes.

de 976,30 a 1.007,54 euros. Son cada mes. Pensión máxima: de 3.359,60 a 3.467,11 euros. La mayor subida en términos absolutos, con 107,51 euros mensuales.

Hay que insistir en que se trata de estimaciones, no de cifras cerradas. El porcentaje final depende de cómo evolucione la inflación en los meses que quedan de año, y ahí hay dos factores que empujan al alza: los combustibles y los alimentos. La subida del gasoil y del gas que se está registrando este otoño hace probable que el IPC se mantenga por encima del 3% al cierre del ejercicio.

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Por qué noviembre es el mes clave

El calendario es sencillo. A mediados de noviembre el INE publica el dato adelantado del IPC de ese mes, que es el último que entra en el cálculo. A principios de diciembre se confirma el dato definitivo y, con él, el porcentaje exacto de la subida de las pensiones. La revalorización se aplica en la nómina de enero.

El contexto ayuda a entender por qué este cálculo importa tanto. Tres de cada cuatro pensiones en España siguen estando por debajo del salario medio, y el encarecimiento de la vivienda, la alimentación y la energía de los últimos años ha erosionado el poder adquisitivo de muchos hogares que dependen exclusivamente de una prestación pública y que se notará en los bolsillos de los pensionistas de España durante el 2027 aliviendo la inflacción acumulada del 2026.

Para quien quiera hacer el cálculo con su propia cuantía, la operación es directa: basta con multiplicar la pensión actual por 1,032 si se toma como referencia el 3,2% estimado. Ese resultado es lo que se cobraría a partir de enero si la previsión se confirma. Y el margen de error, a estas alturas del año, ya es pequeño.